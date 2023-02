Turnhalle barrierefrei und energiesparend

Von: Sandra Sedlmaier

Die Feldafinger Turnhalle ist 30 Jahre alt und sanierungsbedürftig von oben bis unten: von der Heizung über die Außenwände bis zum Dach. © Andrea Jaksch

Die Sanierung der Feldafinger Turnhalle wird deutlich teurer: Das Rathaus rechnet mit 2,8 Millionen Euro – das ist eine Million mehr als die bisherige Kostenschätzung.

Feldafing – Die Sanierung der Feldafinger Turnhalle wird um etwa eine Million Euro teurer, als die Kostenschätzung im Herbst 2021 prognostizierte. Damals war von 1,8 Millionen Euro die Rede, nun geht das gemeindeeigene Planungs- und Entwicklungsunternehmen Pewu von 2,8 Millionen Euro aus. Und in dieser Summe ist noch gar nicht der Aufschlag für die Arbeit des Pewu eingerechnet. Was dem Gemeinderat sein einstimmiges Okay versüßte: Die Gemeinde kann mit einer Förderung von bis zu 900 000 Euro rechnen. Diskussionen über die Notwendigkeit der Sanierung gab es nicht.

Seit der ersten Förderzusage hat das Pewu viel getan. „Die Turnhalle wurde von vorn bis hinten angeschaut“, sagte Bürgermeister Bernhard Sontheim. „Es gibt Dinge, die gar nicht funktionieren können und nie funktioniert haben“, sagte er und unterstrich die Notwendigkeit einer Sanierung. Das Pewu hat auch den Architekten Max Reitmeier gefunden, der dem Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung Details über Reparaturen und Kosten berichtete. Er erklärte vorweg, warum nur 1,1 Millionen der insgesamt 2,8 Millionen Euro zu 90 Prozent förderfähig sind: „Die Förderung ist gebunden an die Barrierefreiheit und die energetische Sanierung. Viele Maßnahmen, die nötig sind, fallen nicht darunter und müssten anderweitig finanziert werden.“

Das Dach muss erneuert, die Außenwände energetisch ertüchtigt und neu beschichtet werden. Alles zusammen zu erledigen, sei sinnvoll, weil nur einmal der Gerüstaufbau zu bezahlen sei, sagte der Architekt. Der Boden der Halle müsse erneuert werden, und auch die Sanitäranlagen und die Umkleiden seien fällig. „Als Mitnahmeeffekt kann man sie so sanieren, dass sie barrierefrei sind“, schlug Reitmeier vor.

Die Heizung bezeichnete er als „Energieschleuder, typisch für die 90er Jahre“. Ihr Um- und Neubau laufe bereits im Zuge der Quartierslösung. Der Architekt schlug eine kleine Lüftungsanlage vor gegen die Hitze im Sommer, und um die Lüftung für die Sportler abzusichern. Zudem empfahl er eine Fußbodenheizung, die im Zuge der Hallenbodenerneuerung eingebaut werden könnte. Und ein Austausch der energiefressenden Halogenstrahler sei schon nach kurzer Zeit rentabel, sagte Reitmeier. Die Türen müssten für die Barrierefreiheit automatisiert werden. „Zum Teil handelt es sich um Brandschutztüren, die nie ausgeführt wurden“, stellte der Experte fest. Auch der Aufzug müsse barrierefrei gemacht werden.

Die Verschattungsanlagen sind nach 30 Jahren defekt, wie Reitmeier sagte. Ob sie repariert oder erneuert werden müssten, werde mit einem Fachplaner geklärt. Die Verglasung ist allerdings in gutem Zustand, wie Reitmeier auf Nachfrage von Anton Maier (Grüne) erklärte. „Es macht wirtschaftlich keinen Sinn, die Verglasung auszutauschen.“ Die Massivbauwand lasse sich jedoch sehr gut dämmen. „Die Wand zeigt nach Norden und hat einen schlechten Wärmedämmstandard – da kann man mit wenig viel erreichen.“ Das Tonnendach in ein für Fotovoltaik geeignetes Pultdach zu ändern, sei wegen des Urheberrechts des Architekten nicht möglich, sagte Sontheim auf Nachfrage von Boris Utech (Grüne).

Problematisch sind die Brauchwasseranlagen: „Im zweiten Obergeschoss in den Duschen der Umkleiden sind Legionellen. Wahrscheinlich ist der Verbrauch zu gering und die Leitungen zu lang“, sagte Reitmeier, der als Problemlösung eine dezentrale Wassererwärmung empfahl. Als letzten Punkt auf seiner Sanierungsliste nannte er die Radständer im Freien.

Bürgermeister Sontheim sprach von „einer hübschen Summe – aber wir können guten Gewissens nichts streichen“. Würde man etwa an den Fassaden die Investitionen reduzieren, seien sie in fünf, sechs Jahren trotzdem fällig. „Wenn das Gerüst schon steht, sollten wir das alles machen.“ Bis 2025 müssen die Arbeiten abgeschlossen sein. So verlangen es die Förderrichtlinien, sagte Pewu-Chef Andreas Keller. „Wir können nichts schieben, das ist ein einmaliges Förderprogramm.“ Sontheim stellt sich vor, dass die Arbeiten heuer geplant und im kommenden Jahr durchgeführt werden. „Dann können wir ab Herbst 2024 wieder den Schul- und Sportbetrieb ermöglichen.“