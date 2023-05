Das verschollene Gemälde

Musiktage ehren ermordete Emma Bonn

Von: Sandra Sedlmaier

Emma Bonn auf einem Gemälde, vermutlich von Emil Orlik. Das Bild ist verschollen. Ihre Biografin Angela von Gans hofft, dass es noch auftaucht. © Stroux-Verlag

Für seine zehnte Ausgabe wartet das Festival Feldafinger Musiktage mit einer Besonderheit auf: Der musikalische Leiter Kit Armstrong präsentiert eine Eigenkomposition Feldafinger Ursprungs. Er vertont das Gedicht „Flüchtlinge“ der von den Nazis ermordeten Feldafinger Autorin Emma Bonn.

Feldafing – Die Feldafinger Musiktage sind schon lange ein Geheimtipp unter den kleinen Festivals: Namhafte Künstler spielen im kleinen Rahmen in der Kirche St. Peter und Paul in Feldafing. Der Freundeskreis der Musiktage Feldafing firmiert als Veranstalter, die künstlerische Leitung haben Franziska Hölscher (Geige) und Kit Armstrong (Klavier) inne. Nun finden die Musiktage zum zehnten Mal statt. Und als ob das übliche, ausgewählte Programm nicht genug wäre, entstand im Freundeskreis der Gedanke, zum Zehnjährigen etwas Besonderes zu entwickeln. Kit Armstrong stand dieser Idee äußerst aufgeschlossen gegenüber. Er vertont das Gedicht „Flüchtlinge“ der Feldafinger Autorin Emma Bonn. Premiere ist am letzten Tag der Musiktage, Sonntag, 23. Juli, um 18 Uhr in St. Peter und Paul.

„Wir sind im Freundeskreis auf Emma Bonn gekommen“, berichtet Freundeskreis-Sprecherin Susanne Schmidhuber. „Wir versuchen ja immer, im Programm einen Bezug zu Feldafing herzustellen.“ Er sei gerne dem Wunsch des Freundeskreises nachgekommen, eine Komposition für Sopran, Violine und Klavier zu schreiben, sagt Pianist Armstrong. Das Gedicht „Flüchtlinge“ habe ihn sehr angesprochen. „In ergreifender Weise beschreibt die Autorin darin Gefühle und Empfindungen, die Menschen bei Flucht und Vertreibung erfassen“, sagt der Musiker. „Die Zeitlosigkeit und gleichzeitige Aktualität dieses Textes sind mir eine inspirierende Grundlage für meine neue Komposition.“

Das Gedicht „Flüchtlinge“ entstand 1938. In sieben Strophen schildert Bonn die Hoffnungslosigkeit, die Müdigkeit und die Trauer, die Flüchtende umgibt. „Die Flüchtlingsproblematik ist und wird aktuell bleiben“, sagt Schmidhuber.

Emma Bonn (1879-1942) lebte ab 1913 in Feldafing und schrieb Romane und Gedichte. Der große Durchbruch als Literatin gelang ihr zwar nicht, aber Thomas Mann und Bruno Frank äußerten sich wohlwollend über ihr Werk. Ab den 1920er-Jahren litt sie an einer Krankheit, die sie ab 1929 mit Lähmungserscheinungen ans Bett fesselte. Das hinderte sie jedoch nicht daran zu schreiben. Im Mai 1942 wurde Emma Bonn nach Theresienstadt verschleppt, wo sie nach kurzer Zeit starb.

Das Leben der Schriftstellerin hat die Autorin Angela von Gans aufgezeichnet. Im Herbst 2021 erschien von Gans’ Buch über Emma Bonn, die zudem ihre Großtante war (wir berichteten). Dass Emma Bonn nun durch die Feldafinger Musiktage mit einer Komposition geehrt wird, freut sie immens. „Die Nachricht hat mich unglaublich glücklich gemacht“, sagt von Gans im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. „Die Resonanz auf das Buch war schon toll, innerhalb von sechs Wochen war die erste Auflage verkauft.“ Die Vertonung eines Bonn-Gedichts „ist wie ein i-Tüpferl auf die ganze Geschichte“, sagt von Gans. „Ein Highlight für mich, das zeigt, dass sie nicht vergessen ist.“

Wie die Vertonung des Gedichts sein wird, ist noch unklar. „Das wird gerade entwickelt“, sagt Freundeskreis-Sprecherin Schmidhuber. Sicher sei, dass es die Sängerin Hanna-Elisabeth Müller (Sopran) vortragen wird, eventuell auch als Lesung. „Wir werden alle überrascht“, schätzt Schmidhuber. Im Programm ist das Stück als „Neues Werk für Sopran, Violine und Klavier“ aufgeführt. Neben Müller wird Armstrong am Klavier sitzen und Franziska Hölscher an der Violine.

Das Programm

Für die Musiktage Feldafing in der Kirche St. Peter und Paul sind sieben Konzerte geplant, von 29. Juni bis 2. Juli sowie von 21. bis 23. Juli. Die beiden künstlerischen Leiter, die international bekannten Musiker Franziska Hölscher (Geige) und Kit Armstrong (Klavier), sind nun zum dritten Mal verantwortlich für das Programm. Sie musizieren an den sieben Konzertabenden zusammen mit dem Cellisten Daniel Müller-Schott, dem Klarinettisten Sebastian Manz, der Harfenistin Magdalena Hoffmann und dem Aris Quartett, einem Streichquartett. Die Sopranistin Hanna-Elisabeth Müller, ehemaliges Ensemblemitglied der Bayerischen Staatsoper München, wird einen Liederabend zusammen mit der Pianistin Juliane Ruf gestalten mit Werken von Grieg, Barber, Chausson und Walton. Auch an der Uraufführung der Vertonung des Gedichtes „Flüchtlinge“ der deutsch-jüdischen Schriftstellerin Emma Bonn ist sie beteiligt.



Weitere Informationen und die Möglichkeit der Kartenbestellung findet man unter www.musiktage-feldafing.com Anfragen können auch an freundeskreis@musiktage-feldafing.com gerichtet werden.

Das verschollene Gemälde

Emma Bonns Biografin, ihre Nichte Angela von Gans, möchte gerne ein weiteres Rätsel im Leben ihrer Großtante lüften. Von Gans hofft, das Emma-Bonn-Gemälde zu finden, das als Ausschnitt auf dem Cover von Gans’ Buch zu sehen ist. „Ich vermute, dass das Bild von dem Maler Emil Orlik ist“, sagt von Gans. Der Maler sei mit Emma Bonn befreundet gewesen. Im Archiv der Staatlichen Museen zu Berlin gibt es ein Exlibris von Orlik für Emma Bonn, das für die Rückseite der Biografie verwendet wurde.

Angela von Gans geht davon aus, dass das Original in Emma Bonns Besitz war und von den Nazis gestohlen wurde. „Es hängt sicher irgendwo und taucht hoffentlich auch noch auf“, wünscht sich die Autorin.