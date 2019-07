Feldafings Grünen-Kandidat wirft Bürgermeister Sontheim „Geheimniskrämerei“ vor

Die Feldafinger Grünen haben Anton Maier als Bürgermeisterkandidat nominiert. Der kritisiert Amtsinhaber Bernhard Sontheim.

Feldafing – Kerstin Täubner-Benicke, Starnbergs grüne Bürgermeisterkandidatin für die Kommunalwahl 2020, hatte Recht mit ihrem Satz: „Die Grünen in Feldafing nehmen Fahrt auf.“ Kurz nachdem sie Anton Maier als Bürgermeisterkandidat nominiert hatten, bekamen sie mit Arno Klug ein neues Mitglied hinzu. Er war nach dem Tod von Johanna Stängl Ende 2017 an den Ratstisch nachgerückt und stimmte nun für Maier – wie alle anderen Parteimitglieder.

Überraschend ist das nicht, schließlich hat Maier schon in der letzten Wahlperiode den Bürgermeister vertreten. Der 55-Jährige wohnt mit seiner Familie seit 1995 in Feldafing, hat drei erwachsene Kinder im Alter von 25, 22 und 18 Jahren. Der gelernte Mechatroniker ist an der Städtischen Berufsschule für Kraftfahrzeugtechnik als Lehrer für Mechatronik, Eisenbahn, Fahrzeug und Maschinentechnik tätig und setzte sich für die Stärkung des Radverkehrs ein. Selbst radelt er täglich nach München an den Elisabethplatz zur Arbeit, es sei denn, das Wetter spielt nicht mit. Dann nimmt er die S-Bahn.

Zur Aufstellungsversammlung war auch die Landratskandidatin, Stadt- und Kreisrätin Martina Neubauer gekommen. Die Parteikollegin freute sich, „dass die Grünen im Landkreis ganz stark geworden sind und in fast allen Gemeinden einen eigenen Bürgermeisterkandidaten aufgestellt haben“. Man spüre beim Klimaschutz nun Rückenwind, sagte sie, jetzt gehe es darum, „den Klimanotstand zu erklären“. Trotz positiver Veränderung sei noch viel zu tun. „Der Landkreis lebt von der Natur.“ Die Starnberger Pläne, vierzig Hektar zu Gewerbegebiet zu entwickeln, kritisierte sie – wegen des Fachkräftemangels und fehlender Infrastruktur.

Auf Vorschlag von Boris Utech wurde Maier einstimmig gewählt, weil er sich, so Utech, sehr für die Gemeinde und die Partei im Rathaus eingesetzt habe und auskenne. Arno Klug konnte dem nur zustimmen. Er sei ein „harter Grüner, kein Eingeschleuster“.

„Die Grünen sind meine politische Heimat, nachhaltig, erneuerbar und ressourcenschonend“, sagte Maier. Der Berufsschullehrer will sich für das Handwerk und bezahlbares Wohnen stark machen. Er will Vereine fördern, Verwaltung abbauen, sich für eine bessere Infrastruktur und ein Mobilitätskonzept einsetzen. Dem amtierenden Rathauschef Bernhard Sontheim wirft er „Geheimniskrämerei“ beim „Einholen von Gutachten und Spitzfindigkeiten“ vor, die er in nicht-öffentlichen Sitzungen verbreite. „Ich leide darunter“, sagte Maier. „Es erschwert die Arbeit des Gemeinderats, wenn er nicht alles bekommt.“ Auch Utech kritisierte, Sontheim agiere an der Öffentlichkeit vorbei.

Astrid Amelungse-Kurth