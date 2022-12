Feldafings Kirchenchor überlebt Corona nicht - Leiter Harald Feller geehrt

Von: Tobias Gmach

Die Goldene Verdienstmedaille der Gemeinde Feldafing überreichte Bürgermeister Bernhard Sontheim (r.) Prof. Harald Feller bei der Gemeinderatssitzung. © Andrea Jaksch

Der ambitionierte Feldafinger Kirchenchor, der schon Auftritte in Paris, Wien und Venedig hatte, hat die Corona-Pandemie zwar nicht überlebt. Sein Leiter, der Musikprofessor Harald Feller, bekam nun für sein jahrzehntelanges Engagement aber die Goldene Verdienstmedaille der Gemeinde verliehen.

Feldafing – Es fühlte sich an wie ein Klassentreffen. Etwa ein Dutzend Sängerinnen des in der Corona-Pandemie aufgelösten Feldafinger Kirchenchors besuchten am Dienstag die Gemeinderatssitzung. Wegen gemeinsamer Erinnerungen und wegen eines Mannes: Prof. Harald Feller. Als Organist, Komponist und Dozent an der Hochschule für Musik in München hat sich der 71-Jährige einen überregionalen Namen gemacht. In Feldafing leitete er jahrzehntelang den Kirchenchor – obwohl er zweimal eigentlich nur einspringen sollte. Bürgermeister Bernhard Sontheim warf sich die Amtskette über und verlieh Feller die Goldene Verdienstmedaille der Gemeinde. „Sie haben immer auf Qualität geachtet. Sie waren auf ein hohes Niveau bedacht. Und genau das hat dem Feldafinger Kirchenchor seinen großen Erfolg eingetragen“, sagte Sontheim.

Tatsächlich dirigierte Feller die insgesamt rund 40-köpfige Gruppe in der Pariser Basilika Sainte-Clotilde, im Straßburger Münster, in der Kirche San Salvador zu Venedig und im Wiener Stephansdom. „Der Chor hat meine Kreativität angeregt“, sagte der 71-Jährige in seiner Rede und verwies auf die vielen Uraufführungen, 13 Eigenkompositionen und ein abendfüllendes Mysterienspiel, zusammen mit der Theatergruppe in Szene gesetzt.

In jedem Satz schwang ein Schuss Nostalgie mit – nicht nur, weil sich Feller als Chorleiter zurückzog, sondern weil der ganze Chor am Ende seines Schaffens angelangt ist. Die Pandemie, die lange Zeit, in der die Mitglieder nicht zusammen singen durften, ist ein Grund dafür. Dass manche Mitglieder aus Altersgründen kürzer treten, ein anderer. Der Chor hätte völlig neu aufgebaut werden müssen – und diese Aufgabe wollte Feller nicht mehr übernehmen.

Erster Auftritt mit Chor als Organist im Januar 1972

Im Gemeinderat blickte der gebürtige Münchner zurück auf die Anfänge zurück. Im Januar 1972 sollte Feller seinen ersten Gottesdienst mit dem katholischen Chor in der Heilig-Kreuz-Kirche spielen – auf Empfehlung seines damaligen Orgelprofessors Franz Lehrndorfer. „Mir bot sich ein Bild zumeist katholischer Laiensänger, die jede Komposition, ganz ungeachtet der vom Komponisten gedachten instrumentalen Besetzung, mit einem ortsansässigen Geiger und einem Organisten aufführten, was mir recht kurios vorkam“, erzählte Feller in seiner eigenen Art. Auch die Anfeuerung des Chorleiters bei den hohen Tönen des Soprans „Druckts nur nauf, Madln“ habe häufig nicht den gewünschten Erfolg erzielt.

Schon ein halbes Jahr später – der Chorleiter war schwer erkrankt und starb bald darauf – sprang Feller am Ostersonntag ein. Er organisierte sehr kurzfristig ein kleines Orchester mit Solistin, bestehend aus Familie und Freundeskreis. Dann dirigierte er zum ersten mal in seinem Leben öffentlich.

Musikraum entsteht nicht in Feldafing - sondern in Italien

Es wuchs etwas zusammen, der Chor wurde durch Fellers hohen Anspruch besser – auch wenn er gerade deshalb zwischenzeitlich hinwerfen wollte. „Als ich im Jahr 1981 Feldafing verließ und für sieben Jahre nach Germering zog, hätte ich mir nicht träumen lassen, dass ich die längste und beste Zeit mit diesem Chor noch vor mir hatte“, erzählte er. Feller kam 1989 zurück, sprang wieder für einen erkrankten Chorleiter ein und übernahm nach dessen Rückzug „vorübergehend“. Es sollten mehr als 30 Jahre werden. Der Chor erarbeitete sich ein Repertoire, wie es nur sehr wenige Gesangsgruppen aus kleinen Orten wie Feldafing vorweisen können. Feller fing in der Sitzung an, die Komponisten aufzuzählen. Bei Nummer 27 hörte er auf und sagte, er könne noch lange so weiter machen.

Der Musikpädagoge, der nebenbei Orgelexkursionen organisiert, bleibt Feldafinger. Aber sein musikalisches Reich erweitert er nun nach Italien. Zunächst wollte er auf seinem Grundstück ein Gebäude für seine Instrumente, zum Üben und Komponieren errichten. Der Gemeinderat reagierte skeptisch, stimmte letztlich aber doch dafür. Das ist nun alles Makulatur. Der Musikraum entstehe aus finanziellen Gründen in einem Bergdorf nördlich des Gardasees, erzählte Feller dem Starnberger Merkur. Es soll ein guter Ort für neue musikalische Geschichten sein.