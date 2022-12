Feldafings NS-Geschichte: Buch kommt 2023 und berichtet von KZ-Außenlager

Von: Tobias Gmach

Das Historiker-Paar Prof. Marita Krauss und Erich Kasberger (beide Mitte) legte 2019 ein Buch über Pöckings NS-Geschichte vor, nächstes Jahr folgt eines über Feldafing. © JAKSCH

Ein paar Kapitel sind schon geschrieben: 2023 wollen die Historiker Prof. Marita Krauss und Erich Kasberger ihr Buch über Feldafing im Nationalsozialismus veröffentlichen. Von der Gemeinde wünschen sie sich ein erinnerungspolitisches Gesamtkonzept.

Feldafing – Wie kam es im Jahre 1930 zur Gründung der NSDAP-Ortsgruppe in Feldafing und schon vorher zur 15 Mann starken Sturmabteilung? Wie war das Verhältnis der NS-Reichsschule zum Dorf? Welche Nazis hatten im Ort das Sagen? Was passierte im Feldafinger KZ-Außenlager von Dachau? Und was verrät der (jüdische) Friedhof über die grausamen Vorgänge? Ihre Erkenntnisse zu diesen Fragen haben Prof. Marita Krauss und Erich Kasberger teilweise schon zu Papier gebracht, die ersten Kapitel des Buchs „Feldafing und der Nationalsozialismus – Kontinuitäten und Umbrüche in einem oberbayerischen Dorf von den 1920er-Jahren bis in die Nachkriegszeit“ sind geschrieben. Im kommenden Jahr soll es erscheinen. Das berichtete das Historiker-Paar am Dienstagabend im Gemeinderat. Krauss und Kasberger legten im Rathaus einen ausführlichen Zwischenstand der Recherchen und auch erste Forschungsergebnisse vor.

2019 hatten die beiden Pöckinger ein Buch zur NS-Vergangenheit ihres Wohnortes publiziert. Nun beantworten sie die Frage, wofür Feldafing in dem dunklen Kapitel der Geschichte steht. Wesentliche Punkte fassten sie schon mal in ihrer Präsentation zusammen: Die damalige Reichsschule für die NS-Elite auf dem heutigen Bundeswehr-Gelände habe ab 1942 den Stellenwert eines „rüstungswichtigen Betriebs“ gehabt. Die Sturmblockhäuser, die heute noch genutzt werden, seien mithilfe von KZ-Häftlingen gebaut worden. Sie waren in einem Waldstück nebenan in Baracken, mit Stacheldraht umzäunt, untergebracht. Alle Häftlinge seien von der Gestapo als sogenannte Schutzhäftlinge verhaftet worden. Und der spätere Bürgermeister Heinrich Göbel, Bauleiter und Architekt der Firma Hochtief, sorgte den Historikern nach im Außenlager „für Erhalt der Arbeitskraft, nicht für Vernichtung durch Arbeit“.

KZ-Außenlager Feldafing: Etwa 200 Häftlinge in drei Jahren

Was nichts daran ändert, dass die Schutzhäftlinge ihre Würde, Identität, psychische und physische Gesundheit in Feldafing verloren. Kasberger betonte: „Alle, die krank oder tot waren, wurden wieder zurück nach Dachau geschickt.“ Die Zwangsarbeiter kamen überwiegend aus Osteuropa, aber auch Deutsche, Italiener, Franzosen und Griechen waren unter ihnen. Als Beispiel nannte Kasberger vier polnische Geistliche, die zu Maurern umgeschult worden waren. Etwa 200 Häftlinge durchliefen das Dachauer Außenlager am Starnberger See innerhalb der drei Jahre von April 1942 bis April 1945.

Und was verrät der Friedhof? Auf dem angrenzenden Teil jenseits des Kieswegs bestattete man 23 nicht jüdische Personen, die den Dachauer Todeszug überlebt hatten, die aber noch im Mai in Feldafing starben, darunter auch sechs Unbekannte, in einem Massengrab. Besonders traurig daran: Dieses Areal des Friedhofs wurde Ende 1962 aufgelassen und wieder für neue Grabnutzungen freigegeben: Nach 15 Jahren sei die „Grabumlaufzeit“ abgelaufen, hieß es. „Das war nicht nur in Feldafing so, sondern auch in anderen Gemeinden im Umland“, erklärten die Historiker.

Sie durchforsten Datenbanken mit Reichsschülern und Entnazifizierungs-Meldebögen, Protokolle der Dachauer Prozesse, Ermittlungsergebnisse von Staatsanwälten in den 1970er-Jahren und vieles mehr. Und sie schöpfen aus dem Privatnachlass der Familie Brubacher. Heinz Brubacher, NSDAP-Ortsgruppenleiter, galt als „Schrecken von Feldafing, schikanös und ideologisch verblendet“, so Krauss.

Wir wollen beim Menschen ankommen, sowohl bei den Tätern als auch bei den Opfern.

Ihr Mann Erich Kasberger sagte in der Sitzung: „Wir wollen beim Menschen ankommen, sowohl bei den Tätern als auch bei den Opfern.“ In einem digitalen Archiv sollen die Namen genannt werden, aber auch eines Tages auf einer Tafel an einem geeigneten, öffentlichem Platz. Die Historiker schlugen das Bundeswehr-Gelände vor. Aber dafür müsste es auch in Teilen zugänglich sein. Bürgermeister Bernhard Sontheim berichtete, er habe sich wegen der Geschichtsaufarbeitung schon ans Verteidigungsministerium gewandt. „Da muss auch die Bundesrepublik mitwirken.“ Marita Krauss berichtete, die Bundeswehr habe schon signalisiert, dass sie Nachforschungen und Ausgrabungen auf dem Gelände – dort war nach dem Krieg auch das Displaced-Persons-Lager – zustimmen würde.

Die Historiker baten die Gemeindevertreter am Dienstag darum, ein erinnerungspolitisches Gesamtkonzept für das Außenlager und den Friedhof zu erarbeiten – und nicht nur „hier und da ein Täfelchen aufzustellen“.

