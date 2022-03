Ferienwohnungen über Jahre ohne Genehmigung: Nun sind zwei Behörden unterschiedlicher Meinung

Fürchtet um ihre gut nachgefragten Ferienwohnungen: Martina Dvoràk hat in ihrem Haus drei Wohnungen, eine im Untergeschoss, zwei unterm Dach, die sie regelmäßig an Touristen vermietet. Unter anderem hat sie für ihre Gäste eine E-Ladestation eingerichtet. Jetzt steht ein großes Fragezeichen hinter der Feriennutzung.

Auf dem Prüfstand

Von Sandra Sedlmaier schließen

Drei Ferienwohnungen in Feldafing wurden offenbar seit Jahren ohne Genehmigung betrieben – die Eigentümerin fiel aus allen Wolken, als sie davon erfuhr. Ob sie die Wohnungen jetzt genehmigt bekommt, ist ungewiss. Gemeinde und Landratsamt sind in der Bewertung der Sachlage unterschiedlicher Ansicht.

Feldafing – Seit Jahren bereichern die drei Wohnungen von Martina Dvoràk an der Jahnstraße in Feldafing das touristische Angebot der Seegemeinde, in der es ohnehin nur wenige Ferienwohnungen gibt. Im Sommer vermietet sie an Touristen, im Winter auch mal über längere Perioden. Die Wohnungen sind gepflegt, immer wieder hat die Feldafingerin investiert, unter anderem in eine Fotovoltaikanlage und eine E-Ladestation. Sie wohnt selbst mit ihren Töchtern in dem Haus, das ihr Vater in den 1970er-Jahren gebaut hat. Jetzt steht der Fortbestand der Ferienwohnungen aber auf dem Spiel.

Eigentlich sind Ferienwohnungen in einem Wohngebiet kein Problem – mit einem Antrag auf Nutzungsänderung könnte das Einfamilien- zu einem Mehrfamilienhaus mit Ferienwohnungen werden, sofern die Ferienwohnungen quadratmetermäßig unter der eigenen Wohnnutzung sind. Nur gibt es zwischen Gemeinde und Landratsamt unterschiedliche Auffassungen über die Art des Wohngebiets an der Jahnstraße. „Im Flächennutzungsplan der Gemeinde Feldafing ist das Gebiet als allgemeines Wohngebiet ausgewiesen“, sagte Vizebürgermeister Matthias Schremser in der jüngsten Sitzung des Feldafinger Bauausschusses, in der die Vermieterin einen Antrag auf Umnutzung gestellt hatte. „Das Landratsamt geht aber von einem reinen Wohngebiet aus“, ergänzte Schremser. Das bedeutet: Ferienwohnungen wären dann nicht möglich.

Dabei waren die Mitglieder des Ausschusses unisono der Meinung, dass die Ferienappartements gut und wichtig seien. „Ich finde die Nutzung in unserem Sinn“, sagte Boris Utech (Grüne). „Ich bin dringend dafür.“ Dr. Michael Keltsch (AUF) ergänzte: „Das ist überhaupt keine störende Nutzung.“ Dass es nicht ausreichend Gewerbe im Umfeld gebe, das ein allgemeines Wohngebiet rechtfertigen würde, könne man der Bauwerberin nicht anlasten.

Das Landratsamt hat in der Sache noch keine Entscheidung getroffen, der Antrag liegt noch nicht vor. Zunächst habe die Gemeinde nur Rücksprache gehalten, sagt Landratsamtssprecher Stefan Diebl auf Anfrage. Bei einer Überprüfung, die auf eine Nachbaranfrage zurückgegangen sei, habe man festgestellt, dass das Haus als Einfamilienhaus genehmigt sei. „Eine Feriennutzung ist nicht genehmigt.“ Die sei in einem reinen Wohngebiet gesetzlich ausgeschlossen. „Unserer Einschätzung nach ist es ein reines Wohngebiet“, sagt Diebl. Dass im Flächennutzungsplan etwas anderes steht, spiele in so einem Fall keine Rolle.

Bürgermeister: Wenn Landratsamt von reinem Wohngebiet spricht, „ist das Schikane“

Bürgermeister Bernhard Sontheim hält es für falsch, wenn sich das Landratsamt über den Flächennutzungsplan der Gemeinde hinwegsetzt. „Die Gemeinde bekundet ihren Willen zu einem allgemeinen Wohngebiet – wenn das Landratsamt sagt, es handelt sich um ein reines Wohngebiet, ist das Schikane“, sagt er.

Für Martina Dvoràk steht einiges auf dem Spiel. „Die Ferienwohnungen stellen einen Teil meines Einkommens dar“, berichtet die alleinerziehende Mutter im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Durch die Corona-Zeit habe sie ohnehin schon finanzielle Einbußen erlebt – sowohl bei ihrer täglichen Arbeit in einem Maklerbüro als auch bei der Vermietung der Feriendomizile. „Wenn ich von diesen Problemen gewusst hätte, hätte ich mir nicht die Fotovoltaikanlage aufs Dach bauen lassen“, sagt sie. Es täte ihr auch für ihre Gäste leid, die zum Teil langjährige Stammkunden seien und die gepflegten Wohnungen schätzten.

Ziemlich sicher ist, dass die Wohnung im Untergeschoss gar nicht genehmigungsfähig ist. „Sie hat eine Raumhöhe von 2,20 Meter, damit erfüllt sie nicht die Anforderungen der Bayerischen Bauordnung nach einer Raumhöhe von 2,40 Meter“, erklärt Kreissprecher Diebl. Ironie des Schicksals: „Als mein Vater das Haus baute, wäre die Souterrain-Wohnung genehmigungsfähig gewesen“, weiß Dvoràk.

Fiele diese Wohnung weg, wäre zumindest das Verhältnis zwischen Ferien- und eigener Wohnnutzung so, dass Ferienwohnungen problemlos möglich wären. Eine Lösung für den Erhalt der anderen beiden Wohnungen im Dachgeschoss wäre ein Bebauungsplan, sagt Sontheim. „Aber wegen zwei Ferienwohnungen ein Bebauungsplanverfahren einzuleiten, nur um dem Formalismus Genüge zu tun, ist eine Farce.“