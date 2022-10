Festes Band für Europa

Von: Stephan Müller-Wendlandt

Teilen

Ein feierlicher Moment, der Eintrag ins Gästebuch: Der französische Bürgermeister Richard Mallié eingerahmt von Landrat Stefan Frey (3.v.l.), Bürgermeister Sontheim und der Tutzinger Gilde, die den Madison aufführte. © Andrea Jaksch

Mit einem Füllhorn an Eindrücken, neuen Bekanntschaften und Erlebnissen tritt die 55-köpfige Delegation aus Bouc Bel Air, der Feldafinger Partnergemeinde in Südfrankreich, am heutigen Dienstag ihre Heimreise an. Der erste Gegenbesuch einer Besuchergruppe aus Feldafing ist für das Frühjahr nächsten Jahres geplant.

Feldafing – Es war ein Abend voller Überraschungen, den die Verantwortlichen der Gemeinde Feldafing sowie des Vereins Freunde von Bouc Bel Air ihren Gästen aus der Provence am Samstagabend boten. Im in den Farben Rot-Weiß-Blau dekorierten Bürgersaal im Rathaus, die die französische Nation und den Freistaat Bayern (natürlich ohne Rot) repräsentieren, standen Kultur und Kulinarik im Mittelpunkt. Die Blaskapelle Traubing begrüßte die Gäste des Abends in starker Besetzung. Für einen der Überraschungsmomente, die Darbietung einer Madison-Einlage – ein Tanz, der bei uns kaum bekannt, aber in Frankreich eine Art Nationaltanz ist, hatte sich das Ensemble eigens passende Noten besorgt und einstudiert. Die Tänzer hatten bei Tanzlehrer Peter Schuh eine Einweisung in die Schrittfolgen bekommen (wir berichteten). Bairisches Brauchtum steuerten Tanzpaare der Tutzinger Gilde bei.

Kulinarisch hatten die Gastgeber ein zuvor gut genährtes und resch gebratenes Spanferkel auftischen lassen. Dazu gab es am reich gefüllten Buffet alles, was dem bayerischen Gaumen schmeichelt: Brezn, Bauernbrot, kernige Semmeln, Radieserl, Salate, Saucen und und und. Die weiß-blaue Kulinarik war für die Gäste aus dem Süden Frankreichs ebenfalls eine neue Erfahrung. Bürgermeister Richard Mallié sprach von „nicht gekannten Essgewohnheiten“. Was seinen Feldafinger Amtskollegen Bernhard Sontheim zu der schmunzelnden Bemerkung herausforderte: „Wir essen auch schon mit Messer und Gabeln.“

Mallié hatte sich in seiner Rede vor der Eintragung ins Goldene Buch der Gemeinde Feldafing begeistert über den herzlichen Empfang in Feldafing geäußert. Für ihn und für seine Mitreisenden sei es eine Entschädigung gewesen für die strapaziöse Hinreise. Wegen eines Streiks des Flugpersonals habe die Gruppe von Marseille aus nicht direkt nach München fliegen können. Sie musste eine Maschine nehmen, die Frankfurt als Ziel hatte. Von dort aus ging es nach einem Umstieg weiter in die bayerische Landeshauptstadt. Zu allem Reiseunglück kam hinzu, dass etliche Gepäckstücke nicht zeitgleich in München angekommen waren. Der Reisestress war am Samstagabend aber längst verflogen.

Bürgermeister Mallié drückte Stolz und Dankbarkeit vor der Geschichte aus. „Wer hätte sich das vor mehr als 75 Jahren vorstellen können, dass Deutsche und Franzosen gemeinsam auf dem Oktoberfest feiern“, sagte er im Vorgriff auf den für den Feiertagsmontag angesetzten Wiesn-Besuch. Mallié sprach von einem langen Weg seit Begründung der ersten deutsch-französischen Städtepartnerstadt im Jahr 1950 zwischen Ludwigsburg in Baden-Württemberg und dem Ort Montbéliard im Osten Frankreichs. Mittlerweile gibt es um die 2300 Partnerschaften auf kommunaler und Regionsebene. „Es gibt kein Frankreich ohne Deutschland, und es gibt kein Deutschland ohne Frankreich.“

Gastgeber Sontheim hatte zuvor an die Begründung der Partnerschaft im November vorigen Jahres in Bouc Bel Air erinnert. Seitdem sei schon viel passiert. In Feldafing habe sich der Partnerschaftsverein gegründet mit aktuell 40 Mitgliedern und der Vorsitzenden Ilse Vossius. „Die kümmert sich rund um die Uhr um die Partnerschaft“, lobte Sontheim. Im Mittelpunkt der Beziehungen stehe der Jugendaustausch, „die beste Basis für eine gemeinsame Zukunft auf europäischer Ebene.“ Sieben junge Franzosen hätten im Juli am Jugendcamp des Landkreises teilgenommen. Und 40 Tutzinger Gymnasiasten seien unlängst zu Gast in Bouc Bel Air gewesen. „Das Zusammenwachsen Europas ist für diese Kinder keine Vision, sondern erlebte Wirklichkeit“, sagte Sontheim.