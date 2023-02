Fotovoltaik auf Dächern: Gemeinde Feldafing benennt sechs Standorte

Von: Tobias Gmach

Fotovoltaik-Module sollen auf mehreren Gebäuden in Feldafing, die der Gemeinde gehören, installiert werden. © (Symbolfoto) Panthermedia

Feldafing plant Fotovoltaik auf Dächern kommunaler Liegenschaften. Auf welchen, dazu gab es nun Infos im Gemeinderat.

Feldafing – Klimaneutral bis 2035: Um dieses Ziel zu erreichen, setzt die Gemeinde Feldafing unter anderem auf Fotovoltaik auf Dächern kommunaler Liegenschaften. Auf welchen genau, das war bislang allerdings nicht klar. Sechs Standorte nannte Andreas Keller, Geschäftsführer des Kommunalunternehmens Pewu, in der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend: die Bernheimer Grundschule sowie den Montessori-Kindergarten an der Höhenbergstraße, die Kinderkrippe am Bahnhofplatz, den Kindergarten am Dr.-Appelhans-Weg, die Umkleidekabinen des Buchheimstadions und das Alte Polizeihaus.

Die Belegung des Polizeihauses müsse allerdings noch mit der Denkmalschutzbehörde abgestimmt werden, sagte Keller. In der nicht öffentlichen Sitzung, die im Anschluss an die öffentliche folgte, sollte es laut Bürgermeister Bernhard Sontheim noch um zwei weitere Standorte gehen. Der Sitzungsvorlage war zu entnehmen: „Das Feuerwehrhaus wurde bewusst aus der Auflistung entnommen, da der künftige Verbleib des Gebäudes noch ungewiss ist.“ Der Bau des neuen Gerätehauses und dessen Standort werden derzeit noch diskutiert.

Das Pewu soll die Fotovoltaikanlagen errichten und auch betreiben. Das Kommunalunternehmen mietet die Dachflächen von der Gemeinde „zu marktüblichen Preisen“, die Gemeinde soll ihr, „wenn möglich“, den Storm abnehmen. Der Gemeinderat stimmte diesem Plan ohne Diskussion zu. Die Pachtverträge zu den einzelnen Gebäuden soll er aber noch einmal vorgelegt bekommen.