Für immer ein Team

Feldafinger Asylbewerber spielen gemeinsam Volleyball. Mittlerweile wohnen sie in anderen Gemeinden – für den Sport treffen sie sich aber weiterhin. Besuch bei einem außergewöhnlichen Team.

Feldafing – Dutzende junge Flüchtlinge kamen im Frühjahr 2015 nach Feldafing. Die jungen Männer wollten Sport machen, fragten nach Fußball oder Criquet. Frank Buß vom Feldafinger Helferkreis stellte den Kontakt zur Volleyball-Abteilung des TSV Feldafing her – dort konnten sie Sport treiben. Mittlerweile wohnen die jungen Geflüchteten in Weßling, Pöcking, Starnberg und Seefeld, treffen sich aber weiter zum Training und spielen. Für sie ist die Mannschaft mehr als nur ein Team.

Der Gründer

„Hier geht‘s um Sport“, sagt Frank Buß, und klatscht in die Hände. Das Spiel geht los. „Wir wollen Spaß haben“, sagt er, „dafür sind wir da.“ Buß hat es ermöglicht, dass sich die Spieler jede Woche treffen können. Der Teamgeist der Flüchtlinge sei großartig. Buß möchte eine Mixed-Mannschaft anmelden. „Bei uns spielt eine Frau mit – die wollen wir nicht ausboten.“ Buß würde sich mehr Frauen in der Mannschaft wünschen. „Ich bin zuversichtlich, dass das klappt. Die Stimmung stimmt.“

Der Routinier

Spieler Mohammed Shuaib Dostyar (52) kam vor 25 Jahren aus Afghanistan, betreibt mittlerweile eine ambulante Krankenpflege in Starnberg. Von Anfang an hat er sich um die Flüchtlinge in Feldafing gekümmert, Tag und Nacht, wie er sagt. „1000 Kilometer nur für die Jungs“ sei er gefahren. „Das war meine Pflicht.“ Viele hätten ein Trauma, er könne das nachvollziehen. „Was ihnen wirklich hilft, ist Sport – das macht die Gedanken frei.“ Am Anfang war Dostyar vor allem als Übersetzer gefragt – mittlerweile können sich die meisten der Flüchtlinge auf Deutsch verständigen.

Der Chef

Vor den Flüchtlingen gab es drei aktive Spieler, fünf passive – die Volleyballer des TSV standen vor dem Aus. „Jetzt ist das kein Problem mehr“, sagt Roger Himmelstoß (58), Leiter der Volleyball-Abteilung. Fast allen Flüchtlinge mussten sie das Spiel beibringen. „Da wollten sie möglichst drauf hauen. Es ist uns aber ganz gut gelungen, ihnen das Spiel zu zeigen.“ Training und Spiel seien zu einem richtigen Event geworden, Freunde hätten die Spieler angefeuert. Er sieht das Projekt als Glücksfall für den TSV und für die Flüchtlinge. „Sport ist eine Sprache, die jeder spricht.“

Das Küken

Mohamed Hassanzadeh (9) macht keinen Hehl daraus: Eigentlich will er Fußballprofi werden. Beim TSV kickt er aber nicht nur, er ist auch beim Volleyballspielen dabei. „Das Trainieren macht mir Spaß“, sagt Mohamed.

Der Star

Shirabas Nazari (25) könne mit seiner Qualität gut und gerne Bundesliga-Luft beim TSV Herrsching schnuppern, heißt es beim Training. „Als Kind wollte ich Volleyballer werden“, sagt der Afghane. Er spielt seit neun Jahren und will unbedingt in einer Mannschaft sein. Üben durfte er schon mal mit seinem Feldafinger Team. „Gegen Tutzing haben wir gewonnen“, sagt Nazari. Kostproben seines Könnens liefert er beim Trainingsspiel – da haut er die Bälle wuchtig und zielgenau auf die gegnerische Seite. Wichtig ist für ihn neben dem Sport seine Ausbildung zum Kfz-Mechaniker, mittlerweile lebt er in der Asylbewerber-Unterkunft in Pöcking.

Der Veteran

Seit zweieinhalb Jahren ist Noorullah Karimi (21) in Deutschland, seit zweieinhalb Jahren spielt er im Feldafinger Volleyballteam – er ist in gewisser Weise der Veteran im Team. Der junge Afghane arbeitet inzwischen in der Gastronomie und sagt, er brauche den Sport. „Es ist besser zum Aushalten. Dadurch konzentriert man sich auf das Spielen und weniger auf die anderen Sachen.“ Der Afghane hat in seiner Heimat Schlimmes erlebt und ist froh, wenn er trainieren kann. Er weiß sehr genau, was Sache ist: „Das Team ist besser, wenn man sich gut kennt.“ Mittlerweile seien sie Freunde.