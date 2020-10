Freude über Verstärkung auf See

Die Feldafinger Feuerwehr bekommt ein Boot. Eine Hütte dazu hat sie nicht, das Boot soll zunächst im Feuerwehrgerätehaus gelagert und bei Bedarf zum See gebracht werden.

Feldafing – Der Feuerwehrbedarfsplan für Feldafing ist eindeutig: Wegen der Roseninsel und des dort sicherzustellenden Brandschutzes braucht die Feuerwehr Feldafing ein Boot. Das bekommt sie jetzt. Der Gemeinderat votierte einstimmig dafür, dass die Feldafinger von der Feuerwehr Tutzing deren gebrauchtes Boot abkaufen. Kosten: 3000 Euro, inklusive zweier tragbarer Pumpen.

„Wir haben die einzige Insel im See“, unterstrich Feuerwehrkommandant Dirk Schiecke die Notwendigkeit eines Boots für die Wehr. Der größte Vorteil an dem Tutzinger Boot ist sein Preis. Eine Neuanschaffung würde 100 000 Euro kosten, hatte Schiecke dem Gemeinderat im Vorfeld mitgeteilt. Wobei es der Feldafinger Feuerwehr nicht nur darum geht, für die Roseninsel ausgerüstet zu sein. Auch die Brandbekämpfung vom Wasser aus sei wichtig, wenn eine Bootshütte brenne, sagte Schiecke in der Ratssitzung. Die Hütte sei in der Regel nicht zu retten, wie sich beim Bayerischen Yachtclub in Starnberg gezeigt habe, antwortete Schiecke auf eine Nachfrage von Stephan Zeckser (Grüne). „Das Bootshaus ist immer weg, aber es geht auch darum, die drumherum liegenden Boote zu retten.“

Auch für andere Brandfälle sei es wichtig, vom Wasser aus angreifen zu können. Das bestätigten einige Gemeinderäte. Das von den Tutzinger Feuerwehrleuten umgebaute Fischerboot wird also nun gekauft, doch einen Liegeplatz wird es nicht haben. Das hatte es laut Kommandant in Tutzing auch nicht. In Feldafing soll es im Gerätehaus einen Stellplatz finden. Die bisher mit dem Boot verwendete Originalpumpe wollten die Tutzinger behalten, sagte Schiecke. „Aber sie überlassen uns zwei Pumpen im Wert von 12 000 Euro. Dann haben wir eine funktionierende Pumpe und eine als Ersatz“, freute er sich.

Die Tutzinger Feuerwehr hat im Herbst das neue Katastrophenschutzboot des Landkreises übernommen, so wurde das alte Boot frei. Eine Bootshütte in Feldafing ist trotz längerer Gespräche der Feuerwehr mit der Schlösserverwaltung nicht in Sicht. „Ich dachte, wir können unser Boot in deren Bootshütte reinhängen, aber das geht nicht“, berichtete Schiecke. Der freie Platz sei demjenigen vorbehalten, der auf der Roseninsel wohne. Schiecke hofft auf eine Lösung, denn „die Schlösserverwaltung will doch, dass wir vernünftig zur Roseninsel kommen. Der Landrat will, dass wir das Boot bekommen.“ (Wie aktuell die Lage bei einem Brand auf der Roseninsel aussähe, lesen Sie im Kasten links.

Sollte das Feuerwehrboot im Wasser gebraucht werden, wird es dem aktuellen Stand der Dinge nach zunächst mit einem Anhänger zum See gebracht werden. Schiecke hat Zusagen von den Eigentümern der drei privaten Slipanlagen in Feldafing, dass er deren Seezugang nutzen dürfe. In der Zukunft, wenn die Feldafinger Feuerwehr ein neues Gerätehaus habe, könne man den darauf befestigten Kran nutzen und das Boot damit zu Wasser lassen. Auf Nachfrage von Anton Maier (Grüne) bestätigte der Kommandant, dass ein Kran zusätzliche Kosten verursachen werde. „Das andere brauchen wir ohnehin.“