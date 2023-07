Fünf Tage, fünf Konzerte, fünf Spielorte

Zu Gast beim „SeeJazz“-Festival ab nächster Woche ist unter anderem das „Matti Klein Soul Trio“ (9. August). © Rob Stirner

Das „SeeJazz“-Festival vom 5. bis 14. August findet rund um den Starnberger See statt: Fünf Konzerte an fünf Spielorten an fünf Tagen.

Feldafing – Jazz im Sommer am See: Zum elften Mal, seit 2013, bietet das Seejazz-Festival den Jazz-Liebhabern eine sommerliche Konzertreihe, die rund um den Starnberger See stattfindet. Fünf Konzerte sind im August geplant.

Wenn die Organisatoren anderer Konzertreihen sich entspannt zurücklehnen, um im August die Ruhe des Sommers zu genießen, dann geht es für die Verantwortlichen des Vereins SeeJazz erst richtig los. Seit sich die jazzbegeisterten Konzertveranstalter rund um den Starnberger See vor elf Jahren zusammengetan haben, um den August musikalischer werden zu lassen, hat der Verein schon zehn Festivals mit jeweils fünf Konzerten gestemmt.

Nun geht es also zum elften Mal los, und neben den herausragenden Musikern sind auch die Locations ein Leckerbissen. „An fünf ausgesuchten Spielorten werden an fünf Tagen fünf unterschiedliche Formationen erquicklichen Jazz vom Feinsten bieten“, kündigt SeeJazz-Vorstandsmitglied Bernhard Sontheim an.

Das „Chris Gall Trio“ kommt am Samstag, 5. August, ins Schloss Kempfenhausen. Begleitet wird Chris Gall von dem Bassisten Henning Sieverts und seinem Bruder Peter an den Drums. „Damit gelingt Chris Gall eine grandiose Sammlung unterschiedlichster Soundtracks zu wunderbaren Filmen“, heißt es in der Ankündigung.

Das „Matti Klein Soul Trio“ spielt am Mittwoch, 9. August, auf dem Museumsschiff Tutzing. Matti Klein reist mit diversen Vintage-Keyboards an, sitzt außerdem am Flügel und gilt, unter anderem wegen seiner Auftritte mit seiner Band „Mo’ Blow“, als einer der interessantesten jungen Groove-Jazzer der deutschen Szene, wie die Veranstalter mitteilen.

Die Seeresidenz Alte Post empfängt am Freitag, 11. August, die „Chris Hopkins’ Jazz All Stars“. Die Zuhörer können sich auf eine musikalische Reise einstellen: Angekündigt werden große Melodien aus dem New Yorker Jazz Age, die sich mit heißen Latin-Klängen aus Rio de Janeiro abwechseln. „Gefühlvollen Balladen verströmen Pariser Savoir-vivre, während bluesgetränkte, temporeiche Improvisationen New-Orleans-Flair verbreiten“, sagt Sontheim.

Die in der Region bekannte Münchner Band „Justyn Tyme“ kommt am Samstag, 12. August, ins Beccult nach Pöcking. Die Fans wissen: Fantasievoll spielen die fünf Musiker verschiedene Stile und mixen Elemente aus Jazz, Funk und Weltmusik zu einer neuen Einheit.

Abschluss im Feldafinger Bürgersaal

Das letzte Konzert des diesjährigen SeeJazz-Festivals findet am Montag, 14. August, im Bürgersaal in Feldafing statt. Die „Smart Metal Hornets“ präsentieren „humorvollen Groove in einem stilistischen Feld von schräger Volxmusik über witzige Arrangements von Rock-Klassikern bis zu jazzigen/rockigen eigenen Werken, die keine Berührungsängste mit anderen musikalischen Welten haben und den Großteil des Programms darstellen“, versprechen die Organisatoren.

Die Eintrittskarten für die Konzerte kosten jeweils 27 Euro. Wer alle fünf Abende besuchen will, bekommt einen Festival-Pass für 100 Euro. Weitere Infos gibt es auf der Internetseite der Organisatoren: www.seejazz.de. Dort gibt es auch Karten. (edl)