Für den Ratsstuben-Erhalt: Auf der Zielgeraden zum Bürgerbegehren in Feldafing

Die Initiatoren des Bürgerbegehrens zum Erhalt der Ratsstuben in Feldafing sind beim Unterschriften-Sammeln auf der Zielgeraden. Am Montag bittet Bürgermeister Bernhard Sontheim Vereinsvertreter zu einem internen Treffen.

Feldafing – Wenn Reinhard Anklam durch die Räumlichkeiten der Feldafinger Ratsstuben mit dem kroatischen Restaurant Makarska-Grill geht, kann er noch weniger verstehen, warum sie abgerissen werden sollen. Anklam, 65 Jahre alt, freigestellter Betriebsrat und Mitglied in vielen Vereinen im Ort, ist der Hauptinitiator des Bürgerbegehrens zum Erhalt des Gebäudes. Am Schießstand im Keller sagt er, stellvertretend für die Altschützen Feldafing: „Wir brauchen zehn Meter Abstand zu den Scheiben.“ Die Botschaft hinter dieser Aussage: So eine Örtlichkeit muss man erst mal finden. Aus Anklams Sicht trifft sie auch auf die Kegelbahn zu, auf die Schützenstube und auf den Multifunktionssaal im Erdgeschoss, der per Trennwand in zwei Räume verwandelt werden kann.

Anklam hat eine eineinhalbseitige Stellungnahme mit den Argumenten der Initiatoren aufgesetzt. Ein paar Hundert Feldafinger konnten sie schon überzeugen, die genaue Zahl der gesammelten Unterschriften will er aus taktischen Gründen nicht nennen. „Wir sind auf der Zielgeraden“, sagt er. Und: „Viele Leute sind entsetzt, warum man ein Lokal gegen ein Feuerwehrhaus eintauschen will.“

Der Gemeinderat hatte sich im Oktober mit 8:5 Stimmen für den Standort und damit für den Abriss der Ratsstuben ausgesprochen. Anklams Vorwurf: Die Gemeinde wisse schon seit vielen Jahren, dass das alte Feuerwehrhaus marode und nicht mehr zeitgemäß sei. Und er wundert sich, warum die Kommune ihr eigenes Gebäude seit langem nicht saniert hat. Pächter und Wirt Marco Zaja habe eine Kündigung erhalten, würde aber gerne noch weitermachen. Bürgermeister Bernhard Sontheim hatte argumentiert, Zaja höre ohnehin demnächst aus Altersgründen auf. „So einfach geht das nicht“, betont Anklam, der seine Stellungnahme mit dem Wirt abgesprochen hat. Letzterer akzeptiere die Entscheidung aber, ihm sei der Rummel unangenehm.

Aktion von Bürgermeister als „Frechheit“ bezeichnet

Beim Besuch des Starnberger Merkur kommen Sigrid Frank und Dr. Heidi Weißenbacher vorbei und unterschreiben Anklams Liste. Sontheims Schreiben an alle Haushalte, in dem er den Bürgern unter anderem erklärt, wie sie ihre Unterschrift rückgängig machen können, finden sie „eine Frechheit“.

Dass ein neues Feuerwehrhaus gebaut werden muss, ist Initiator Anklam bewusst. Genau wie Bernhard Sontheim bewusst ist, dass die Vereine ein Zuhause und Bürger einen Treffpunkt im Ort brauchen. Am Montag will er sich mit Vereinsvertretern bei einem internen Treffen austauschen, um nach Lösungen zu suchen. Für die Schützen ist das alte Feuerwehrhaus im Gespräch, sie bräuchten aber ein Zwischenquartier für etwa drei Jahre.

Laut Sontheim soll ein Planer im Juli im Gemeinderat die ersten Vorschläge fürs neue Feuerwehrhaus vorstellen. Ob es so kommt, hängt auch davon ab, wie schnell Anklam und Co. die rund 430 nötigen Unterschriften zusammenbekommen. Laut Gesetz muss der Rat dann „unverzüglich, spätestens innerhalb eines Monats“ über die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens entscheiden. Ist es zugelassen, darf die Gemeinde keine „dem Begehren entgegenstehende Entscheidung“ mehr treffen.