Dorfplatz Garatshausen mit Fußgängerampel

Ein schöner Platz, der noch schöner werden soll: Die Gemeinde Feldafing will Geld in die Hand nehmen, um den Dorfplatz in Garatshausen aufzuwerten. Die Bushaltestellen sollen versetzt werden, so dass der Raum vor der Marienkapelle besser nutzbar wird. Zudem haben die Behörden eine Bedarfsampel für Fußgänger über die Staatsstraße genehmigt. Das wird den Verkehrsfluss beruhigen.

