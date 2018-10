Dankeschön in Silber

Ideen für die Konversion, Kalvarienberg, Nachbarschaftshilfe, Flüchtlingsarbeit: Reinhard Hörl ist in Feldafing schwer ehrenamtlich aktiv. Dafür hat ihn Bürgermeister Bernhard Sontheim mit der Silbernen Verdienstmedaille ausgezeichnet.

Feldafing –Als Reinhard Hörl Mitte Juliin seinem Briefkasten einen Brief der Gemeinde Feldafing fand – seit Ende April wohnt er in Weilheim –, wurde es ihm ganz anders. War da vielleicht noch eine Rechnung offen? „Dann aber habe ich fröhlich gelacht und mich herzlich gefreut“, berichtete er. Er fand die Nachricht, dass er mit der Silbernen Verdienstmedaille der Gemeinde Feldafing ausgezeichnet wird. Jetzt wurde sie ihm feierlich vom Bürgermeister Bernhard Sontheim „für sein außergewöhnliches ehrenamtliches Engagement in der Gemeinde“.

„Du hilfst immer aus, wenn es geht“, dankte ihm Sontheim. „Du bist ein leuchtendes Beispiel, wie man sich in einer Gemeinde als neuer Bürger engagieren kann.“ Hörl dankte lachend: „Als 68er hätte ich es vor 50 Jahren abgelehnt, solch eine Auszeichnung entgegenzunehmen. Vieles, was ich gemacht habe, war für mich immer eine Selbstverständlichkeit.“

Der gebürtige Fürther ist 2002 von München nach Feldafing gezogen. „Ich war von Anfang an als Zugezogener neugierig auf die neue Heimat“, erzählt der 71-jährige, der damals kurz vor dem Ruhestand war und nach neuen Aufgaben suchte. Also hat er sich für die Bürgerbeteiligung beim Konversionsprozess eingesetzt und mit einem harten Kern von 15 bis 20 Feldafingern das Bürgergutachten erarbeitet. Er war auch derjenige, der für eine Reha-Klinik auf dem Konversionsgelände war.

Der studierte Sozialwissenschaftler, der beim ADAC als Gutachter tätig war, hat sich auch für die Restaurierung des Kalvarienbergs stark gemacht und als Vorstand des Kalvarienbergvereins mit dafür gesorgt, dass das Budget für die Restaurierung aufgebracht werden konnte. Große Spender konnte er für das Projekt begeistern, die Familien Wittelsbach und Thurn und Taxis oder die Sparkasse. Auch kleinere Spender fand er und sammelte über viele Jahre insgesamt 75 000 Euro. Er war zudem im Vorstand vom Kunst- und Museumsverein, hat mit Herbert Lang das Faltblatt über die Geschichte und Sehenswürdigkeiten der Gemeinde Feldafing herausgebracht und an die Haushalte verteilt, und er machte in der Theatergruppe mit. Zuerst beim Bierausschank, weil er nicht so ganz gut Bairisch spricht, dann aber auch als Pfaffe im Landstorfer-Stück „Der Räuberpfaff“. „Das hat mir biblische Freude gemacht, weil der Pfaff der größere Schurke ist und Alimente aus dem Klingelbeutel bezahlt.“

Reinhard Hörl hat in München studiert und ist dann erst mal da geblieben. Der Vater von drei erwachsenen Söhnen hat sich in Feldafing von Anfang an auch für die Flüchtlinge eingesetzt, hat ihnen Deutsch-Unterricht gegeben, Lektürekreise eingeführt und für zehn Flüchtlinge einen Job gefunden. „Da war ich schon stark beschäftigt.“ Als die Nachbarschaftshilfe auf ihn zugekommen ist, hat er für sie die betriebswirtschaftlichen Dinge in die Hand genommen. „Da ist es finanziell nicht immer rosig“, sagt er.

Ende des Jahres ist er nach Weilheim gezogen, weil ihm wegen Eigenbedarf das Feldafinger Zuhause gekündigt wurde. Schon die erste Wohnung, die er sich angeschaut hat, hat gepasst. Er fühlt sich dort wohl, verspricht aber, dass er in Feldafing „noch weiter an Lösungen mitwirken wird, die in die Zukunft weisen“.