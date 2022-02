Glasfaserausbau: Distanz zu Liberty Network

Von: Sandra Sedlmaier

Die Firma Liberty Network will in Tutzing und Feldafing Glasfaserkabel verlegen - vorausgesetzt, mindesten 35 Prozent der Haushalte will sich anschließen lassen. © James Arthur Gekiere/BELGA/dpa

Die Firma Liberty Network, die in Tutzing und Feldafing schnelles Internet über Glasfaser anbieten will, wird mit immer größerer Skepsis betrachtet. Jetzt hat sich das Feldafinger Rathaus distanziert.

Feldafing/Tutzing – Erst hat das Tutzinger Rathaus darauf hingewiesen, dass es keine Verträge zwischen der Gemeinde Tutzing und dem Internet-Anbieter Liberty Network gibt. Nun tut der Feldafinger Bürgermeister Bernhard Sontheim das Gleiche – weil Liberty Network einen Kooperationsvertrag mit Feldafing abgelehnt hat. Aus beiden Gemeinden wird von aggressiver Werbung berichtet. Liberty-Network-Sprecherin Dr. Eva-Maria Ritter ist davon nichts bekannt. Sie bittet, solche Fälle zu melden.

Im November war in Feldafing die Freude groß, als Liberty Network anbot, Glasfaser im Gemeindebereich zu verlegen und damit schnelleres Internet nach Feldafing zu bringen. Der Gemeinderat beschloss eine Kooperation mit Liberty Network beziehungsweise dessen Marke Hello Fiber – die aber letztlich nicht zustande kam, wie Sontheim jetzt mitteilte. „Sie hatten Änderungswünsche an dem Kooperationsvertrag“, berichtete er. Die Gemeinde habe der Firma die Leerrohre zum Selbstkostenpreis überlassen wollen, die sie eigens für schnelles Internet habe verlegen lassen. Zudem sollte sie den Verlegungsplan übernehmen, den die Gemeinde Feldafing 2015 für 20.000 Euro hat anfertigen lassen. „Darauf ist Liberty Network nicht eingegangen“, sagte Sontheim.

Mit dem Vertrag hätte sich Feldafing zudem auf rechtlich gefährliches Terrain begeben, räumte der Bürgermeister ein. „Wir hätten den Kooperationsvertrag nicht abschließen dürfen, weil Liberty Network ein Wirtschaftsunternehmen ist. Wir hätten den Vertrag ausschreiben müssen.“ Sontheim geht allerdings davon aus, dass die Gemeinde rechtlich auf der sicheren Seite gewesen wäre, weil bei einem Markterkundungsverfahren vor vier Jahren sämtliche Internet-Firmen ihr Desinteresse an einem Glasfaserausbau in Feldafing deutlich gemacht hätten.

„Aufgrund der ablehnenden Haltung habe ich Liberty Network nun mitgeteilt, dass es ein normaler Spartenträger wie alle anderen ist und ohne Unterstützung der Gemeinde agiert.“ Das sage er insbesondere, „weil immer wieder behauptet wird, dass der Ausbau in Zusammenarbeit mit der Gemeinde stattfindet“.

Sontheim unterstrich zudem, dass jeder selbst entscheiden müsse, ob er das Angebot von Liberty Network annehme. „Bei uns klingeln deshalb die Telefone heiß“, aber da könne man den Bürgern nicht helfen. Auch wegen der aggressiven Werbung meldeten sich die Leute. Die Gemeinde Tutzing will sogar eine unabhängige Info-Veranstaltung organisieren (wir berichteten).

Firmensprecherin Ritter bestätigt, dass Liberty Network an den Haustüren klingelt, weist aber den Vorwurf der aggressiven Werbung zurück. Alle Mitarbeiter könnten sich ausweisen. Falls jemand zu aggressiv auftrete, solle man sich bitte Name, Tag und Uhrzeit aufschreiben und denjenigen melden. „Dann können wir dem nachgehen.“ Liberty Network brauche eine Abdeckung von 35 Prozent der Feldafinger und Tutzinger Haushalte, dann würde man mit dem Glasfaserausbau loslegen, eventuell auch mit den Feldafinger Leerrohren: „Das ist nicht auszuschließen“, sagte Ritter. Man werde eventuell nochmals auf die Gemeinde zukommen. Zunächst müsste aber die Quote von 35 Prozent erfüllt sein.