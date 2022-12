Gleich im neuen Jahr: Stofferl Well und die Hans-Albers-Villa im TV

Teilen

Ankunft in Garatshausen: Satiriker Christoph Well im Juni auf seiner Maschine, mit der er für seine BR-Sendung jede Menge Instrumente transportiert. © Lorenz Goslich

Gleich zu Beginn des neuen Jahres ist die Hans-Albers-Villa im Fernsehen zu sehen. Der musikalische Satiriker Christoph Well hatte ihr im Sommer einen Besuch abgestattet – und dabei seine ganz eigene Version von „La Paloma“ zum Besten gegeben.

Garatshausen – Ein halbes Jahr hat es gedauert, aber am 2. Januar soll es soweit sein: Das Bayerische Fernsehen zeigt ab 20.15 Uhr, wie Christoph Well die Entwicklungen rund um die Hans-Albers-Villa in Garatshausen beurteilt. Der Musiker und Multiinstrumentalist aus der berühmten Familie Well („Biermösl Blosn“) drehte im Juni für seine Serie „Strawanzen – Stofferl Wells Bayern“ eine Folge über das Fünfseenland. Dabei schaute er mit seinem Filmteam um Regisseur Matti Bauer auch am früheren Wohnsitz des Schauspielers Albers (1891-1960) vorbei.

Die Aufnahmen fanden damals in der heißen Phase um die Zukunft der Villa statt. Der Haushaltsausschuss des bayerischen Landtags hatte einen Monat zuvor die auf öffentliche Nutzung des Areals abzielende Petition der beiden Tutzingerinnen Lucie Vorlickkova und Stefanie Knittl („Albers für alle“) abgelehnt. Wenige Tage nach Wells Besuch in Garatshausen befürwortete der Feldafinger Gemeinderat mit einstimmigem Beschluss ein von der Technischen Universität München (TUM) vorgelegtes Konzept für die künftige Nutzung, nämlich als Standort für Elite-Studenten ihrer Jungen Akademie.

Nach dieser klaren Entscheidung soll es dem Vernehmen nach in der Redaktion des Bayerischen Fernsehens einige Diskussionen darüber gegeben haben, ob das alles in der doch recht kritischen Form des für seine satirischen Darbietungen bekannten „Stofferl“ Well gesendet werden solle. Darauf vom Starnberger Merkur angesprochen, bemerkte Regisseur Matti Bauer: „Es gibt immer Änderungen“. Nach seinem Wissen werde die Sendung aber weitgehend so, wie in Garatshausen gedreht, ausgestrahlt – und zwar einschließlich einer Well-Fassung des Albers-Klassikers „La Paloma“.

Die Hans-Albers-Villa darf künftig die TU München nutzen. Einige Menschen in der Region verstehen das nicht, was sich auch in Wells Beitrag spiegeln soll. © Dagmar Rutt

Mit den beiden Tutzinger Petentinnen blieb Well während der Aufnahmen im Juni zunächst am Zaun vor der Villa stehen, für die es keinen öffentlichen Zugang gibt. Dann schlüpfte er aber doch schelmisch durch ein Loch im Zaun und sang von der anderen, sozusagen der verbotenen Seite den Albers-Klassiker La Paloma mit eigens auf die Garatshausener Vorgänge zugeschnittenem, recht deutlichem Text. Regisseur Bauer erkundigte sich nach dem aktuellen Stand in Sachen Albers-Villa, der Dreh ist ja lange her. Der Ausstrahlungstermin war eigentlich im November vorgesehen.

Die TUM hatte ihr ursprüngliches Nutzungskonzept – offenbar aufgrund der Kritik – vor einiger Zeit leicht abgeändert. So ist sie von einem zunächst westlich des Seeuferwegs vorgesehenen Park abgekommen, und an Sonntagen soll die Öffentlichkeit Zutritt erhalten, falls sich der Kulturverein Garatshausen um die Details kümmert. Alles in allem sieht es aber so aus, als werde die Universität ihr Konzept weitgehend umsetzen können.

Eine weitere Petition zur Zukunft der Albers-Villa hatte zwar im August der Verein „Respect & Remember“ eingereicht, der das Albers-Gelände gerne zu einem öffentlich zugänglichen Begegnungsort und einem deutsch-jüdischen Erinnerungsort machen würde. Doch Gabriella Meros von dem Verein zeigte sich auf Nachfrage sehr enttäuscht und nicht sehr zuversichtlich. Sie habe in dieser Angelegenheit bisher von den Verantwortlichen des Landtags nichts gehört.

Lorenz Goslich

Lesen Sie auch:

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Starnberg-Newsletter.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Starnberg finden Sie auf Merkur.de/Starnberg.