Große Komödie, treffsicher gespielt: Wilderer-Stück auf Feldafinger Bühne

Wilderer unter sich: 15 Schauspieler stehen bei der Theatergruppe Feldafing auf der Bühne, es gibt vier Bühnenbilder. © Andrea Jaksch

Die Theatergruppe Feldafing bringt das Wilderer-Stück „Wias lafft lafft’s“ auf die Bühne - unterhaltsam und ziemlich treffsicher.

Feldafing – Halali Halala: Mit diesen zwei Worten einen ganzen Saal zum Lachen zu bringen, das ist große Komödie. Was sonst alles dazu gehört? 15 Schauspieler, vier komplette Bühnenbilder, jede Menge Kostüme, Lieder und ein umgeschriebener Text. Die Theatergruppe Feldafing blies sozusagen zum großen Halali: Mit immensem Aufwand inszenierte sie ein Wildererstück von Peter Landstorfer.

Dabei postuliert der Titel des Dreiakters genau das Gegenteil: „Wias lafft lafft’s“ animiert eher zur behäbigen Schicksalsergebenheit. Das wollte Spielleiter Franz von Hunoltstein aber so nicht gelten lassen. In seinem Prolog wurde die Wilderer-Romantik, anachronistisch und klischeehaft noch 2005 von Landstorfer heraufbeschworen, auf den Boden der Tatsachen geholt: Verfolgung und Todesstrafe standen auf das Delikt. Dahinter steckten oft bittere Armut, Ausbeutung und Standesunterschiede. Wenn dann aber einer den Sprung in die obere Etage der Gesellschaft schafft, dann ist es mit Einsicht und Kameradschaft nicht so weit her. Genüsslich spielte die Truppe genau dieses Debakel aus, hinterfotzig ergänzt um manches ortsinterne Dilemma, um am Ende nochmals auf die Stellschrauben des Schicksals zu schauen.

Großer Spaß, eingebettet im Ernst des Lebens – das mag auch als Devise generell gelten: Seit drei Jahren haben die Feldafinger aufgrund der Corona-Verschiebungen das Stücke gelernt, geprobt, wieder vergessen und wieder gelernt und mussten selbst Schicksalsschläge kompensieren. Um dann passgenau alle Charaktere zwischen 17 und 80 Jahren auf die Bühne zu holen, Experten für Kostüm, Maske, Bühnenbild, Licht, Ton, Technik und Musik inklusive. Den Lohn der Mühe konnten die Zuschauer bei der Premiere am Freitag allein anhand der Reaktion auf die Lieder ausmachen: Beim „Jennerwein“ lauschten alle andächtig, beim „Rehragout“ sangen alle mit.

Frauenrollen? Eher klein gehalten

Das alles funktioniert nur, wenn ein Ensemble gut harmoniert. Chef Franz von Hunoltstein bleibt dabei als Wilderer, Weiberheld und Neu-Baron stets souverän in seiner Hauptrolle. Die „Kollegen“ Harry Straßner und Michael Keltsch dürfen als kongeniale Gegenspieler agieren mit genauso viel Mut zum Klamauk wie zur Moral. Mit Michi Jirsa, seit Langem auf Slapstick abonniert, wird daraus das Lieblingstrio der Zuschauer. Die Frauenrollen im Milieu (Dani Fuchs, Xenia Engl-Raum, Martina Nusser) hat Landstorfer leider eher klein gehalten.

Die Adelsriege hingegen darf mit Gigi Straßner und Chrissi Bastug schaulaufen. Doch was wären sie ohne ihren Privatsekretär Winnie Englisch und seinem Halali? Waren anfangs noch die vielen Zech-Szenen etwas verzögert, so liefern dabei alle punktgenaues Timing und Tempo als Kernkompetenz für Komödie. Angestellte und maskierte Festgäste lassen die Szenen opulent werden. Und ein rosa Prinz mit Kusshändchen sorgt für die ultimative Charmeoffensive. Damit haben die Feldafinger erfolgreich auf die Publikumsherzen gezielt. Wie lehrt nochmals das Stück? Es sind die Kleinigkeiten, die das Leben verändern.

Weitere Aufführungen finden von Mittwoch bis Sonntag, 26. bis 30. April, ab 19.30 Uhr im Kulturkeller im Betreuten Wohnen statt, Karten gibt es unter unter (0 81 57) 80 89.

Freia Oliv