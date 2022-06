Hans-Albers-Areal: Klares Bekenntnis des Gemeinderats zur TUM

Von: Tobias Gmach

Wird zum Lernort für TUM-Studenten: die Villa des Schauspielers Hans Albers in Garatshausen. © Dagmar Rutt

Einstimmig war das Votum des Feldafinger Gemeinderats für die Pläne der Technischen Universität München auf dem Gelände der Hans-Albers-Villa am Starnberger See. Die Uni will nun doch nur einen bestimmten Teil des Areals nutzen.

Feldafing – Einstimmig befürwortete der Feldafinger Gemeinderat am Dienstag die Pläne der Technischen Universität München (TUM) auf dem Areal der Hans-Albers-Villa in Garatshausen. „Ein tolles Zeichen“, kommentierte Bürgermeister Bernhard Sontheim den Beschluss. Schließlich hatte das Projekt durch die Petition „Albers für alle“ der Tutzingerinnen Lucie Vorlickova und Stefanie Knittl ordentlich Gegenwind erfahren. Die beiden schrieben im Vorfeld der Sitzung zudem alle Gemeinderäte an und forderten sie auf, mit Wortmeldungen Stellung zu beziehen. Sontheim werfen sie einen Alleingang vor.

Vor der klaren Abstimmung nannten Vertreter der TUM einige neue Details – auch wenn ihre Planung noch am Anfang steht. So soll ein Drittel des Villenareals ganzjährig für Bürger zugänglich sein. Dabei geht es vor allem um je einen Streifen im westlichen und im südlichen Bereich. Im Nordwesten ist ein kleiner Gedenkort geplant, der – auch in Bezug auf Albers’ Lebensgefährtin Hansi Burg – ein Zeichen gegen Antisemitismus und Rassismus setzen soll. Der bisherige Stichweg, an dessen Ende das ehemalige Wohnhaus des Starschauspielers zu sehen ist, soll etwas verlängert werden und an einer Holzplattform enden. Der Innenbereich mit Haus und Park soll von Mai bis September sonntagnachmittags geöffnet werden. „Die TUM finanziert aber keinen Wach- und Schließdienst“, stellte der Vertreter der Uni, Prof. Arnulf Melzer, klar. Hier müssten sich lokale Vereine einbringen – „als Gegenleistung“.

Die TUM will mehr Seeblick auf dem Gelände schaffen, Gehölz und Gebüsch sollen weichen und so die Rückkehr von Schilf ermöglichen. Damit kennt sich Melzer aus. Der Limnologe hat sich intensiv mit der Ökologie von Wasserpflanzen und eben auch mit dem massiven Schilfrückgang am Starnberger See befasst. Seit neun Jahren ist er im Ruhestand, aber immer noch für die TUM aktiv – als Bevollmächtigter des Präsidenten für Fundraising und als Beauftragter für das Projekt in Garatshausen. Der in Tutzing aufgewachsene Melzer pries im Gemeinderat die Ansiedlung der Jungen Akademie der Universität an. Die Stipendiaten (und die sogenannten Deutschland-Stipendiaten) und ihre gesellschaftspolitischen Projekte seien eine Bereicherung für die Region. „Seien Sie gespannt auf diese jungen Leute. Sie werden auch die Einheimischen einbinden, sie werden in den Gemeinderat kommen und Fragen stellen“, sagte Melzer. Geplant seien auch Müllsammelprojekte, die Arbeit mit Menschen mit Behinderung und Zivilcourage-Kurse.

Imke Schmid, Ortsteilsprecherin von Garatshausen, sagte: „Die Bürger freuen sich, dass die TUM das Grundstück übernimmt.“ Der Stichweg möge eines Tages ein Rundweg und das Veranstaltungsangebot in Kooperation mit lokalen Vereinen nach und nach ausgebaut werden.

Die Petentinnen Vorlickova und Knittl hatten einen anderen Eindruck von der Bürgermeinung. In einem Statement reagierten sie auf die Entscheidung am Dienstag: „Bürgermeister, Gemeinderat und Ortssprecherin haben sich einstimmig gegen den ihnen bekannten Bürgerwillen nach gemeinnütziger Öffnung des Albers-Anwesens entschieden.“

Eine wichtige Neuheit: Entgegen ursprünglicher Pläne wird die TUM nur das eigentliche, 1,3 Hektar große Villengrundstück umgestalten und nutzen. Die Viehweide nebenan (1,4 Hektar), im Konzept zunächst als Gedenkort namens „Hansi-Burg-Hans-Albers-Park“ ausgewiesen, sei „nicht Gegenstand der derzeitigen Planung“, sagt Landschaftsplaner Dr. Michael Schober auf Merkur-Nachfrage.

Baulich will (und muss) die TUM im Landschaftsschutzgebiet sehr behutsam vorgehen. Das neue Seminargebäude soll die Höhe des Bestands nicht überschreiten. „Fläche und Form sind noch nicht festgelegt, da noch Abstimmungsgespräche mit Denkmalschutz- und Naturschutzbehörde zu führen sind“, so Schober. Es seien fünf bis sieben Stellplätze entlang der Auffahrt geplant. Als Ausgleich wolle die TUM artenreiche Flächen erhalten und fördern, den Obstgarten erneuern und den Rosengarten wieder sichtbar machen.

Rund 15 Schlafplätze sollen für Studenten geschaffen werden, es werde Veranstaltungen mit und ohne Übernachtung geben, erklärte Melzer. Seiner Aussage nach will die TUM im Herbst mit dem Herrichten des Gartens beginnen – wenn die Abstimmung mit den Behörden bis dahin erfolgt ist. Bis auf dem Albers-Areal gebaut wird, dauert es sicher noch länger.

AUF-Gemeinderat Michael Keltsch betonte: „Es ist extrem wichtig, dass wir eine Verzahnung hinbekommen, dass sich der neue Ort mit der Gemeinde identifiziert.“ Er nannte ein Negativbeispiel: das „Global Leadership Center“ von Siemens in Feldafing, das eine abgeschlossene Community ohne wirklichen Bezug zur Region sei.