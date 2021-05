1860-Fan holt für Bub (13) den FC Bayern zur Lebenshilfe nach Feldafing

Bescherung mitten im Frühling: Rudolf Spöttl (r.) sorgte dafür, dass Milads Herzenswusch in Erfüllung gehen. Mit ihnen freuen sich (v.l.) Schulleiterin Anne-Katrin Rittmeyer-Breu, ihre Stellvertreterin Tina Hufnagel, Klassenlehrerin Pauly und Kunstlehrerin Heike Longeron.

Starker Einsatz von Rudolf Spöttl

Mit dem FC Bayern das 50. Jubiläum der Lebenshilfe feiern – das war der größte Wunsch des 13-jährigen Milad. Und er sollte tatsächlich in Erfüllung gehen, dank tatkräftiger Unterstützung von Rudolf Spöttl aus Feldafing.

Feldafing – Der 13 Jahre alte Milad besucht die Franziskus-Schule in Starnberg. Die Einrichtung der Lebenshilfe Starnberg fördert Kinder mit geistiger Behinderung. Anlässlich ihres 50-jährigen Bestehens gestaltete die Lebenshilfe ein Buch – unter anderem waren darin die Herzenswünsche der Mittelstufenschüler der Franziskus-Schule zu sehen. Denn Kunstlehrerin Heike Longeron hatte diese Aufgabe gestellt: „Was wünschst du dir zum 50. Jubiläum der Lebenshilfe Starnberg? Zeichne deine Wünsche auf ein Blatt Papier.“ Milad musste nicht lange überlegen: Er zeichnete ein Wappen seines Lieblingsfußballvereins und schrieb dazu: „Ich finde, dass der FC Bayern mit uns feiern soll.“

Ein langjähriger Unterstützer der Lebenshilfe sah Milads Wunsch und ergriff die Initiative. Rudolf Spöttl (65) aus Feldafing hatte das Jubiläumsbuch unaufgefordert zugeschickt bekommen, weil er seit etwa 30 Jahren regelmäßig an die Lebenshilfe spendet. „Milads Wunsch hat mir irgendwie imponiert, also habe ich überlegt: Was kann ich machen?“, erzählt Spöttl im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Einen Versuch war es wert, deshalb schickte Spöttl eine E-Mail an den FC Bayern – und das, obwohl er als Löwen-Fan ein Blauer ist und nicht zu den Roten hält.

„Wichtig war mir, dass der FC Bayern wusste, dass ich nicht selbst von meiner Bitte profitieren wollte“

Aber er ist kein Fanatiker und wollte dem Buben einfach eine Freude bereiten. In der Mail bat der Rentner den Verein darum, „ein weiteres humanitäres Zeichen zu setzen“ und der Lebenshilfe Starnberg einige Fan-Artikel zukommen zu lassen. „Wichtig war mir, dass der FC Bayern wusste, dass ich nicht selbst von meiner Bitte profitieren wollte“, betont Spöttl.

Der Verein ging darauf ein. Er schickte drei Pakete mit T-Shirts, Baseball-Caps, Schals, Schlüsselanhängern und Stempel-Sets an die Lebenshilfe – kommentarlos. Rudolf Spöttl erfuhr erst ein paar Tage später mehr oder weniger zufällig davon, als er noch mal beim FC Bayern höflich nachfragte. Und auch der Lebenshilfe war erst dann klar, wer hinter der Initiative steckte. Natürlich lud der Verein Spöttl ein, Milad die Pakete persönlich zu überreichen, die seinen Herzenswunsch in Erfüllung gehen ließen. „Es hat uns wirklich emotional berührt, dass Herr Spöttl so viel Engagement gezeigt hat, und das, obwohl er gar kein Bayern-Fan ist“, freut sich Annette Werny von der Lebenshilfe.

Fototermin mit 1860-Kappe und Bayern-Schal

Und so trug der 65-Jährige beim Fototermin seine blaue 1860-Kappe zusammen mit einem rot-weißen FC-Bayern-Schal. Damit wollte er auch ein Zeichen setzen: Trotz der oft als Rivalen gesehenen Teams muss man kein Fanatiker sein – und kann auch mal etwas aus Nächstenliebe tun. Ein Fanartikel-Paket durfte Milad behalten, die restlichen Sachen werden per Los an weitere Bayern-Fans der Schule verteilt. „Das stößt auf große Begeisterung bei den Schülern“, sagt Werny.

Das Jubiläumsbuch verschickte die Lebenshilfe Anfang des Jahres an Förderer und Unterstützer. Bei vielen stieß es auf positive Resonanz. Der Unterschied zu sonst: „Die Leute hatten das Buch in der Hand und haben reagiert“, sagt Annette Werny. Es habe viele Rückmeldungen gegeben, wie schön es sei, einmal „so einen Eindruck von der Einrichtung und den Menschen der Einrichtung zu bekommen“. Rudolf Spöttls Engagement bleibt trotzdem etwas ganz Besonderes für alle Beteiligten in der Lebenshilfe Starnberg.

Rudolf Spöttl möchte nicht als Held dargestellt werden

Dem Feldafinger ist es jedoch wichtig, dass er nicht als Held dargestellt wird. „Ich habe das nicht gemacht, um in die Zeitung zu kommen“, stellt er klar. „Es ist wichtig, dass sich Menschen für solche Belange einsetzen.“ Und damit meint er nicht nur Privatpersonen wie sich selbst, sondern vor allem alle Lehrer, Betreuer und Engagierte in Einrichtungen wie der Lebenshilfe Starnberg.

Text: Ada Wassmann