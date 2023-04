Historische Haltestelle Hofmarkplatz: Sisi, Brahms und Albers im Bushäuschen

Von: Tobias Gmach

Geschichte im Bushäuschen: Die neuen Tafeln in Garatshausen stellten am Freitag (v.l.) Dr. Cornelia Beck-Kapphan, Dr. Andreas Kapphan (beide Kulturverein), Michael Hirschel (Grafikdesigner), André Conrad (Werbetechniker), Karin Allendorf, Willi Eisele (beide Kulturverein) sowie Imke Schmid (Ortsteilsprecherin) vor. © Dagmar Rutt

In welchem Bushäusl trifft man schon Hans Albers, Johannes Brahms und Kaiserin Sisi? Der Kulturverein Garatshausen erzählt die Dorfgeschichte auf acht Tafeln – und er will einen standesgemäßen Namen für den neuen Dorfplatz.

Garatshausen – Der Kulturverein Garatshausen hat schon mal Tatsachen geschaffen: „Hofmarkplatz“ steht seit Kurzem in der Mitte der beiden Bushäuschen an der Weylerstraße – obwohl der Platz noch gar nicht so heißt. Aber diesen Namen hätten die Ehrenamtlichen gerne für das 2022 aufgehübschte Herz des Feldafinger Ortsteils mit Marienkapelle und Maibaum. Korrekterweise muss man sagen: Der Schriftzug „Hofmarkplatz“ prangt auf zwei der acht neuen Tafeln, die die Geschichte Garatshausens erzählen – und damit von Kaiserin Sisis glücklichen Stunden im hiesigen Schloss, von einer Übernachtung des Komponisten Johannes Brahms und natürlich vom Schauspieler Hans Albers und seiner Villa.

Die historischen Fakten beginnen schon um 742, als der Ort Garatshausen erstmals urkundlich erwähnt wurde. Weil Landfried vom Stamme der Agilolfinger sein Gut Kararshusa dem Kloster Benediktbeuern übergab.

Dr. Andreas Kapphan vom Kulturvereinsvorstand sagte bei der Vorstellung der Tafeln am Freitag: „Wir mussten uns entscheiden. Wir hätten noch zehn Themen mehr gehabt.“ Neben den genannten Prominenten haben auch die Neue Marienkapelle und das Schloss eine eigene Tafel erhalten. Und eben der Hofmarkplatz. Darauf ist der übersichtliche Ortsplan mit Hausnamen in Schreibschrift aus dem Jahr 1850 zu sehen. Daneben: der Ortsplan von 2023 mit wesentlich mehr Häusern.

Feldafing gehörte damals zu uns – heute ist es ja umgekehrt.

Ein besonderes Jahr für Garatshausen wird laut Ortschronist Willi Eisele 2024: „Wir stellen einen Maibaum auf, wir feiern zehn Jahre Marienkapelle, und wir wollen den Hofmarkplatz einweihen.“ Von letzterem müssen die Engagierten aber erst noch die Gemeinde Feldafing überzeugen – schließlich müsste die Bushaltestelle umbenannt werden, die bisher den Namen „Garatshausen, Weylerstraße“ hat. Schon diese Bezeichnung trieft vor Ortsgeschichte: Denn 1450 wurde der erste Münchner Patrizier, Hans von Weyler, durch Herzog Albrecht IV. in Garatshausen als Verwalter der Bauernhöfe und Mühlen eingesetzt. 1550 begann die Hofmarkherrschaft, die 300 Jahre andauern sollte. Caspar von Weyler, Hans von Weylers Enkel, erhielt 15 Jahre später von Albrecht V. die Dörfer Feldafing und Wieling als herzogliches Lehen. Er erbaute ein erstes Schloss in Garatshausen und ein Brauhaus. Ein Kapitel, an das Ortschronist Eisele gerne erinnert: „Feldafing gehörte damals zu uns – heute ist es ja umgekehrt.“

Angesichts all der Persönlichkeiten, die den kleinen Ort im Laufe der Zeit beehrt haben, findet Andreas Kapphan: „Es ist ein Privileg für uns, dass wir auch hier leben dürfen.“ Zumindest in Garatshausen übernachten sollen eines Tages bekanntlich Studenten der TU München. Unter anderem für sie will der Kulturverein einen alten Pfad von der Bushaltestelle Richtung Albers-Villa erneuern, wie Kapphan am Rande des Ortstermins verriet. Mehr Leben kehrt bald auch direkt am Dorfplatz ein: Anne Benzenberg zieht mit ihrem Tutzinger Geschäft „Antiquitäten am Rathaus“ in die derzeit leer stehenden Räumlichkeiten in Garatshausen. Drinnen steht immerhin schon ein historischer Tisch, draußen hängt noch die Tafel des Vorgängers: Die „Galerie Starnberger See“ betrieb Benzenbergs Tochter Dr. Sonja Conrads mit Peter Czernich.

Für das Design und die Herstellung der Tafeln hatte der Kulturverein übrigens Michael Hirschel und André Conrad aus Frieding engagiert. Wer den Bus nach Andechs, Feldafing oder Tutzing verpasst, hat nun zumindest reichlich Lesestoff. Und steht im Trockenen. Kapphan: „Da war die Gemeinde großzügig. Solche Bushäusl gibt es nicht überall.“

