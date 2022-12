Zukunft weiter unklar, aber es gibt Hoffnung

Von: Sandra Sedlmaier

Das Hotel Residence in Feldafing soll Anfang Januar schließen. Dabei gibt es mehrere Interessenten, die den Betrieb weiterführen wollen. © ANDREA JAKSCH

Im Hotel Residence in Feldafing verleben Gäste und knapp 50 Mitarbeiter die letzten Tage – zumindest nach dem aktuellen Stand der Verhandlungen mit Interessenten, die noch kein positives Ende gefunden haben. Wie berichtet, soll das Hotel geschlossen werden.

Feldafing - Die Ankündigung der Betriebsschließung von Geschäftsführer Andreas Bisson steht nach wie vor auf der Internetseite des Hotels. Dabei laufen Gespräche, um den Betrieb des Hauses mit knapp 100 Hotelzimmer weiterzuführen. Dem Vernehmen nach gibt es einige Interessenten. Es gab in der vergangene Woche eine Besichtigung des Betriebs. Zudem wird mit Investoren verhandelt, um das rund 20 000 Quadratmeter große Areal zu kaufen.

Die Gemeinde Feldafing und die landkreiseigene Wirtschaftsfördergesellschaft gwt haben größtes Interesse an einem Weiterbetrieb. Es gibt generell zu wenige Hotels rund um den Starnberger See, und ab Januar vor allem in Feldafing: Bekanntlich schließt das Hotel Kaiserin Elisabeth Anfang Januar und übergibt das Haus für drei Jahre an die Siemens AG, Im Hotel Alte Linde wohnen derzeit Flüchtlinge. Dabei gibt es einen großen Bedarf an Hotelzimmern in Feldafing, wie eine Studie ergeben hat. Die gwt hat sie im Rahmen der damals noch bevorstehenden Konversion des Feldafinger Bundeswehrgeländes erstellen lassen. Mit dem Ergebnis, dass ein Hotel am Standort der Fernmeldeschule nicht nur notwendig, sondern auch ertragreich wäre. Diese Pläne können nicht mehr verwirklicht werden, weil die Bundeswehr das Gelände in Feldafing bekanntlich doch behalten möchte.

Umso erstaunlicher ist es, dass die Eigentümerin des Hotels Residence, die Versicherung Die Bayerische, der Meinung ist, dass sich ein Hotelbetrieb mit Tagungsmöglichkeit an diesem Standort nicht lohne. Das Hotel liegt Luftlinie etwas mehr als 500 Meter vom Starnberger See entfernt, zu Fuß braucht man rund zehn Minuten. Zur Zukunft des Gebäudes und des Areals äußert sich Die Bayerische ebenso wenig wie die interessierten Betreiber und Käufer. Auch Hoteldirektor Andreas Bisson steht für eine Auskunft nicht zur Verfügung.

Die Versicherung stellt sich vor, das Areal mit Wohnungen zu bebauen. Das wurde aus Gesprächen mit der Gemeinde deutlich. Das will die Gemeinde jedoch keinesfalls zulassen. Der Gemeinderat hat bekräftigt, dass er an der Stelle des Residence auch in Zukunft ein Hotel haben will. Es existiert ein gültiger Bebauungsplan für das Areal, den das Gremium nicht ändern möchte.