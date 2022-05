Immer wieder eine Reise wert

Die Vogelwelt im Modell: (v.l) Astrid Ott aus Hechendorf mit Tochter Therese (7 Jahre) und Vogelschützer Pit Brützel am Stand des LBV. Foto: Andrea Jaksch © Andrea Jaksch

Für manche sind es nur ein paar Holzpfähle, für Archäologen eröffnen sie das Tor zur Vergangenheit und für die Roseninsel bedeuteten sie im Jahr 2011 die Aufnahme in das UNESCO-Weltkulturebe „Prähistorische Pfahlbauten um die Alpen“. Noch heute werden regelmäßig Scherben und Relikte aus alten Zeiten um die Insel herum gefunden. Um den Besuchern die Thematik näherzubringen, organisierten die Gesellschaft für Unterwasserarchäologie mit der Schlösserverwaltung und dem Bayerischen Landesamt für Demkmalpflege am Samstag unter dem Motto „6700 Jahre Geschichte im Starnberger See“ einen Informationstag rund um das Welterbe.

Feldafing - Es ist kurz vor 12 Uhr und Fährmann Hermann Zillner ist bereit für die Gäste. „Wir werden heute etwa 30-mal hin- und herfahren“, sagte er. „Wir erwarten 300 bis 400 Leute.“ Diesen Andrang habe die Insel nicht nur den duftenden Rosen zu verdanken, die bereits zu einem Großteil blühen, sondern auch dem Informationsangebot bezüglich des Weltkulturerbes.

Neun Infostände zu verschiedenen Themen warteten zusätzlich zur Führung durch das Schlösschen auf die Gäste. Mit im Boot saßen Theresa (7) und Astrid Ott vom Pilsensee. „Wir sind heute zum ersten Mal auf der Roseninsel und lassen uns überraschen“, so Ott. Gleich neben der Anlegestelle erwartete sie der erste Infostand über Arbeit und Ausrüstung der Forschungstaucher, ohne die solche Funde und deren Erhalt gar nicht möglich wären.

Rainer Winkler ist seit zwei Jahren im Taucheranzug um die Roseninsel herum unterwegs. Neben seinem Stand legte er einige seiner Ausrüstungsgegenstände aus. Darunter Messrahmen, Unterwassersauger oder eine Unterwasserzeichenausrüstung. „Ich bin hier oft getaucht“, sagte er. „Das eine ist, die Hölzer zu sehen, das andere, es auch zu begreifen. Da steckt so viel Kultur aus allen Zeitschichten drin.“ Das primäre Augenmerk der Forschungstaucher liege allerdings auf Konservierungsarbeiten. Hierfür wurden 2014 insgesamt 174 Erosionsmarker auf einer Gesamtfläche von 13 Hektar in den Seeboden der Welterbezone eingebracht und regelmäßig von Winkler und seinem Team abgelesen. So könne man eine mögliche Gefährdung der archäologischen Substanz rechtzeitig erkennen. Und noch so einiges finde man vor der Roseninsel: So etwa einen Kinderschuh aus dem 18. oder 19. Jahrhundert oder Fliesen eines Kachelofens aus eben jener Zeit.

Der nächste Infostand war dem über 13 Meter langen Einbaum von der Roseninsel gewidmet. Mit diesem, zum Boot umfunktionierten Eichenbaum, konnten früher bis zu zehn Menschen befördert werden. Außerdem gab es Informationen zu Keramikscherben aus der Steinzeit (wir berichteten), Kulturschutz unter Wasser, den Pfahlbauten, keltischen Holzkonstruktionen und dem Vogelschutz. Hierfür hatte Pit Brützel vom Landesbund für Vogelschutz Vogelmodelle in Echtgröße dabei. Außerdem gab es die Möglichkeit, durch ein Spektiv die Vögel auf dem See zu beobachten.

Die Besucher liefen von Stand zu Stand, wer wollte, konnte zusätzlich an der Führung durch das Schlösschen teilnehmen. Adrian Gasser und Manuela Hefel vom Vorarlberg sind zufrieden. „Der Rosengarten war am Schönsten“, so Hefel. „Es wäre schön, wenn alles schon geblüht hätte, aber so haben wir einen Grund, noch mal zu kommen.“ So auch Gabriela und Dominik Barell aus der Schweiz: „Der erste Eindruck ist sehr schön. Einfach die Natur, die Rosen und deren Duft genießen.“ Um diese Natur und auch das Welterbe noch lange zu erhalten, mischte sich auch die Landtagsabgeordnete Ute Eiling-Hütig (CSU) aus Feldafing unter die Besucher. Mit Forscher Dr. Martinus Fesq-Martin machte sie sich ein Bild vor Ort und beratschlagte über mögliche Maßnahmen zum Schutz der Insel, auf der sie immer wieder gerne sei.

Vanessa Lange