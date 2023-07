In Feldafings Feuerwehr brennt’s

Von: Sandra Sedlmaier

Teilen

Dunkle Wolken über dem Feldafinger Feuerwehrhaus - sinnbildlich für die verfahrene Lage in der Wehr. © Dagmar Rutt

Ab 1. August wird die Feldafinger Feuerwehr keinen Kommandanten mehr haben. Erster Kommandant Dirk Schiecke verlässt die Wehr zum Monatsende, und einen Vizekommandanten gibt es nicht. Für Schiecke ist es der konsequente Schritt nach jahrelanger Uneinigkeit über Zuständigkeiten.

Feldafing – Feldafings Feuerwehrkommandant Dirk Schiecke tritt zum Monatsende nicht nur von seinem Posten zurück, er verlässt die Feldafinger Feuerwehr ganz. Das stellt das Rathaus vor Probleme, nicht nur wegen des offensichtlichen Zerwürfnisses. Denn einen stellvertenden Kommandanten gibt es derzeit auch nicht. Schieckes jahrelanger Vize Stefan Gerber ist bereits seit Ende Juni nicht mehr im Amt, weil er mangels passendem Wohnraum für seine Familie und sich aus Feldafing wegzieht (wir berichteten).

Die Suche nach einem Ersatz für Gerber gestaltet sich bereits schwierig. Eine Versammlung der Aktiven Ende Juni brachte kein Ergebnis. Nun soll es eine neue Versammlung am Montag, 11. September, geben. In der muss dann aber nicht nur ein Vizekommandant, sondern auch ein Kommandant gewählt werden. Bürgermeister Bernhard Sontheim will diese Versammlung abwarten, bevor er sich einen Notfallplan überlegt. „Ich hoffe, dass sich bis dahin jemand findet.“ Er führt die Krise in der Feuerwehr vor allem auf mangelnde Kommunikation zurück.

Schieckes Austritt aus der Feuerwehr ist der Höhepunkt einer Reihe von Unstimmigkeiten. Da ist die Sache mit dem Gerätehaus. Seit Jahrzehnten mahnen die Aktiven an, dass sich etwas ändern muss. Im vergangenen Jahr hatte sich der Gemeinderat auf den Standort für einen Neubau geeinigt: auf dem gemeindeeigenen Gelände der Ratsstuben (Makarska Grill). Diesen Plan machte jedoch ein Bürgerentscheid zum Erhalt des Lokals zunichte.

Probleme mit Gerätehaus ein Punkt von vielen

Nun versucht die Gemeinde, das bestehende Feuerwehrhaus am Dr.-Appelhans-Weg so zu ertüchtigen, dass es den Notwendigkeiten einer Feuerwehr genügt. Das ist für Schiecke durchaus in Ordnung: „Mir ist es egal, ob das Haus neu ist oder nicht. Es muss funktionieren“, sagt er im Gespräch mit dem Starnberger Merkur.

Schwerer wiegt für ihn die Frage der Zuständigkeiten, etwa bei den Reparatur- und Sanierungsbemühungen: Bei manchem sei das Rathaus davon ausgegangen, dass er es erledige, sagt Schiecke. Dabei seien die Aufgaben gar nicht klar definiert. Oder bei der turnusgemäß erforderlichen Prüfung von insgesamt 98 Positionen der rund 300 Gerätschaften, vom Defibrillator über Schläuche bis zum Rettungsspreizer. Vor zwei Jahren sei ihm aufgefallen, dass diese Kontrollen nicht stattfänden. Auf sein Drängen hin sei zwar das Amt eines Gerätewarts geschaffen worden, doch dieser habe dann immer noch nicht geprüft. „Im Dezember vergangenen Jahres habe ich in einer E-Mail an den Bürgermeister schriftlich jede Verantwortung meinerseits abgelehnt“, berichtet Schiecke.

Dirk Schiecke hört als Kommandant der Feuerwehr Feldafing auf. © privat

Geprüft worden sei daraufhin immer noch nichts. Bis Sontheim dem Gerätewart – der Feuerwehrreferent des Gemeinderates, Helmut Gollwitzer – heuer im März eine Dienstanweisung für die Prüfung geschrieben hat. Jetzt sei die Kontrolle erfolgt, versichert der Bürgermeister. Auch Gollwitzer sagt: „Ich habe alles geprüft.“ Aber nur 40 Geräte und das sei nicht dokumentiert, wendet dagegen Schiecke ein. Dabei sei es wichtig, die Prüfungen im Ernstfall nachweisen zu können.

Gollwitzer, der das Hin und Her auch bedauert, hat inzwischen seine Ankündigung im Gemeinderat, aus der Feuerwehr auszutreten, wahr gemacht. Anfang Juli hat Schiecke dessen Austrittsgesuch erreicht. Ob er nun, nach Schieckes Weggang, wieder eintritt? „Wenn öffentlich etwas von der Gemeinde kommt, dann ja“, sagt der Feuerwehrreferent.

Nur noch 15 Aktive - zu wenige

Ein anderer Streitpunkt zwischen dem scheidenden Kommandanten und der Gemeinde ist die Einsatzbereitschaft der Feldafinger Wehr. Das ist immer wieder Thema, weil es nur noch rund 15 Aktive gibt – auch das ein Grund, weshalb die Gemeinde einen Marketingprozess für die Feuerwehr anstoßen und ein professionelles Büro bezahlen will.

Zuletzt war die Einsatzbereitschaft Thema bei einem Gespräch vor zweieinhalb Wochen, bei dem auch Kreisbrandrat Helmut Schweickart dabei war. Inzwischen ist ein Bereitschaftsdienst angeordnet, wie Schiecke sagt. „Die Durchführung muss noch mit Kreisbrandrat und Gemeinde abgestimmt werden.“ Geplant sei, dass einige Feuerwehrleute stets im Gemeindegebiet sind, sodass mögliche Einsätze gut ablaufen könnten. Ein lange bekanntes Problem der Feldafinger Feuerwehr ist der Mangel an Lkw-Fahrern. Der ehemalige Vizekommandant Stefan Gerber hatte einen Lkw-Führerschein, ebenso Helmut Gollwitzer. Beide sind aber weg. Aktuell ist laut Schiecke lediglich ein Feuerwehrmitglied im Bauhof in der Lage, die zwei Großfahrzeuge zu lenken.

Schweickart sieht für die Probleme in der Feldafinger Wehr vielfältige Ursachen. „Mit der Feuerwehrhaus-Diskussion ist es eskaliert“, ist seine Beobachtung. Doch schon vorher habe es Themen zwischen Feuerwehr und Rathaus gegeben, etwa über die Zuständigkeiten bei der Gerätewartung. „Das ist ein schleichender Prozess seit Längerem“, hat der Kreisbrandrat beobachtet. Dazu komme die dünne Personaldecke. Und unterschiedliche Auffassungen über Anweisungen und Pflichten – sei es der Feuerwehr, sei es der Kommune. „Das kann aber nicht sein. Gemeinde und Feuerwehr sitzen im selben Boot.“ Deshalb rät Schweickart zum Gespräch. „Rauft’s euch zamm“, fordert er Gemeinde und Feuerwehr auf. „Es gibt immer irgendwo eine Lösung.“

Kreisbrandrat rät zu Feuerwehrbedarfsplan

Der Kreisbrandrat empfiehlt zudem einen Feuerwehrbedarfsplan. Darin würden genaue Notwendigkeiten, Gefährdungsbeurteilungen und daraus abgeleitet konkrete Maßnahmen für Feuerwehr und Gemeinde ersichtlich. Die Fortschreibung des Feldafinger Bedarfsplans ist laut Sontheim in Auftrag gegeben und sollte bald fertig sein.

Schweickart schätzt, dass es einige Monate dauert, bis dieser Konflikt ausgetragen und gelöst ist. „Der Teamgeist ist etwas ins Wanken geraten“, hat er festgestellt. Das Hauptproblem der Feldafinger sei die Personalgewinnung. Die soll mit Hilfe eines externen Büros auf neue Beine gestellt werden (wir berichteten).

Feuerwehrvorsitzender Florian Stiegler ist an dieser Stelle sehr engagiert. Auf seinen Vorschlag hin läuft derzeit ein Mediationsprozess in der Truppe, als Vorarbeit für die Mitgliedergewinnung. „Wir sind auf einem guten Weg“, sagt Stiegler. Details könne er zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht nennen, da der Prozess noch andauere.