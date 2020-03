Kalvarienberg muss Bäume lassen

Der Wald rund um den Feldafinger Kalvarienberg muss ausgedünnt werden. Bis zu 15 Bäume sind nicht mehr standsicher, andere müssen zurückgeschnitten werden. Das geht aber nicht so einfach – denn der Denkmalschutz spricht ein gehöriges Wort mit. Die Gemeinde will nachpflanzen.

Feldafing – Die Feldafinger lieben ihren Kalvarienberg mit seinen 14 denkmalgeschützten Kreuzwegstationen. Sie schätzen ihn als Ort des Rückzugs und der Inspiration und haben schon viel Geld für dessen Erhalt gespendet. Vor mehr als 150 Jahren hatte der damalige Pfarrer Eduard Clos sein ambitioniertes Projekt gestartet, auch in der Gemeinde Feldafing einen Kalvarienberg auf einem bis dato kahlen Hügel zu situieren, den er zudem modellieren ließ. Unter anderem ließ er dafür einen Wald pflanzen.Und der ist nun in die Jahre gekommen, wie Sturm Sabine den Feldafingern auf deutliche Weise klar gemacht hat.

Eine mächtige Buche am Rand des Waldes am Kalvarienberg mit einem Stammdurchmesser von knapp einem Dreiviertelmeter ist umgeknickt, sagt Bürgermeister Bernhard Sontheim im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. „Dabei hatten wir riesiges Glück, dass der Baum nicht auf die Straße gefallen ist und niemanden gefährdet hat.“ Wie sich herausstellte, war die Buche krank. „Sie hatte den Brandkrustenpilz“, sagt Sontheim. Der führe dazu, dass der Stamm von innen her verfaule.

Vorfall Anlass für Begutachtung

Die Gemeinde nahm den Vorfall zum Anlass, den Wald am Kalvarienberg insgesamt auf seine Standfestigkeit zu begutachten. Der zuständige Förster und ein Baumpfleger seien zu dem Ergebnis gekommen, dass etwa 14, 15 Bäume abgeschnitten werden müssten, sagt Sontheim. Dabei handele es sich größtenteils um Buchen, auch eine Kiefer und eine Thuje seien darunter. An anderen Bäumen sei es nötig, die Kronen zu beschneiden oder zu sichern. „Wir werden alles nochmals mit einem staatlich bestellten Baumgutachter anschauen lassen“, verspricht Sontheim.

Mit dem Landratsamt hat der Bürgermeister den angeschlagenen Wald bereits angeschaut. Der Vertreter des Landesdenkmalamts war wegen Krankheit verhindert. So ist noch nicht klar, welche Bäume Teil des Denkmals sind. Sprich: Welche Bäume tatsächlich aus Zeit von Pfarrer Clos stammen. Vier wackelige Buchen fallen sicher nicht darunter, sagt der Bürgermeister. Und auch die Thuje und die Kiefer könnten problemlos gefällt werden.

Jüngere Bäume unterliegen Waldschutzgesetz

Sontheim vermutet, dass zum Beispiel die fünf Buchen, die im Halbkreis um jede Station gepflanzt wurden, denkmalgeschützt sind. „Wir müssen zusammen mit dem Landesamt für Denkmalschutz überlegen, wie man diese Struktur beibehalten kann.“ Es sei nicht sinnvoll, jetzt Bäume aus diesen Ensembles zu entfernen und junge nachzupflanzen – und das selbe in zehn Jahren wieder zu tun, wenn die verbliebenen Bäume krank geworden seien. „Oder es sind drei zurückgeschnittene Buchenstämme und zwei neue – da ist es vermutlich besser, wenn man alle gleich neu anpflanzt.“ Überhaupt will die Gemeinde, der das Gelände inzwischen gehört, für die abgeschnittenen Bäume neue nachpflanzen.

Die jüngeren Bäume, die nach der Zeit von Pfarrer Clos nachgewachsen sind, unterliegen dem Waldgesetz. Wenn sie eine Sicherheitsgefährdung darstellten, könnten sie nach Absprache mit dem Förster abgeschnitten werden, sagt der Bürgermeister. Er will dieses Problem angehen, weil er befürchtet, dass im Zweifelsfall die Gemeinde haftbar ist. „Im Wald ist zwar jeder für sich selber verantwortlich“, sagt Sontheim. Doch nach dem tragischen Fall in Krailling, wo ein junger Mann von einem Baum erschlagen worden ist, will er kein Risiko eingehen.