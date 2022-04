Klinikareal: Sieger will nicht weitermachen

Von: Sandra Sedlmaier

Teilen

So sieht es heute aus: Auf dem 15 000 Quadratmeter großen Gelände ist der alte Klinikbau zu sehen, links ist das alte Feuerwehrhaus, das ebenfalls überplant werden könnte. © Moritz Schöner von Stillfried

Der städtebauliche Wettbewerb für das Klinikareal in Feldafing ist abgeschlossen. Ob der Gewinner-Entwurf auch realisiert wird, ist jedoch offen. Das Sieger-Architekturbüro hat angekündigt, nicht weiter an dem Projekt arbeiten zu wollen.

Feldafing – Der große Wurf für das Klinikareal scheint beim ersten Blick auf die Modelle auf dem Feldafinger Ratstisch nicht dabei zu sein. Die Jury aus Fachleuten und Gemeinderäten hat zwar in dem städtebaulichen Wettbewerb für das Areal inklusive Feuerwehrhaus und Makarska-Grill einen ersten und einen zweiten Preis vergeben sowie einen Anerkennungspreis. Doch ob der erste Preis auch tatsächlich umgesetzt wird, ist unklar. Das erfolgreiche Architekturbüro Breining und Buchmaier Architekten mit Landschaftsarchitekt Peter Wilhelm hat laut Bürgermeister Bernhard Sontheim bereits angekündigt, nicht weitermachen zu wollen.

Acht Baukörper und zwei Höfe: Das ist der Siegerentwurf von Breining und Buchmaier. © Skizze: Gemeinde Feldafing

Auf dem 15 000 Quadratmeter großen Areal im Herzen von Feldafing sollen rund 100 Wohnungen entstehen. 15 Architekturbüros wollten sich Gedanken machen, wie das städtebaulich am besten zu bewerkstelligen ist. Zehn haben Entwürfe eingereicht.

AUF-Gemeinderat Dr. Michael Keltsch stellte am Dienstagabend die drei Entwürfe vor. Zuvor hatte Bürgermeister Bernhard Sontheim erklärt, warum Architekt Keltsch dies macht und nicht ein Vertreter der jeweiligen Büros. „Wir wollten das Siegerbüro zur Vorstellung einladen, aber es hat mitgeteilt, dass es eine Beauftragung abgelehnt.“ Weitere Nachfragen seitens der Gemeinderäte verwies Sontheim auf die nicht öffentliche Sitzung.

So übernahm also Fachmann Keltsch, der auch in der Jury saß, die Vorstellung der Entwürfe. Vorgabe für den Wettbewerb sei es gewesen, eine städtebauliche und gestalterische Qualität zu schaffen sowie eine freiraumplanerische Qualität und den alten Baumbestand zu bewahren. Aus dem Entwurf soll der Bebauungsplan für das Areal entwickelt werden.

Viele Gebäude um einen Anger: Dafür bekamen von Angerer Architekten und Stadtplaner den zweiten Preis. © Skizze: Gemeinde Feldafing

Der Siegerentwurf des Büros Breining und Buchmaier sieht acht Baukörper vor, wobei jeweils vier so angeordnet sind, dass sie eine Art Hof bilden. Keltsch sprach von einer „typischen Dorfstruktur, sie passen sich relativ gut in die Umgebung ein“. Alle Gebäude sind dreigeschossig, die Dachterrassen sollen nutzbar sein, wahlweise für die Gemeinschaft oder privat. Auch das Gebäude, das einmal an der Stelle des alten Feuerwehrhauses stehen könnte, gefiel Keltsch. „Der Platz an der Bibliothek erfährt eine Anbindung an den Dr. Appelhans-Weg.“ Die Wohnhäuser sind im Norden angeordnet, im Süden würde bei diesem Entwurf ein größerer grüner Bereich entstehen. Geparkt wird in der Tiefgarage, wie bei allen vorgestellten Entwürfen.

Das Baurecht würde leicht oberhalb des aktuellen Baubestands liegen. „Als Normmaß sind wir von 100 Wohneinheiten ausgegangen, das wären 107 Wohneinheiten“, erklärte Sontheim. Der Siegerentwurf erzielte acht von neun Stimmen der Jury.

Der zweite Preis, ein Entwurf des Büros von Angerer Architekten und Stadtplaner, arrangiert die Gebäude so, dass eine ablaufende Folge von Plätzen entsteht. Die Gebäude sind bis zu fünf Geschosse hoch. „Das suggeriert eine gewisse Urbanität, als ob eine gewisse Öffentlichkeit gewünscht wird“, sagte Keltsch. „Das war ein Kritikpunkt: Wir haben unser Zentrum schon.“ Das alte Klinikgelände sei als Wohngebiet gedacht. Abgesehen davon sei das ein „sehr gelungener Entwurf“.

Der Entwurf, der den Anerkennungspreis gewonnen hat, stammt vom Büro Maier Neuberger. Geplant sind sechs Häuser, je zwei seien miteinander verbunden, sagte Keltsch. „De facto sind es drei Baukörper“, stellte er fest. Die Baustruktur sei relativ kompakt, der Vorteil sei, dass dadurch viel Freifläche erhalten werde. „Aber was machen sie damit? Hier liegt eine Schwäche des Entwurfs, ebenso bei der Anbindung an den Ort.“

Drei Baukörper: Das stellen sich Maier Neuberger Architekten vor und erhielten einen Anerkennungspreis. © Skizze: Gemeinde Feldafing

„Ich war ein bisschen enttäuscht“, setzte Karin Bergfeld (BGF) nach Keltschs Präsentation an, wurde aber gleich vom Bürgermeister unterbrochen. „Darüber reden wir bitte in der nicht öffentlichen Sitzung.“ Arno Klug (Grüne) wollte wissen, welche Folgen es habe, dass der Sieger nicht weitermachen wolle „Auch darüber reden wir in der nicht öffentlichen“, bat Sontheim.

Tatsächlich hänge er in der Luft, räumte der Bürgermeister auf Nachfrage ein. Zunächst werde er mit dem Gemeinderat reden, dann mit dem Eigentümer des Grundstücks der Firma C7. Und danach mit einem Rechtsanwalt, wie die Lage zu bewerten sei. „In den Wettbewerbsregeln steht, dass der Sieger beauftragt werden muss“, sagte Sontheim. Es sei aber nicht festgehalten, was passiere, wenn der Sieger das gar nicht möchte. Das müsse jetzt geklärt werden.