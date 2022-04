Klo neben Kreuz

Von: Sandra Sedlmaier

Kein schöner Anblick: Friseur Reinhard Spöttl ist das Dixi-Klo neben dem Marterl aufgefallen. © andrea jaksch

Woher kommt das Dixi-Klo direkt neben dem Marterl an der Feldafinger Bahnhofstraße neben der Grünen Villa? Darüber rätselte jetzt das Feldafinger Rathaus zweieinhalb Tage lang. Auf Nachfrage des Starnberger hatte sich das Bauamt mit dieser Frage beschäftigt.

Feldafing - Ein Dixi-Klo direkt neben einem Kruzifix ist kein schöner Anblick, nicht nur direkt vor Ostern. Das Bauamt hofft, dass die mobile Toilette noch vor dem Wochenende abgeholt wird. Zumindest hat sich am Mittwochmittag geklärt, wo das Klo herkam und wer es dorthin gestellt hat. Denn die nächste offensichtliche Baustelle ist rund 100 Meter weit weg – zu der könne das Klo nicht gehören, sagte Bürgermeister Bernhard Sontheim. Überhaupt brauche es eine verkehrsrechtliche Anordnung, wenn jemand etwas auf öffentlichem Grund abstellen wolle, ergänzte Bauamtsmitarbeiter Markus Niebler. Und ja, der Ort neben dem Marterl sei eindeutig öffentlicher Grund.

Niebler hat dem mobilen WC hinterherrecherchiert. Die Verleihfirma habe auch nicht gewusst, wo das Klo herkomme und wieso es dort stehe, berichtete er. Schließlich konnten die Bauhof-Mitarbeiter am Mittwoch für Aufklärung sorgen. Sie entdeckten eine Baustelle in unmittelbarer Nähe der Toilette, hinter dem benachbarten Haus. Dort sei auf der Rückseite etwas saniert worden, weshalb die Gemeinde nichts davon wissen könne, erklärte Niebler. „Auch die Verleihfirma hat sich inzwischen gemeldet. Das Dixi-Klo wurde ordnungsgemäß abgemeldet und wartet jetzt auf Abholung.“ Neben dem Marterl? Ja, dort sei es offenbar während der gesamten Bauarbeiten gestanden und kaum jemandem sei es aufgefallen.

Einer hat es sehr wohl bemerkt: Friseur Reinhard Spöttl, der in unmittelbarer Nachbarschaft wohnt und arbeitet. Er sprach den Bürgermeister schon in der vergangene Woche auf die ungute Kombination an: „Ich hab dem Jesus Windeln angelegt, jetzt könnte man das Dixi-Klo wieder wegräumen.“