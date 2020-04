Knappheit macht kreativ: Starnberger Brauhaus will Wasser bunkern

Das neue Starnberger Brauhaus in Feldafing wird bayerischer aussehen als ursprünglich geplant. Und ihm wird weniger Wasser zur Verfügung stehen als gewünscht. Deshalb plant die Brauerei um – und will nun zwei große Tanks zum Bunkern nutzen.

Feldafing/Pöcking – Es fehlt schlicht an Brunnen: Die Wasserknappheit beschäftigt die Gemeinden Feldafing und Pöcking schon seit einiger Zeit. Aber gerade in diesen Tagen und Wochen. „Wir haben einen Verbrauch wie normalerweise nur im Sommer“, sagt Yvonne Kolbe, Geschäftsleiterin des Wasserzweckverbands der beiden Gemeinden. Etwa 1000 statt 750 Kubikmeter fließen derzeit pro Tag aus den Leitungen – ein Drittel mehr als sonst im Frühling. Die Trockenheit, wegen der viele Menschen viele Pflanzen gießen, ist das eine. Dazu kommt Corona: „Die Leute haben auch Zeit und Lust, sich jetzt um ihre Gärten zu kümmern“, sagt Kolbe. Außerdem waschen sie sich die Hände, duschen und bedienen die Klospülung – öfter daheim in Pöcking und Feldafing als sonst an ihren Arbeitsplätzen in Starnberg und München oder vielleicht auch in Fitnessstudios, analysiert Kolbe.

In Zeiten, in denen die Gemeinden vor allem zwischen Wieling und Aschering nach neuen Brunnen suchen, kündigt sich ein großer Wasserabnehmer an: Das 2016 in Höhenrain gegründete Starnberger Brauhaus plant, wie mehrfach berichtet, eine neue Brauerei im Wielinger Gewerbegebiet – inklusive 80-Hektoliter-Sudhaus, um jährlich 70 000 Hektoliter Bier zu produzieren. Kolbe spricht von „enormen Mengen“ Wasser, die dafür benötigt werden. Die Brauerei hätte zum Brauen, Reinigen und zur Dampf-Desinfektion gerne mehr gehabt, als sie nun bekommen wird. Auf 60 statt 95 Kubikmeter pro Tag habe man sich geeinigt, sagt Brauhaus-Geschäftsführer Florian Schuh auf Nachfrage des Starnberger Merkur. Und: „Dadurch sind die maximal möglichen Produktionskapazitäten eingeschränkt.“ Wasserverbandsleiterin Kolbe sagt: „Mehr als 60 Kubikmeter gehen gar nicht durch die Leitung. Das ist definitiv das Maximum.“ Außerdem müsse man auch die Menschen, die nah des Gewerbegebiets wohnen, weiter versorgen können.

Mehrere Gespräche zwischen Brauerei und Wasserzweckverband

Brauerei und Verband haben sich mehrmals wegen der Mangelware Wasser zusammengesetzt. Das Starnberger Brauhaus reagiert bei seinen Planungen kreativ: „Wir haben weniger Technik für die Brauerei verbaut – aber dafür zwei große Frischwassertanks, in denen wir auch an den produktionsfreien Tagen das uns zustehende Wasser zwischenbunkern“, erklärt Schuh.

„Gebraut in Feldafing, der Perle am See“: Die Gemeinde begrüßt, dass es künftig Bier unter diesem Werbeslogan geben wird. Bürgermeister Sontheim freut sich über die kooperationsbereiten Bauherren, die nun bereits zum vierten Mal auf die Änderungswünsche des Gemeinderats eingegangen sind. Sie verzichten nun auch auf Ginkgobäume verzichtet, wie im jüngsten Ferienausschuss klar wurde. Das Gebäude wird außerdem mit Holz verkleidet und überzeuge nun durch seinen „Bauernhofcharakter“, wie Sontheim es formulierte. Es füge sich so hervorragend in die Landschaft ein. Das findet auch Brauhaus-Chef Schuh, von einem Bauernhof will er aber nicht sprechen – lieber von einer „sehr schönen Halle“, bei der man das hochmoderne Sudhaus durch die großen Fenster sehen kann. Die Holzfassade mache den Bau deutlich teurer – aber auch wertiger.

Erstes Bier soll es im Frühjahr 2021 geben

Im Ausschuss lobte auch Prof. Claudius Schikora (CSU) die „tolle Umsetzung. Die Ideen sind viel besser als ursprünglich“, sagte er. Arno Klug (Grüne) war der Einzige, der gegen die Baugenehmigung stimmte. Er hat Bedenken wegen des Wasserverbrauchs und ist grundsätzlich gegen die Brauerei.

Sobald das Landratsamt die Freigabe erteilt, sollen die Bauarbeiten in Wieling laut Schuh sofort beginnen. Im Herbst wird die Halle als Fertigbau geliefert. „Im Winter bringen wir die Technik ein und brauchen alleine sechs Wochen nur zum Verschweißen der Edelstahlleitungen“, sagt der Geschäftsführer. Im Frühling 2021 sei mit den ersten Probesuden zu rechnen. Abgefüllt wird das Bier übrigens in der Schlossbrauerei Hohenthann in Niederbayern. Im Raum Feldafing fehlt dafür die Produktions- und Logistikfläche. Das Brauhaus hofft, dass sich eines Tages nach der Konversion auf den Bundeswehr-Flächen Platz für eine eigene Füllerei, Logistikzentrum und zusätzliche Tanklager findet. Und für ein Bräustüberl mit Biergarten. „Das liegt uns besonders am Herzen“, sagt Schuh. Man stehe deshalb in Kontakt mit der Gemeinde.

Tobias Gmach und Astrid Amelungse-Kurth

