König Ludwig II., Wagner und die Roseninsel

Von: Astrid Amelungse-Kurth

Stellten einen neuen Band über die Roseninsel vor – natürlich auf der Roseninsel: Clarissa Beyerbach, Marie von Miller-Moll, Dr. Christoph Hölz, Dr. Hermann Köster und Susanne Köster (v.l.). © Andrea Jaksch

Bei Recherchen für ein neues Buch des Förderkreises Roseninsel kam eine kleine Sensation ans Tageslicht - Wagner war mit König Ludwig II. dort. Das wussten selbst Experten nicht.

Feldafing – Fährmann Bernhard Zillner hatte am Freitagabend gut zu tun. Er ruderte Ursula Maennle und Dr. Ute Eiling-Hütig auf die Roseninsel, den ehemaligen Präsidenten der Schlösser- und Seenverwaltung, Johannes Erichsen, die beiden Musiker der Bayerischen Staatsoper, Soyoung Kim und Johannes Zahlten, sowie mehr als 60 weitere Gäste. Marie von Miller-Moll, Vorsitzende des Förderkreises Roseninsel, konnte zur Buchvorstellung eines neuen Bandes über das Eiland zahlreiche Gäste begrüßen. Charmant wie immer. „Es gibt 17 000 Förderkreise im deutschsprachigen Raum, aber natürlich ist keiner so wichtig wie unserer“, sagte sie mit Augenzwinkern.

Schon wieder ein Buch über die Roseninsel? Das mag sich so mancher gedacht haben. Aber wie Kunsthistoriker und Herausgeber Christoph Hölz beteuerte, wollte man „keinesfalls Dubletten produzieren“, sondern durch die Veröffentlichung weiterer Forschungsergebnisse neue Facetten ans Licht bringen. Namhafte Autoren sind in dem reich bebilderten Band versammelt, das ganze Buch ist ein Augenschmaus. Einige Aufnahmen – die Fotos machte Quirin Leppert – hätte man sich etwas brillanter gewünscht. Das ist aber wohl dem Umstand geschuldet, dass coronabedingt lange kein Fährbetrieb möglich war, sodass auch eine Drohne eingesetzt wurde.

Vor allem aber ist das Buch auch ein großes Lesevergnügen. Das fängt schon bei der Idee an, den Inhalt nach den vier Jahreszeiten zu gliedern. Dementsprechend eröffnen passende Gedichte die Kapitel: Hebbel, Rilke, Hesse, Fontane, Walser, Hölderlin und andere Berühmtheiten haben ihre Auftritte. In den Beiträgen erinnert sich Autor und Ex-Verleger Michael Krüger an den „sanften Farbenschmelz“ der Gartenkunst, Historiker Manfred Hanisch an bayerisches Nationalgefühl, Friedrich Prinz geht auf Maximilian II. ein, Christoph Hölz auf den Casino-Architekten Franz Jakob Kreuter. Ob Glassäulen, Vasen, Möblierung, archäologische Forschungen, Antikensammlung im Casino, die Verbindung von Roseninsel und Ludwig II., der das Eiland von seinem Vater geerbt hatte, ob Bepflanzung des Rosengartens mitsamt Pflanzplan und der Liste der verwendeten Sorten, ihres Duftes, der Blüheigenschaften, Farben, Wuchshöhen und Züchter: Es fehlt an nichts.

Tagebuch des Märchenkönigs gibt Aufschluss

Neues birgt das Kapitel über die Freundschaft Ludwigs II. mit Richard Wagner, der auf keinem der Königsschlösser gewesen ist. Aber am 22. Mai 1868 um 4 Uhr fuhren die beiden mit dem Dampfschiff Tristan zur Roseninsel. „Mittagsmahl, Blumenduft, Vogelsang im süßen Mai, selig mit ihm, sprachen über Shakespeare, wunderbare Kenntniß d. Menschen u. ihrer Leidenschaften, über Göthes Faust ….“. Wagner auf der Roseninsel: Das ist eine kleine Sensation, die bisher selbst dem Herausgeber nicht bekannt war. Christoph Hölz belegte sie nun anhand von Tagebuchbucheinträgen des Königs.

Zu beziehen ist das Buch für 30 Euro über die Homepage des Förderkreises www.foerderkreis-roseninsel.de.