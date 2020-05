Kollision: Kleinwagen schleudert von der Straße - vier junge Erwachsene verletzt

Aufprall mit Wucht: Der Kleinwagen einer 18-Jährigen wurde an der Kreuzung Tutzinger/Thurn-und-Taxis-Straße von der Fahrbahn geschleudert.

Unfall in Feldafing

von Tobias Gmach

Ein schwerer Unfall ereignete sich am Samstagabend um 18.45 Uhr in Feldafing an der Kreuzung Tutzinger Straße/Thurn-und-Taxis-Straße. Die Folgen: Vier Verletzte, eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung und ein Gesamtschaden von geschätzt 90 000 Euro.