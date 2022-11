Kommandanten: „Wir machen weiter“

Von: Sandra Sedlmaier

Bleibt im Amt: Feuerwehrkommandant Dirk Schiecke (l.) und Bürgermeister Bernhard Sontheim berichteten gestern von Fortschritten im Feuerwehrhaus. © Andrea Jaksch

Aufatmen bei der Feldafinger Feuerwehr und im Rathaus: Kommandant Dirk Schiecke und sein Stellvertreter Stefan Gerber wollen im Amt bleiben. „Wir sehen von einem Rücktritt ab“, teilte er mit.

Feldafing – Es ist ein Ruck durch die Feldafinger Feuerwehr gegangen und vor allem durch den Gemeinderat. In den vier Wochen, seit die Feldafinger Kommandanten nach dem Ausgang des Bürgerentscheids ihren Rücktritt erklärt hatten, ist vieles passiert, viele Gespräche wurden geführt und schon einige Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitssituation im Feuerwehrhaus auf den Weg gebracht worden. Das hat Kommandant Dirk Schiecke und seinen Stellvertreter Stefan Gerber dazu veranlasst, ihren Rücktritt zu überdenken. Gestern erklärte Schiecke bei einem Pressegespräch im Rathaus: „Wir machen weiter.“ Bürgermeister Bernhard Sontheim freut sich, auch aus persönlichen Gründen: „Wir arbeiten gut zusammen. Ich bin heilfroh und sage vielmals danke.“

Nach dem Ausgang des Bürgerentscheids für den Erhalt der Ratsstuben und gegen ein neues Feuerwehrhaus an der Stelle hatte die Feuerwehrführung ihren Rücktritt zum Jahresende erklärt. Er sei nach all den Jahren Diskussion um ein neues Feuerwehrhaus erschöpft und ausgebrannt, hatte Schiecke gesagt. „Das hat Kreise gezogen“, stellte er gestern fest. „Vor allem für die Mannschaft.“ Er habe viele Gespräche geführt, der Rückhalt der Mannschaft habe ihn sehr bewegt. Und der Tränenausbruch seiner Kollegin Mirjam Mickisch bei der Jahresversammlung, die die Mängel im Feuerwehrhaus deutlich und öffentlich angesprochen habe (wir berichteten). Innerhalb von vier Wochen sei vieles angestoßen worden, was die Lage im Feuerwehrhaus verbessere, lobte er. „Ich hole gerade Angebote für die Spinde ein, die Schwarz-Weiß-Trennung ist auf dem Weg, und die rutschfeste Farbe für den Boden wird der Bauhof aufbringen“, sagte Schiecke. „Angebote für die Leiter im Schlauchturm sind auch raus.“ Gerade diese Leiter ohne Geländer ist gefährlich.

Sontheim kündigte ein Treffen mit einem Architekten an, um einen optimalen Platz für einen Anbau für Umkleiden zu finden. „Ich hoffe, dass wir nächstes Jahr bauen können“, sagte er. „Wir brauchen eine Eingabeplanung und müssen einen Bauantrag stellen.“ Er rechne, dass dieser schnell behandelt werde.

Diese Aussicht gefällt Schiecke, und die auf mehr Platz im Feuerwehrhaus durch eine Wohnung im Obergeschoss ebenso. Wie berichtet, hat sich die Mieterin bereit erklärt, ins Alte Polizeihaus zu ziehen. Das muss allerdings zuvor umfassend saniert werden. Den Beschluss dazu hat der Gemeinderat am Dienstag in nicht öffentlicher Sitzung gefasst.

Die Feuerwehr kann das erwarten. Aber, darauf verweist Schiecke, im alten Gebäude gibt es weiter Probleme. Etwa mit der Einfahrtshöhe des Tors, das die Anschaffung eines neuen Fahrzeugs erschwert bis unmöglich macht. „Der Gemeinderat darf nicht vergessen: Das neue Feuerwehrhaus ist noch nicht da.“