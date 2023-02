Kosten-Schreck Altes Polizeihaus in Feldafing

Von: Tobias Gmach

Wieder im Rohbauzustand ist das Erdgeschoss im Alten Polizeihaus in Feldafing. Andreas Keller, Geschäftsführer des Kommunalunternehmens Pewu, überwacht die Sanierungsarbeiten. © Andrea Jaksch

Mehr als eine halbe Million Euro steckt die Gemeinde Feldafing ins denkmalgeschützte Alte Polizeihaus – um zwei Wohnungen zu sanieren. Der Gemeinderat ist angesichts der hohen Kosten erschrocken, blockiert die Maßnahme aber nicht – auch weil die Feuerwehr davon profitiert.

Feldafing – Der Schreibfehler in der Sitzungsvorlage für die Presse war irgendwie passend: Von 4 000 000 Euro war an einer Stelle die Rede, wo es eigentlich nur um 400 000 Euro ging. Viel zu teuer: So lautete auch der Tenor der Feldafinger Gemeinderäte, als sie sich in der Sitzung am Dienstagabend mit der Sanierung zweier Wohnungen im denkmalgeschützten Alten Polizeihaus befassten. Dem Vorschlag der Verwaltung, auf die bisher anberaumten 400 000 noch mal 150 000 Euro aus der Gemeindekasse draufzulegen, unterstützten sie trotzdem. Weil die Arbeiten schon laufen, weil zwei Menschen schnell wieder in das Haus einziehen können sollen, und weil davon auch die Feuerwehr profitiert. Man müsse das jetzt eben durchziehen, sagte Bürgermeister Bernhard Sontheim – und die Gemeinderäten stimmten ihm, wenn auch teilweise etwas verstimmt, zu.

Dass die Maßnahme an sich sinnvoll ist, bestreitet niemand aus Verwaltung und Lokalpolitik: Das Alte Polizeihaus am Schluchtweg aus dem Jahre 1845 mit seinen geschnitzten Fensterbekrönungen und Lauben mit Aussägearbeiten ist innen ziemlich mitgenommen. Um die beiden Wohnungen im Erdgeschoss zu renovieren, mussten sie in den Rohbauzustand zurückversetzt werden. Dieser Arbeitsschritt ist laut Andreas Keller, Geschäftsführer des Kommunalunternehmens Pewu, abgeschlossen. „Nun beginnt die Einbauphase“, sagt er. Im Mai sollen die Wohnungen wieder bezogen werden können – unter anderem von einer Mieterin im Feuerwehrhaus nebenan. Sie macht dann Platz frei, den die Einsatzkräfte dringend benötigen, bis sie ein neues Feuerwehrhaus bekommen.

Der Gemeinderat, der sich jetzt über die hohen Kosten beklagte, hatte dem Vorhaben im November 2022 zugestimmt. Damit es möglichst schnell geht, ermächtigte das Gremium Bürgermeister Sontheim, die Gewerke zu vergeben. Die 300 000 Euro und der „Risikozuschlag“ von 100 000 Euro seien damals eine grobe Schätzung, die Baukostensteigerungen nicht einkalkuliert gewesen. Daran erinnerte Sontheim am Dienstag.

Doppelter Neubauwert

Bei Flächen von 150 Quadratmetern je Wohnung sei die Sanierung so teuer „wie der doppelte Neubauwert der Wohnungen“, rechnete Dr. Michael Keltsch (AUF) vor und sagte: „Die schiere Größenordnung erschreckt.“ Matthias Schremser (CSU) bat darum, solche Projekte künftig strukturierter anzugehen, um zu schnelle Entscheidungen und damit Kostensteigerungen zu vermeiden. Und Roger Himmelstoß (CSU) wunderte sich, dass die Verwaltung die Genehmigung des Haushaltsnachtrags vor der anstehenden Klausur durchziehen wollte. Man setze sich doch zusammen, um jeden Euro umzudrehen.

Pewu-Chef Andreas Keller entgegnete den Räten: „Das Projekt ist eine Ausnahme. Wir hatten keine Zeit für Vorarbeiten, weil es schnell gehen sollte. Sonst hätten wir erst im Herbst angefangen zu bauen.“ Bürgermeister Sontheim betonte, man habe das Haus „schlechter als im Rohbauzustand“ vorgefunden und sei „negativ überrascht“ gewesen. Neben Feuchtigkeitsschäden kam eine Bodenplatte mit Gussasphaltestrich zum Vorschein, die Böden mussten komplett erneuert werden – und sie bekamen Fußbodenheizungen, „auf Anraten des Bauausschusses“, wie es in der Sitzungsvorlage heißt. Um die Wohnungen barrierefrei zu gestalten, erhalten sie unter anderem neue Türen. Und Decken bekommen aus Brandschutzgründen eine zusätzliche Schicht.

Sontheim wies angesichts des Kosten-Schrecks im Gemeinderat darauf hin, dass in alten Gebäuden immer Überraschungen schlummern können. Pewu-Chef Keller sagte dem Starnberger Merkur am Tag nach der Sitzung: „Vielleicht war es ungeschickt, die 300 000 Euro vorab zu nennen.“