Krippen-Kinder wegen Personalmangel oft daheim: Eltern kritisieren Gebührenerhöhung des BRK

Von: Tobias Gmach

Die Gebühren in den Kindertageseinrichtungen des BRK werden erhöht. Eltern in Feldafing können das nicht nachvollziehen. © Julian Stratenschulte

Eltern in Feldafing kritisieren, dass das BRK die Krippengebühren stark erhöht – für ein aus ihrer Sicht äußerst unzuverlässiges Angebot. Immer wieder würden sie gebeten, die Kinder daheim zu betreuen, die Kosten aber nicht erstattet bekommen. Das BRK verteidigt sich.

Feldafing – Die Bitte aus der Krippe „Feldafinger Blümchen“ kennen die Eltern mittlerweile gut: Ob das Kind für einen oder die nächsten Tage ausnahmsweise zu Hause bleiben könne – weil jemand vom Personal erkrankt sei. „Für berufstätige Eltern wie mich ist es jeden Morgen ein Bangen, ob ich mein Kind in der Krippe abgeben kann oder nicht“, schreibt eine Mutter in einer längeren E-Mail an die Redaktion. Die Kosten für die fehlende Betreuung bekomme sie nicht erstattet, auch die Essenspauschale zahle sie trotzdem voll. Auch eine andere Mutter berichtet dem Merkur von „ständigen Ausfällen“, sie habe ihre Tochter bei den Feldafinger Blümchen abgemeldet. „Sie erhält nicht die Betreuung, für die ich bezahle.“ Und im Chatverlauf einer Whatsapp-Gruppe der Eltern, der der Redaktion vorliegt, schreibt eine Dritte: „Ich zahle dann 1000 Euro für meine Kinder. Das kann ich mir nicht mehr leisten.“

Es sind Reaktionen auf die Gebührenerhöhungen, die der BRK-Kreisverband zuletzt angekündigt hat. Die Beiträge steigen in seinen 25 Kinderbetreuungseinrichtungen im Landkreis Starnberg so deutlich wie nie zuvor. In der am stärksten nachgefragten Buchungszeit von vier bis fünf Stunden zahlen Eltern ab Ende Februar 28 Euro mehr pro Monat. Für jene in Feldafing ist die Argumentation des BRK nicht nachvollziehbar.

Tarifsteigerungen, eine Einmalzahlung von 400 Euro an jeden Mitarbeiter, die monatliche Ballungsraumzulage: Der Kreisverband erklärt die Gebührenerhöhungen vor allem mit steigenden Personalkosten. Die Mütter, die namentlich nicht genannt werden wollen, kommen sich ausgenutzt vor: „Das BRK hat seit geraumer Zeit mehrere Gehälter eingespart, ohne dies an die Eltern weiterzugeben. Bei allen seit Oktober 2022 eingestellten Personen handelt es sich um Aushilfen, die deutlich günstiger als das eingeplante Personal sind“, heißt es in der E-Mail. Damit konfrontiert, widerspricht BRK-Sprecherin Karin Windorfer entschieden: „Nein, das ist natürlich nicht so! Wenn Eltern oder andere mithelfen, die Betreuung unserer Kinder zu optimieren, wird dafür nicht Fachpersonal eingespart, sondern diese nicht refinanzierten zusätzlichen Kosten verbessern nur die Betreuungssituation in der jeweiligen Kita.“ Überwiegend würden die Eltern im Landkreis verstehen, „dass bei zehn Prozent Inflation, 50 bis 100 Prozent höheren Energiekosten sowie sieben Prozent Personalkostensteigerung die Beiträge deutlich steigen müssen“.

Ausfälle sind in Essenspauschalen laut BRK „schon eingerechnet“

Und die Essenspauschalen, die auch gelten, wenn Kinder wegen Personalmangel daheim bleiben? „In den Pauschalen sind solche Ausfälle schon eingerechnet“, so Windorfer. Die Sprecherin betont außerdem, dass die derzeit zwei unbesetzten Stellen (von sechs) heuer wieder besetzt werden sollen. Das BRK rechne mit entsprechenden Personalkosten, „auch wenn diese beiden Stellen derzeit noch offen sind“. In vielen Fällen habe der Kreisverband mit Personal aus anderen Kitas ausgeholfen. „Dieses Personal müssen wir natürlich auch bezahlen“, schreibt Windorfer. Und heuer sollen Springerkräfte dazukommen.

Die Eltern werfen dem BRK auch vor, es habe sich nicht oder zumindest nicht rechtzeitig um neues Personal gekümmert. Dass es bei der Akquise Mängel gab, räumt der Kreisverband ein. „Wir begrüßen Eltern, die uns bei der Personalakquise unterstützen“, schreibt Windorfer. Und: Zum Jahreswechsel sei eine Recruiterin eingestellt worden. Nur logisch: Schließlich sind laut BRK landkreisweit 20 bis 25 Prozent der Stellen in der Kinderbetreuung unbesetzt.

Miete muss das BRK für die Krippe Feldafinger Blümchen übrigens nicht bezahlen – Strom und Wasser aber schon, betont Windorfer. Auch der Caterer gebe seine gestiegenen Kosten im Gegensatz zur Aussage der Eltern an das BRK weiter. Martin Albrecht vom Albrechthof in Polling, der die Feldafinger Blümchen verköstigt, bestätigt das auf Nachfrage grundsätzlich. Seine letzte Preiserhöhung sei im September gewesen – und die nächste ist schon in Sicht. In diesem Herbst müsse Albrecht weitere 15 Prozent mehr verlangen, um nicht selbst weiterhin draufzuzahlen.

