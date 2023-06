Krise bei Feldafinger Feuerwehr: Zwei Kommandanten zu ersetzen

Von: Tobias Gmach

Teilen

Der scheidende Vizekommandant Stefan Gerber bei der Verleihung der Silbernen Verdienstmedaille von Bürgermeister Bernhard Sontheim (l.). Rechts: der derzeit krankheitsbedingt abwesende Kommandant Dirk Schiecke. © Stefan Schuhbauer-von Jena

Erst mal kein neues Gerätehaus, Vereinsaustritte und jetzt auch noch zwei Ausfälle auf Kommandantenebene: Die Feldafinger Feuerwehr steckt weiter in der Krise. Eine professionelle Marketingkampagne soll 2024 helfen. Das Vorbild Dachau war damit äußerst erfolgreich.

Feldafing – Erst der Rücktritt, dann der Rücktritt vom Rücktritt, und nun muss die Freiwillige Feuerwehr Feldafing doch ihre beiden bisherigen Kommandanten ersetzen – was angesichts der Personalnot eine große Herausforderung werden dürfte. Dirk Schiecke, der im Herbst 2022 nach dem Bürgerentscheid für den Erhalt der Ratsstuben seinen Abschied zum Jahresende verkündet, dies aber kurze Zeit später zurückgenommen hatte, fällt krankheitsbedingt derzeit aus. Das berichtete Bürgermeister Bernhard Sontheim auf Nachfrage des Starnberger Merkur. Zudem scheidet Schieckes Stellvertreter Stefan Gerber zum Ende des Monats aus. Er zieht in den Raum Augsburg, weil er dort im Gegensatz zu Feldafing ein neues Zuhause für seine vierköpfige Familie gefunden hat. Der 40-Jährige ist damit ein prominentes Beispiel für das Problem, dass Feuerwehrkräfte sich hierzulande bei der Wohnraumsuche schwertun. „Ich wäre gerne in Feldafing geblieben, aber bei den Preisen...“, sagte er dem Merkur. Er habe vor, bei Augsburg wieder einer Feuerwehr beizutreten.

Damit die Feldafinger ab Juli nicht führungslos ist, wählen die Mitglieder am Montag, 26. Juni, bei einer außerordentlichen Versammlung im Bürgersaal einen neuen Zweiten Kommandanten. Hört man dem Vereinsvorsitzenden Florian Stiegler zu, wird klar: Es laufen Gespräche, aber der potenzielle Nachfolger für Gerber steht noch nicht fest. Zumal die Auswahl unter den nur rund 15 Aktiven relativ klein ist. Es werde am Ende wohl keinen Konkurrenzkampf unter zwei oder drei Kandidaten geben, sagt Stiegler. Es geht eher darum, überhaupt einen vom Amt zu überzeugen. Stiegler: „Es ist auch schwierig für denjenigen, weil er ins kalte Wasser geworfen wird.“ Den Optimismus, dass sich eine Lösung findet, hat der Feuerwehrchef aber trotzdem nicht verloren.

Im Brandfall kommt Unterstützung aus dem Landkreis

Im (Groß-)Brandfall müssten sich die Feldafinger trotz der personellen Notsituation keine Sorgen machen, wie Sontheim und Stiegler sagen. Laut dem Vorsitzenden wurde der Kreisbrandinspektion signalisiert, dass die Lage schwierig ist. „Wir bauen erst mal auf externe Hilfe.“ Die vorgegebene Mindeststärke 27 erreichen die Feldafinger bei Weitem nicht. Bürgermeister Sontheim spricht daher auch nicht von Einsatzfähigkeit, sondern er sagt: „Die Feuerwehr kann ausrücken.“ Laut Gerber tauchen in der Regel zu einem Einsatz untertags unter der Woche nur vier Leute auf – weil viele gar nicht im Ort oder zumindest ortsnah arbeiten. Ein weiteres Problem.

Eine Dauerlösung kann die externe Hilfe nicht sein, weshalb die Wehr zusammen mit der Gemeinde derzeit eine große Kampagne zur Personalgewinnung vorbereitet. Engagiert wird die Dachauer Marketingagentur Weimer und Paulus. Deren Aktionen bescherten der Dachauer Feuerwehr im Jahr 2022 54 neue Mitglieder für den aktiven Dienst und die Jugendgruppe. Für Aufmerksamkeit sorgte vor allem eine Wette und Gegenwette zwischen Oberbürgermeister und Feuerwehr-Chefs. „Wir werden die Kampagne nicht kopieren, sondern sie auf Feldafing zuschneiden“, sagt Stiegler. Es gehe darum, eine Zielgruppe zu definieren, Ehemalige wieder zu motivieren und stärker in den sozialen Medien aufzutreten. Ein Tag der offenen Tür und etwas Öffentlichkeitsarbeit reichten alleine nicht mehr, um sich attraktiv zu machen. Stiegler: „Wir wollen zeigen, dass es toll ist, sich sozial und für die Sicherheit zu engagieren.“

Schulungsraum steht bald wieder zur Verfügung

Aus Sicht des Feuerwehrvorsitzenden müsse man trotzdem über kurz oder lang „über die Zusammensetzung des Feuerwehrwesens nachdenken“. Sich also klarmachen, dass die Aufgabe rein über das Ehrenamt nur noch schwer zu stemmen ist. Doch auch in der schwersten Krise ihrer 150-jährgen Geschichte gibt es gute Nachrichten für die Feuerwehr: Ab August können die Einsatzkräfte und Mitglieder das Obergeschoss des Feuerwehrhauses wieder für Schulungszwecke und Nachbesprechungen von Einsätzen nutzen. Die Frau, die dort bisher wohnt, zieht in ein benachbartes Gebäude.

Lesen Sie auch:

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Starnberg-Newsletter.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Starnberg finden Sie auf Merkur.de/Starnberg.