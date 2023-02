Mehr Übersicht im IT-Dschungel

Teilen

Die Computerabteilungen mehrere Gemeinden sollen in einer neuen Firma aufgehen - damit alles einfacher und besser wird. © IMAGO/Svetlana Karner

Die Pläne für eine gemeinsame Firma für ihre IT von sieben Kommunen werden konkreter, mit Feldafing hat die erste den Beitritt beschlossen.

Landkreis/Feldafing – Dass sechs Kommunen und ein Kommunalunternehmen im Landkreis Starnberg bei der Informationstechnologie (IT) gemeinsame Sache machen, ist schon länger bekannt. Nun aber werden die Pläne konkreter. Als erste Gemeinde beschloss Feldafing, sich der noch zu gründenden Zio GmbH anzuschließen und damit seine IT-Abteilung auszugliedern. Die Stadt Starnberg, Tutzing, Berg, Pöcking, Andechs und die gemeinsame Wasserversorgungsfirma von Feldafing und Pöcking sollen bald folgen. Das kündigte Ludwig Beck, Geschäftsleiter der Stadt Starnberg, gegenüber dem Merkur an. Er hatte den Feldafinger Gemeinderäten erklärt, wie die „gesellschaftsrechtliche Umsetzung“ und die Gründung des IT-Unternehmens erfolgen. Einen Vortrag, den er nun in sämtlichen kommunalen Gremien halten wird.

Standardisieren, professionalisieren und konsolidieren soll sich die kommunale IT-Landschaft im südlichen Landkreis durch diesen Schritt. Der Bürger wird davon nicht viel merken. Er kann aber indirekt davon profitieren, wenn Kommunen interne, technische Probleme tatsächlich schneller beheben und digital besser aufgestellt sind. Beck gab zu, dass er als Verwaltungsangestellter „leidvoll erfahren“ musste, dass die Lösung von Computerproblemen in Behörden mitunter zäh ist. Der Feldafinger Gemeinderat Roger Himmelstoß (CSU) appellierte daran, „unbedingt das Pingpongspiel zu vermeiden“, also das gegenseitige Zuschieben von Zuständigkeiten, bei dem sich am Ende niemand zuständig fühlt.

„Beste Beispiele aus Bayern umsetzen“

Ob es ums Einwohnermeldewesen, die Finanzverwaltung oder andere Themen geht: Behörden nutzen Softwares, um den Überblick zu behalten. Gemeinderat Peter Melichar (CSU) wollte wissen, ob sich die Zio auch für Fachanwendungen wie einen elektronischen Bauantrag verantwortlich fühlt oder nur für die digitale Infrastruktur. Beck erklärte, dass Starnberg einen sogenannten Digitallotsen in die Gesellschaft einbringe und damit auch Kompetenz hinsichtlich des digitalen Bürgerservices. Boris Utech (Grüne) wünschte sich, „beste Beispiele aus Bayern hier umzusetzen – und kein eigenes Unternehmen zu schaffen, das alles neu erfindet“. Beck stellte klar, dass der Freistaat selbst bei diesem Thema kein Vorreiter sei, dass man sich aber mit anderen Modellen beschäftigt habe.

Egal ob Starnberg, Feldafing oder Andechs: Alle Gesellschafter sollen gleichberechtigt sein und im Aufsichtsrat, der die Geschäftsführung überwacht, jeweils eine Stimme haben. Feldafing entsendete Gemeinderatsmitglied Melichar in den Aufsichtsrat. Aber auch Mitarbeiter der Kommunen kommen für dieses Amt in Frage.

Alle Gesellschafter beteiligen sich mit demselben Stammkapital (4000 Euro) und bringen jeweils zusätzlich 135 000 Euro als Anschubfinanzierung ein. Die Bürgermeister haben sich darauf geeinigt, dass das fair ist. Auch der Sonderfall der Stadt Starnberg: Sie zahlt angesichts der Größe ihrer Behörde zwar verhältnismäßig wenig, bringt aber die größte IT-Abteilung ins Unternehmen ein. Sämtliche technische Geräte wandern ohnehin von den Kommunen in die Zio.

Starnberg soll den Beitritt wie Pöcking laut Beck Ende des Monats beschließen, die anderen Kommunen folgen dann ab März.