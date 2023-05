„Mini-Mini-Minimalkonzept“ fürs Strandbad

Feldafinger Gemeinderat speckt Sanierungspläne deutlich ab

Nur das Allernötigste und vielleicht nicht einmal ein überdachter Bereich: So sehen die neuen Pläne für die Sanierung des historischen Strandbads Feldafing aus. Beschlossen ist noch nichts.

Feldafing – Wenn alle könnten, wie sie wollten, würde das denkmalgeschützte Feldafinger Strandbad gemäß der ersten Sanierungsvariante des Architekten Benedikt Sunder-Plassmann renoviert. Das würde Sunder-Plassmann freuen und noch mehr die Mitglieder des Feldafinger Gemeinderats. Die sind sich einig, dass man mit dem historischen Bad auch eine Verpflichtung für dessen Erhalt hat. Allein es fehlt am Geld. Und so ging es am Dienstagabend in der Ratssitzung um ein „Mini-Mini-Minimalkonzept“ (Sunder-Plassmann), das nur auf den Erhalt des Bestands und dessen vernünftige Nutzung, auch als Gastwirtschaft, abzielt.

„Das ist eine echte Sparvariante“, eröffnete der Architekt seinen Vortrag. Für 1,066 Millionen Euro könnte man die nicht genehmigten Lagerräume Richtung Hang abreißen und Lager, Müll- und Kühlraum in einem halb unterirdisch gelegenen Anbau unterbringen. Das Mittelgebäude mit seinem Anbau aus dem Jahr 1973 bleibt demnach erhalten und soll auch gar nicht angefasst werden. „Das hat in seiner jetzigen Form Bestandsschutz“, sagte Sunder-Plassmann. „Wenn man Geld sparen möchte, lässt man es stehen.“ Denn der Bestandsschutz gelte auch für Statik, Energie und Brandschutz. Damit bleibe der Gastraum, wie er ist. „Die einzige Auflage des Brandschutzes ist die Trennung zu den Umkleiden“, berichtete der Architekt. Im Zuge dessen müsse man am Dach arbeiten und könnte es wärmetechnisch ertüchtigen. Und nein, dafür könne man keine Fördermittel in Anspruch nehmen, antwortete der Fachmann auf eine Nachfrage von Boris Utech (Grüne). „Wir dämmen nicht, wir machen nur das Nötigste.“

Für die Küche sieht die Minimalversion keine neue Haustechnik, keinen Fettabscheider und keine neue Lüftungsanlage vor. Gerade die hohen Investitionen in die Haustechnik waren in der Ratssitzung im Januar Thema, als klar wurde, dass die bisher avisierte Fünf-Millionen-Euro-Sanierung für Feldafing nicht zu stemmen ist.

Für den Außenbereich schlug Sunder-Plassmann vor, die nicht genehmigte Überdachung des Kiosks durch eine Glaseindeckung zu ersetzen und auch eine überdachte Fläche als Gartenpavillon weiter südlich zu schaffen. Maximiliane Gerber (BGF) plädierte eindringlich für den Gartenpavillon. Das sei notwendig für die Gastronomie. „Der Pächter muss davon leben können, und bei uns ist alles so wetterabhängig.“ Für ein anderes Lokal habe es sogar einen Bürgerentscheid gegeben, erinnerte sie an die Abstimmung zum Erhalt der Ratsstuben.

Dagegen war Peter Melichar (CSU) der Ansicht, dass man die Investitionen noch weiter abspecken müsse und nur das erledigen sollte, was absolut notwendig sei. „Ich verstehe die Emotionen angesichts dieser Minimalversion, aber die Gemeinde hat auch nur eine Minimal-Finanzkraft.“ Den Gartenpavillon sah er als entbehrlich an.

Darüber will Bürgermeister Bernhard Sontheim auch noch diskutieren, wie er sagte. Er stimmte Dr. Michael Keltsch (AUF) zu, der an die Verpflichtung der Gemeinde erinnerte, das Bad zu erhalten. „Erhalten ja“, sagte Sontheim. „Aber mehr nicht.“

Zunächst soll das jetzt erarbeitete Konzept mit der Pächterin, dem Landrats-, Gesundheits- und Gewerbeaufsichtsamt besprochen werden. Anschließend soll das gemeindeeigene Planungsunternehmen Pewu ein priorisiertes Gesamtkonzept vorlegen. Das beschloss der Gemeinderat einstimmig. Noch nicht enthalten ist die notwendige Renovierung der Umkleiden.

Im Juli 2021 hatte Sunder-Plassmann dem Gemeinderat erste Ideen für eine Strandbad-Sanierung vorgelegt. Im Januar 2023 stellte er Details und Kosten vor: fünf Millionen Euro. Im März dieses Jahres bestellte der Gemeinderat eine abgespeckte Minimal-Sanierungsvariante.