Morddrohungen und ein Stinkefinger

Im Drogenrausch hat ein 40-jähriger Wohnsitzloser im Mai 2022 unter anderem mit einem Teppichmesser für Aufregung im Rathaus und darüber hinaus gesorgt. Vorm Landgericht geht es nun darum, ob er in die Psychiatrie eingewiesen werden muss.

Feldafing/München – Drogen machen auf Dauer das menschliche Hirn kaputt. Diese simple Erkenntnis bekommt momentan das Landgericht München II aufgrund eines traurig stimmenden Falls zu sehen. Angeklagt ist ein 40-jähriger Mann, der im Mai 2022 in Feldafing für einiges an Aufregung sorgte. Gestern saß er in Hand- und Fußfesseln – eine Seltenheit – vor der 4. Strafkammer. Er hat im Bezirkskrankenhaus Haar gedroht, dem Gericht die Kehle rauszureißen.

Für eine Gemeinde-Mitarbeiterin war jener Mai-Nachmittag mit viel Angst behaftet. Ihr Kind (7) befand sich auf dem Weg zu ihr in die Gemeinde. Mutter und Tochter wollten gemeinsam heimfahren. Zu diesem Zeitpunkt kam der 40-Jährige in die Gemeinde, er benahm sich auffällig, gelangte an ihre Handtasche und entwendete die Geldbörse sowie eine Schachtel Zigaretten. Bürgermeister Bernhard Sontheim zeigte er noch den Stinkefinger. Dann ging schlurfend davon.

Als die Frau den Diebstahl bemerkte, rief sie ihren Mann. Der hockte sich rasch ins Auto und fuhr in den Bereich, in dem seine Frau den unheimlichen Unbekannten, aber auch die Tochter vermutete. Der 52-Jährige stöberte ihn rasch auf. Als er ihn zur Rede stellen wollte, griff der Mann in seine Hosentasche, heraus fiel ein Teppichmesser. Darauf rang ihn der Vater, ein Feuerwehrler, zu Boden und wartete auf die Polizei. Der 40-Jährige drehte total durch. „Mein Armband war weg, meine Brille war weg. Ich bin völlig ausgeflippt“, erinnerte sich der Mann. „Ich habe alle beleidigt“, sagte er. Grund für seinen Ausraster war seiner Meinung nach eine schwere Halluzination.

„Ich hatte einen Drogenrausch“, sagte er. Am Tag davor war er noch in der Klinik gewesen. „Ich bin raus, dann war das am Nachmittag, ich habe Meskalin genommen“, erinnerte er sich. Meskalin ist eine Substanz aus Kakteenpulver. Der 40-Jährige, der damals keinen Wohnsitz hatte, drohte dem 52-Jährigen, ihn und seine Familie umzubringen. Auch den Polizeibeamten drohte er, sie auszulöschen. Später, bei den Kollegen in Fürstenfeldbruck, rief er viermal den verbotenen Hitler-Gruß.

„Das stimmt alles, damit können Sie schon weiterarbeiten“, maulte der Angeklagte vor sich hin und kündigte an, die nächsten beiden Verhandlungstage nicht zu kommen. „Das ist doch eh schon alles ausgemacht“, meinte er. Der Bayerische Staat sei ein korrupter Staat. Weil der Mann zur Tatzeit nur vermindert schuldfähig war, geht es im Prozess um seine Unterbringung in der Psychiatrie. Der Prozess dauert an.