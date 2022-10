Alles auf Null fürs neue Gerätehaus

Von: Sandra Sedlmaier

Gratulation im Makarska-Grill: Bürgermeister Bernhard Sontheim (Mi.) mit den Initiatoren des Bürgerentscheids Günter Rusche (l.) und Reinhard Anklam. © Andrea Jaksch

Nach dem Bürgerentscheid für den Makarska-Grill muss sich der Gemeinderat mit einem neuen Standort für ein neues Feuerwehrhaus beschäftigen. Bürgermeister Bernhard Sontheim tendiert zur Lipp-Wiese. Die Feuerwehr will im Moment gar nichts dazu sagen.

Feldafing – Nach dem eindeutigen Ergebnis des Bürgerentscheids in Feldafing – der Erhalt der Ratsstuben mit dem Makarska-Grill – muss sich die Gemeinde auf die Suche nach einem neuen Standort für den dringend benötigten Neubau des Feuerwehrhauses machen. Bürgermeister Bernhard Sontheim will für Dienstag, 8. November, eine Sondersitzung zu dem Thema anberaumen.

Wohin die Reise geht, ist noch nicht klar. „Darüber müssen wir uns im Gemeinderat Gedanken machen“, sagt Sontheim. Falls kein Ratsmitglied mit einem neuen Vorschlag kommt, wird die Auswahl nicht größer sein als vor einem Jahr. Am 19. Oktober 2021 hatte sich das Gremium für den Standort Makarska-Grill entschieden. Der ist nun erst einmal aus dem Rennen, bleiben die Lipp-Wiese und die Wiese am Sportplatz im Südwesten. Der Bahnhofsvorplatz als neuer Standort für das Feuerwehrhaus scheidet aus verkehrstechnischen Gründen aus, das alte Klinikareal wird mit Wohnungen bebaut. Das Grundstück, wo jetzt das Feuerwehrhaus steht, gilt als zu klein. Dort gäbe es auch das Problem des Übergangs: Wo soll die Feuerwehr in der Zwischenzeit hin? Eine weitere Alternative wäre, ein Jahr abzuwarten, bis die rechtliche Bindungsfrist des Bürgerentscheids abgelaufen ist, und dann auf dem Grundstück der Ratsstuben weiter zu planen.

Von Letzterem hält Sontheim nichts: „Ich persönlich tendiere dazu, den Makarska-Grill zu verlassen und die Lipp-Wiese zu favorisieren.“ Natürlich gebe es dort viele Probleme. „Zufahrt, Emissionen, Naturschutz, Starzenbach“, zählt Sontheim auf. „Das muss man der Reihe nach abarbeiten.“ Dennoch sei dieser Standort besser als die Wiese am Sportplatz. Die Entscheidung liege beim Gemeinderat.

Auf dem Gelände des Makarska-Grill wird jetzt alles so weiterlaufen wie bisher. „,Erhalt der Ratsstuben‘ heißt, die Ratsstuben mit dem Makarska-Grill bleiben stehen“, sagt der Bürgermeister und stellt klar: „Der Makarska-Grill ist nicht unser vordringlichstes Problem.“ Das sei ganz klar das Feuerwehrhaus, das erneuert werden müsse.

Inzwischen sind es elf Jahre, in denen die Feuerwehr auf ihren Platzmangel in dem Gebäude am Dr.-Appelhans-Weg hinweist. Kommandant Dirk Schiecke will sich nicht zum Ausgang des Bürgerentscheids äußern. „Wir wissen noch nichts“, sagt er auf Anfrage des Starnberger Merkur. Im Gespräch wird allerdings deutlich, dass das Thema die Aktiven umtreibt. Mehr dürfte in der Jahresversammlung der Feuerwehr am Freitag, 28. Oktober, um 19 Uhr im Hotel Kaiserin Elisabeth zu erfahren sein.