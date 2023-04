Nachbarschaftshilfe Feldafing: Schwarze Null in Sicht - aber trotzdem düstere Aussichten

Von: Tobias Gmach

Teilen

Der ambulante Pflegedienst der Nachbarschaftshilfe Feldafing bangt um die Finanzierung in der Zukunft. © Oliver Berg/dpa

Die Nachbarschaftshilfe Feldafing erwirtschaftete 2022 mehr Einnahmen als erwartet und kommt deshalb gut durch 2023. Doch schon bald könnte die Finanzierung des ambulanten Pflegediensts zum echten Problem werden.

Feldafing – Erfreuliche Nachrichten brachte die Feldafinger Nachbarschaftshilfe (NBH) diese Woche mit in die Gemeinderatssitzung. Die größten Finanzsorgen sind vorerst abgewendet, wie Vorsitzender Walter Föhr und Kassier Michael Jirsa berichteten. So habe die NBH 2022 deutlich weniger von den gemeindlichen Zuschüssen aus der ehemaligen Lieberwirth-Stiftung verbraucht als vorher angenommen.

„Wir haben ein steigendes Spendenaufkommen. So können wir ein Auto für die Lebensmittelausgabe selbst finanzieren“, berichtete Föhr. Und Jirsa betonte, die NBH habe im vergangenen Jahr 20 000 Euro mehr eingenommen als prognostiziert. Somit habe sich ein Überschuss von 44 000 Euro ergeben. Geld, das den im Jahr 2023 zu erwartenden Verlust nach den Kalkulationen decken wird. „Wir werden das Jahr wohl etwa mit einer schwarzen Null abschließen“, sagte Jirsa.

Die Patientenzahl des ambulanten Pflegediensts sei seit 2019 von 42 auf 71 gestiegen. Dadurch erhält die NBH mehr Einnahmen, etwa eine halbe Million Euro könnten es heuer insgesamt sein. Allerdings kostet sie das Personal seit September 2022 auch deutlich mehr. Seitdem bezahlt sie wegen gesetzlicher Zwänge nach dem Tarif des öffentlichen Dienstes. „Pflegemitarbeiter müssen gut bezahlt werden“, betonte Vorsitzender Föhr in der Sitzung. „Aber die Refinanzierung durch die Krankenkassen muss auch sichergestellt sein.“ Ob es eine langfristig befriedigende Lösung geben wird, werden die Verhandlungen zwischen der Tarifgemeinschaft (PTG) des Dachverbands Paritätischer in Bayern, dem die NBH angehört, und den Kassen zeigen.

Bürgermeister: Konsolidierung „ausgesprochen großer Erfolg“

Bürgermeister Bernhard Sontheim bewertete die zwischenzeitliche Konsolidierung der 2022 neu formierten Nachbarschaftshilfe als „ausgesprochen großen Erfolg“. NBH-Vorsitzender Föhr blickt im Gespräch mit dem Merkur trotzdem mit Sorgen in die Zukunft. Er verweist auf die Forderungen der Gewerkschaft Verdi, auf die Einmalzahlung von 3000 Euro als Inflationsausgleich und die Gehaltssteigerungen um 10,5 Prozent in den kommenden Jahren. „Sollte das so kommen und die Refinanzierung nicht gesichert sein, kostet uns das die Existenz“, sagt Föhr. Zumal auch kein Ende der Verhandlungen in Sicht sei. Und bis dahin muss die NBH auf jeden Fall die – berechtigten, wie Föhr erneut betont – Tarifgehälter schultern.

Ein weiteres Problem: Das Vermögen aus der Lieberwirth-Stiftung, aus der die NBH zuletzt 78 000 Euro erhielt, dürfte laut Föhr in ein bis zwei Jahren aufgebraucht sein. „Dann liegt es am Gemeinderat, ob die Nachbarschaftshilfe weiter besteht.“ Schließlich handelt es sich bei der Unterstützung des Pflegedienstes und der weiteren Angebote um freiwillige Leistungen. Und angesichts der defizitären Haushaltslage (wir berichteten) neigt Feldafing dazu, vieles Freiwillige zu streichen.

NBH-Geschäftsführerin Eva Spiegelburg sorgt sich vor allem wegen der Personalprobleme in Zukunft. „Viele der älteren Mitarbeiter gehen in Rente.“ Aktuell ist sie zufrieden, weil im Gegensatz zu Corona-Hochzeiten wieder viele Angebote der Einrichtung laufen. „Die Türen sind offen, es bewegt sich was. Und das Spendenaufkommen hat nach Corona auch wieder angezogen.“ Definitiv ein Hoffnungsschimmer, aber nichts, worauf man sich verlassen kann.

Lesen Sie auch:

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Starnberg-Newsletter.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Starnberg finden Sie auf Merkur.de/Starnberg.