Nein zu Landschaftsschutz-Bürgerbegehren - Rat: Wollte nur Flüchtlingsunterkunft verhindern

Von: Sandra Sedlmaier

Teilen

Diese Fläche im Landschaftsschutzgebiet an der Traubinger Straße in Feldafing hat zu einem Bürgerbegehren geführt. Der Gemeinderat hat das Begehren am Montagabend abgelehnt. © Andrea Jaksch

Der Feldafinger Gemeinderat hat das Bürgerbegehren zum Erhalt des Landschaftsschutzgebietes abgelehnt. Begründung: Es sei zu ungenau, und der eigentliche Grund, nämlich eine Flüchtlingsunterkunft dort zu verhindern, sei weggefallen. Die Initiatoren behalten sich rechtliche Schritte vor.

Feldafing – 404 Feldafinger haben das Bürgerbegehren „Erhalt des Natur- und Erholungsraums Feldafing“ unterschrieben. Einen Bürgerentscheid dazu wird es nicht geben. Gegen die Stimmen der Grünen, die ein Fanal für den Landschaftsschutz setzen wollten, sprach sich der Gemeinderat gegen das Begehren aus. Damit folgte die Mehrheit einem juristischen Rat: Für Rechtsanwalt Christoph Donhauser ist die Fragestellung zu ungenau, weil sie „einen ganzen Strauß an möglichen Handlungsmöglichkeiten“ nach sich ziehe. Vor allem aber sei die Begründung für das Bürgerbegehren – nämlich, sich gegen eine Containersiedlung im Landschaftsschutzgebiet auszusprechen – weggefallen.

Der Sprecher der Bürgerinitiative, Prof. Peter Pfeffer, wunderte sich über die Begründung. „Wir hatten uns natürlich auch juristischen Beistand geholt“, sagte er auf Anfrage des Starnberger Merkur. „Und unser Rechtsanwalt sagte, die Fragestellung sei okay.“ Ob die Bürgerinitiative gegen den Ratsbeschluss klage, sei noch unklar. „Wir haben die Begründung noch nicht vorliegen.“

Für den Rechtsbeistand der Verwaltung war die Sachlage eindeutig. „Sind Sie dafür, dass die Gemeinde alles Notwendige unternimmt, um das Landschaftsschutzgebiet zu schützen?“, zitierte Donhauser die Fragestellung des Bürgerbegehrens. „Das ist laut Rechtssprechung des Verwaltungsgerichts zu unbestimmt.“ Ein Bürger, der sich dafür oder dagegen entscheiden solle, könne nicht ableiten, was das Notwendige sei. Der Landschaftsschutz sei zudem Aufgabe des Landkreises, nicht der Kommune. „Alles zu tun“ sei zu global formuliert, das habe der Verwaltungsgerichtshof auch beim Bürgerbegehren gegen den Starnberger Tunnel abgelehnt. Der „bunte Strauß an Handlungsmöglichkeiten“ sei zu groß, sagte Donhauser. „Wenn jemand Schutt ablädt – was soll die Gemeinde dann tun? Einen Privatdetektiv beauftragen?“

Ablehnung wegen falscher Tatsachenbehauptung

Und dann sei da noch die Formulierung zur geplanten Containeranlage im Präsens, nannte der Jurist den zweiten Punkt, weshalb das Begehren abzulehnen sei. Es gebe „Bestrebungen, im Landschaftsschutzgebiet eine Containersiedlung zu errichten“, heißt es auf den Unterschriftenlisten. Tatsächlich aber sei dieser Umstand durch den Beschluss, die Anlage nahe dem Bahnhof zu errichten, weggefallen, so Donhauser. Diese Tatsachenbehauptung sei im Lauf der Unterschriftensammlung unrichtig geworden. „Die Containeranlage war letztlich Anlass für das Begehren, da ist schon allein der zeitliche Zusammenhang“, stellte er fest – und niemand aus dem Gemeinderat protestierte.

Und selbst wenn die Gemeinde doch eine Containersiedlung für Flüchtlinge im Landschaftsschutzgebiet errichten wollte, so bliebe doch die vage Formulierung „alles“ als Ablehnungsgrund bestehen, unterstrich Donhauser auf Nachfrage von Sibylle Härtl (Grüne). Härtl und ihr Fraktionskollege Toni Maier wollten das Landschaftsschutzgebiet für die Zukunft unangetastet lassen. „Die Sache an sich ist erstrebenswert, das sollten wir beschließen“, sagte Härtl. „Dann stellt einen Antrag“, forderte Bürgermeister Bernhard Sontheim die Grünen auf.

Die Initiative hat nun einen Monat Zeit zu entscheiden, ob sie gegen den Beschluss klagen möchte. Zur Beurteilung der Lage sei der dann aktuelle Stand der Dinge entscheidend, unterstrich Donhauser.