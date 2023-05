Feuerwehrhaus-Neubau für Jahre kein Thema

Von: Sandra Sedlmaier

Teilen

Der Bürgermeister und wenige Bürger: Nur rund zwölf Feldafinger kamen am Montagabend zur Bürgerversammlung. Dabei hatte Bernhard Sontheim einiges zu berichten. © Andrea Jaksch

Der Neubau eines Feuerwehrhauses ist für Jahre vom Tisch. Stattdessen will die Gemeinde Feldafing das bestehende Gebäude in einen angemessenen Zustand versetzen.

Feldafing – Das liebe Geld, oder besser: die nicht vorhandenen Mittel zogen sich wie ein roter Faden durch den Rechenschaftsbericht von Feldafings Bürgermeister Bernhard Sontheim in der Bürgerversammlung am Montagabend. Denn vieles, was die Gemeinde gerne machen würde, ist aufgrund fehlender finanzieller Ausstattung nicht möglich. Das Interesse der Feldafinger an der Versammlung war gering: Lediglich ein rundes Dutzend Bürger war in den Rathaussaal gekommen. Dabei hatte Sontheim einige Neuigkeiten parat.

Was hinter vorgehaltener Hand schon die Runde machte, aber noch nie offen ausgesprochen wurde, betrifft die Zukunft des Feuerwehrhauses. „Wir wollen das Feuerwehrhaus so erweitern und sanieren, dass es langfristig genutzt werden kann“, sagte Sontheim im Anschluss im Merkur-Gespräch. Die Spinde seien bereits in den ehemaligen Manschaftsraum verlegt. „Jetzt können sich die Feuerwehrmänner und -frauen umziehen, ohne Gefahr zu laufen, von einem rückwärts fahrenden Feuerwehrfahrzeug in den Spind gedrückt zu werden.“

Wie berichtet, wird eine der beiden Wohnungen im ersten Stock für die Feuerwehr so hergerichtet, dass sie einen neuen Mannschaftsraum, Toiletten und einen Jugendraum bekommt. Wie die Erweiterung weiter aussehen soll, müsse noch geregelt werden. Es gebe bauliche Probleme, sagte Sontheim. Ein Feuerwehrhaus-Neubau ist damit für die kommenden Jahre zunächst vom Tisch.

Ratsstuben: Substanz besser als gedacht

Eng mit der Feuerwehr verbunden ist das Thema Ratsstuben/Makarska-Grill. Sontheim erinnerte an den Bürgerentscheid zum Erhalt der Ratsstuben – die Gemeinde wollte an deren Stelle ein neues Feuerwehrhaus errichten. Inzwischen liege ein Gutachten vor, das die vorhandene Bausubstanz als nicht so schlecht einstufe, wie Sontheim sagte. 1,3 Millionen Euro sind im aktuellen Haushalt für Sanierungsmaßnahmen eingestellt. Sollte ein neuer Wirt kommen, ziehe es die Gemeinde vor, dass dieser das Lokal auf eigene Kosten herrichte und man ihm in der Pacht dafür entgegenkomme, sagte Sontheim.

Weitere wichtige Themen für 2023 sind die denkmalgerechte Sanierung des Strandbades, die deutlich kleiner ausfällt als zunächst geplant (wir berichteten). „Derzeit gehen wir von 1,2 Millionen Euro aus, aber wir sehen auch noch Einsparpotenzial“, sagte er. Gleiches gilt beim Verwaltungsgebäude an den Bahngleisen, das das Rathaus für zusätzliche Büros errichten will. 1,35 Millionen Euro sind nächstes Jahr dafür eingeplant. „Wir suchen noch nach einer preisgünstigeren Lösung“, sagte Sontheim.

Finanziell steht die Gemeinde insofern noch gut da, dass eine neue Kreditaufnahme erst für 2025 eingeplant ist. 2024 sinkt der Schuldenstand auf voraussichtlich knapp 800 000 Euro. Die Steuereinnahmen liegen heuer voraussichtlich bei knapp 7,5 Millionen Euro, davon rund vier Millionen Euro aus der Einkommensteuer und 1,75 Millionen Euro aus der Gewerbesteuer. Allein für die Kreisumlage gibt die Gemeinde heuer 3,8 Millionen Euro aus, für die Kinderbetreuung 1,5 Millionen Euro und für Personal 2,1 Millionen Euro.

Außerdem lebt es sich in Feldafing sicher, wie der Bericht der Polizeiinspektion Starnberg zeigt. Bisher sind in diesem Jahr 30 Straftaten in Feldafing passiert, vor allem Diebstähle und Sachbeschädigungen. edl