Neues Häuschen, neuer Vorstand

Von: Sandra Sedlmaier

Neuer Vorstand vor neuem Wetterhäuschen (v.r.): Vorsitzende Sophie Langer, Peggy Franze, Marvin Binnig, Heidrun Walter und Jörg Schwarzbeck vom Verschönerungsverein Feldafing. © Verschönerungsverein

Der Verschönerungsverein Feldafing will sich modernisieren und digitaler werden.

Feldafing – Der Verschönerungsverein Feldafing hat seit kurzem einen neuen Vorstand. Vorsitzende Sophie Langer freut sich über die Unterstützung ihres neuen Stellvertreters Marvin Binnig, von Schriftführerin Heidrun Walter, von Schatzmeisterin Peggy Franze und Beisitzer Jörg Schwarzbeck. Fürs Foto hat sich der Vorstand vor das Wetterhäuschen des Vereins am Bahnhofsplatz gestellt: Seine Instandsetzung war eines der herausragenden Ereignisse des vergangenen Jahres. Wie berichtet, hatte ein Autofahrer das Häuschen umgefahren. „Es hing nur noch an einem seidenen Faden, am Stromkabel“, erinnert sich Langer. Der Unfall war im Oktober, seit Februar ist alles wieder okay, auch dank des Schadenersatzes, den der Unfallverursacher leistete.

Als nächste sichtbare Aktion plant der Verschönerungsverein, die Bahnhofstraße zu bepflanzen. „Das machen wir jedes Jahr und das soll noch im Mai passieren“, sagt Langer. Auch will der Verein die Spielplätze begutachten und sehen, was sich verbessern lässt, sowie die Bänke, wo nötig, restaurieren.

Eine andere Aufgabe wird mehr im Hintergrund ablaufen: „Als neuer Vorstand wollen wir den Verein digitalisieren“, kündigt die Vorsitzende an. „Bei uns läuft noch vieles per Post und über Excel-Dateien.“ Das wolle man ändern und auch eine Internetseite gestalten.