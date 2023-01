Neues Strandbad wird teuer

Von: Sandra Sedlmaier

Das Strandbad auf einer historischen Fotografie: Daran orientierte sich das Architekturbüro Sunder-Plassmann, um für die Sanierungspläne möglichst an das Original heranzukommen. © Architekturbüro Sunder-Plassmann

Die Detailpläne für die Sanierung des denkmalgeschützten Strandbads gefallen Feldafings Gemeinderat sehr. Weniger gefällt ihm der Preis: fünf Millionen Euro. Ob die Renovierung durchgeführt wird, ist ungewiss.

Feldafing – Es ist toll, was dem Büro Sunder-Plassmann aus Greifenberg für das Feldafinger Strandbad eingefallen ist. Die Verlegung der für den Restaurantbetrieb notwendigen Funktionsräume in ebenerdige Neubauten, die halb in der Erde verschwinden, hatte den Gemeinderat schon vor eineinhalb Jahren begeistert. Die Details, etwa was zum ursprünglichen Bau von 1927 gehört und wie er in ein Gesamtkonzept einfließen könnte, sagten dem Gremium ebenfalls zu. Beim Preis schluckten die Gemeinderäte allerdings. Dass sie mit den einst avisierten zwei Millionen Euro nicht auskommen würden, war zwar allen klar – doch die von Benedikt Sunder-Plassmann genannten fast fünf Millionen Euro sorgten für deutliches Erstaunen. Zumal sich auf Nachfrage herausstellte, dass es kaum Einsparpotenzial gibt.

„Der Anlass für den Umbau ist ja die Nutzung durch das Restaurant, das einmal ein Kiosk war“, sagte der Architekt und ergänzte: „Und eine Gasheizung statt der Wärmepumpe wäre billiger.“ Dr. Michael Keltsch (AUF) sprach aus, was sich vermutlich viele dachten. „Mir persönlich wäre das Strandbad einiges wert, aber ob so viel, weiß ich noch nicht.“

Was tatsächlich an Neu- und Umbauten nötig und möglich ist, wurde in „intensiven Gesprächen“ mit dem Denkmalamt, mit Pächterin Sarah Wiesböck und der Gemeinde behandelt, wie Sunder-Plassmann berichtete. Dabei leisteten er und seine Mitarbeiter Detektivarbeit: Um überhaupt eine Basis für die Verhandlungen mit dem Denkmalamt zu haben, fanden sie heraus, was tatsächlich alt ist und was im Nachhinein ergänzt. Die grundlegende Erkenntnis nach dem Studium der verschiedenen Baupläne: „Das zentrale Gebäude ist nicht mehr das, was Knittl 1926 geplant hat“, sagte der Architekt. Zunächst waren im Mittelbau Toiletten, ein Wartebereich und die Wäscheausgabe. Schon in den 1930er Jahren gab es den ersten Umbau, bei dem man das Gasthaus eingebaut habe. „Vier eichene Säulen sind stilistisch aus dieser Zeit“, sagte er. Noch viel mehr sei beim Um- und Anbau des Lokals und beim Ausbau des Dachgeschosses 1973 verändert worden. Original aus der Zeit der Errichtung des Strandbads seien lediglich Stützen außen an der Fassade und die Sparren. Für die Sanierung bedeutet dies, dass die Stützen stehen bleiben müssen. „Wir werden das alte Gebäude freistellen“, erklärte der Architekt. Dann solle die Küche angebaut werden.

Den Mittelbau will Sunder-Plassmann unterkellern. Unter anderem, um eine Toilette für Bade- und Restaurantgäste dort unterzubringen. Das habe das Denkmalamt erlaubt. Der Keller soll möglichst kostengünstig werden. „Wir wollen vermeiden, eine Spund- oder eine Stützwand zu bauen.“ Mit dem Keller bleibe man auf der Oberkante des Sees. Ein wichtiges Detail, auch für die Kosten: „Man kann den Starnberger See nicht aus der Baustelle wegpumpen“, sagte Sunder-Plassmann halb im Scherz.

Nicht einig ist man sich mit den Denkmalschützern über einen zusätzlichen Bereich für Außenbestuhlung südlich von der Hauptterrasse. „Dazu gibt es überhaupt keinen Konsens“, erzählte der Architekt von den Gesprächen. Ursprünglich war gedacht, weitere Tische unter Sonnenschirmen unterzubringen. Die Pächterin wünscht sich aber einen überdachten Bereich, der über den Laubengang von der Küche her erreichbar ist.

Sunder-Plassmanns Vorschlag ist es, den Zwerchgiebel deutlich zu verlängern und so unter einer Holz-Glas-Konstruktion eine überdachte Fläche zu bekommen. „Wir finden, das ist ausreichend modern. Dem Denkmalamt ist es zu wenig abgesetzt, es will ein Flachdach und eine Stahlkonstruktion.“ Der Bauantrag werde nun mit dieser Holzkonstruktion eingereicht, auch wenn mit dem Widerstand der Denkmalschützer zu rechnen sei.

Die Kosten in Höhe von knapp fünf Millionen Euro begründete Sunder-Plassmann mit den vielen Maßnahmen der notwendigen Haustechnik und der allgemeinen Baupreissteigerung. Bei einem 2020 geplanten Projekt hätten sie bei der schlüsselfertigen Übergabe in 2022 ein Plus von 35 Prozent verzeichnet, berichtete er. Für das Strandbad rechnet er unter anderem mit allein 70 000 Euro für Abbruch und Entsorgung, mit 228 000 Euro für die Erdarbeiten, um die Neubauten unterzubekommen, mit 540 000 Euro für Baumeisterarbeiten und 320 000 Euro für die Küchenausstattung inklusive Bar. Ein Puffer für Unvorhergesehenes in Höhe von zehn Prozent ist eingepreist.

Ob und wie die Strandbad-Sanierung angepackt wird, will der Gemeinderat in einer Klausur am Samstag, 4. März, klären. Dann soll es um alle geplanten Großprojekte gehen. „Derzeit schaffen wir es weder personell noch finanziell, alles, was wir uns vorgenommen haben, durchzuziehen“, sagte Bürgermeister Bernhard Sontheim. „Das überfordert uns.“ Deshalb soll der Gemeinderat festlegen, welche Projekte dringend notwendig seien und was nach hinten verschoben werden könne.