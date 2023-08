Notkommandant für Feldafings Feuerwehr

Teilen

Dunkle Wolken über dem Feldafinger Feuerwehrhaus - sinnbildlich für die verfahrene Lage in der Wehr. Derzeit hat ein vom Bürgermeister ernannter Notkommandant das Sagen. © Dagmar Rutt

Die Freiwillige Feuerwehr Feldafing wird derzeit von einem Notkommandanten geführt. Max Maenner wurde von Bürgermeister Bernhard Sontheim ernannt. Am Personalproblem ändert das erst einmal wenig.

Feldafing – Bürgermeister Bernhard Sontheim hat nach dem Rücktritt von Feuerwehrkommandant Dirk Schiecke zu Ende Juli und dem Wegzug des zweiten Kommandanten nun Max Maenner aus Wieling zum Notkommandanten ernannt. Maenner, derzeit Mitarbeiter des Bauhofs, bringt reichlich Erfahrung mit – er war lange Jahre zweiter Kommandant in Starnberg, bevor er nach Wieling umzog. Dauerhaft wird er den Posten aber nicht bekleiden.

Wie berichtet, war Schiecke als Kommandant zurück- und aus der Feuerwehr ausgetreten. Da es auch keinen Stellvertreter mehr gab, war die Wehr genau genommen führungslos – dann greift die Regel des Notkommandanten, den der Bürgermeister als Dienstherr der Wehr ernennt. Maenner übernahm diese Aufgabe, die alles andere als einfach ist. Denn: Die Feuerwehr Feldafing hat erheblich zu wenig Personal, was sich auch so schnell wohl nicht ändern lässt. Maenner wird unterstützt von Markus Mörtl, wie Sontheim auf Anfrage erklärte. „Beide kümmern sich super darum“, findet der Bürgermeister, „und haben schon tolle Arbeit geleistet.“

Personalmangel besteht weiterhin

Der Personalstand der Wehr liegt unter der Mindestgrenze des Feuerwehrgesetzes, und zwar deutlich. Da bleibt Maenner nichts anderes übrig, als Fahrzeuge – im Detail das Tanklöschfahrzeug – abzumelden. Teile der Ausrüstung werden auf andere Fahrzeuge verteilt. Wie viele der derzeit offiziell zwölf Aktiven bei einem Alarm wirklich kommen, weiß Maenner nicht – schon gar nicht in der Urlaubszeit. „Es brennt bei uns richtig“, sagt der Notkommandant. Bei einem Notfall in Feldafing werden sowieso Nachbarwehren aus Traubing, Tutzing und Pöcking alarmiert. Details darüber wollen die Kommandanten und Bürgermeister in dieser Woche bei einem Gespräch beraten.

Max Maenner war lange Vize der Starnberger Wehr. Nun ist er Notkommandant in Feldafing. © Feuerwehr

Maenner benennt klar, was nötig ist: Um mehr Ehrenamtliche zu gewinnen, muss das Gerätehaus schnell in einen vernünftigen Zustand versetzt werden, der einen regulären Betrieb und Ausbildungen ermöglicht. Neue Mitglieder müssen schließlich das Feuerwehr-Handwerk erst noch lernen. „Wir sind auf den Gemeinderat angewiesen“, sagt Maenner – der hat bisher das Nötige durchaus in die Wege geleitet, so eine Werbeaktion und eine Mediation in der Wehr. Die Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplans hält Maenner für sehr wichtig – danach werde sich zeigen, wie groß die Wehr wirklich sein muss.

Kommandantenwahl im September

Für September plant die Gemeinde eine Dienstversammlung für die Wahl eines Kommandanten. Maenner steht dafür nicht zur Verfügung. Ob sich ein Kandidat findet, hängt wohl auch vom Handeln der Gemeinde bei der Gerätehausfrage ab.

Sontheim hofft auf Unterstützung der Nachbarn bei einem Einsatz. „Wir müssen jetzt alle zusammenhelfen“, sagt er und verweist auf den Feldafinger First Responder, der auch im größeren Umkreis schnelle medizinische Hilfe leiste. Bedauerlich findet er, dass das Feuerwehrgesetz keine rechtssichere, überörtliche Kooperationen – vereinfacht gesagt: zwei Orte, eine Feuerwehr – zulasse. Das habe das Innenministerium aus einem Entwurf wieder gestrichen. Sontheim ist aber optimistisch: Die Stimmung in der Wehr sei motiviert. (ike)