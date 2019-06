Evangelischer Pfarrer sorgt sich: Kann auf Dauer nicht an zwei Kirchen in Feldafing und Pöcking festhalten

Die Feldafinger Johanniskirche ist genau 50 Jahre alt. Um ihre Nutzung in Zukunft macht sich der evangelische Pfarrer Michael Stein Sorgen.

Feldafing – Für den evangelischen Pfarrer Michael Stein herrscht in der Feldafinger Johanniskirche eine außergewöhnliche Atmosphäre: „Die großen Fenster und das viele Licht geben einem ein Gefühl von Freiheit und die Möglichkeit, kreativ zu werden.“ Die Flexibilität der Kirche nutzte die Gemeinde zuletzt in der Osternacht. „Die Bänke waren in U-Form aufgestellt, um die Besucher des Gottesdienstes mehr einzubinden“, berichtet Stein. Die Johanniskirche ist modern, aber auch sie existiert nun schon seit 50 Jahren. An diesem Wochenende feiert die Gemeinde das Jubiläum des Gotteshauses gleich zweimal: am Samstag ab 16 Uhr beim Johannifeuer mit Andacht, Kinderprogramm, Grillen, und Musik sowie am Sonntag ab 10.15 Uhr mit einem Festgottesdienst. Die Predigt hält Diakon Hermann Koller, der 2009 nach 25 Jahren als Seelsorger in Feldafing verabschiedet wurde.

Entworfen von Architekt Theo Steinhauser, wurde die Johanniskirche am 1. Juni 1969 eingeweiht – nur neun Monate nach der Pöckinger Heilig-Geist-Kirche. „Ein sicherlich einmaliger Vorgang in der bayerischen Landeskirche“, heißt es auf der Homepage der evangelischen Gemeinde. An der Finanzierung der Johanniskirche hatte sich die Bundeswehr beteiligt, die ihren Soldaten in Pöcking und Feldafing Seelsorge bieten wollte. Erst 1992 kam die große Orgel dazu, seit 2010 gibt es eine alternative Andachtsbestuhlung – rund um die helle Johannis-Ikone der finnischen Künstlerin Auli Klee. Der Eingangsbereich mit Toren und Schaukästen wurde kürzlich erneuert.

Kooperationen mit Kulturveranstaltern und Co. denkbar

Pfarrer Stein ist seit 2005 in Feldafing tätig. Sorgen bereiten ihm die schwindenden Besucherzahlen – auch in Pöcking. Zwischen 10 und 20 Leute kommen laut ihm zu den Gottesdiensten. „Es ist schwierig, auf Dauer an zwei großen Kirchen festzuhalten“, sagt Stein. „Das ist sowohl eine finanzielle als auch eine ökologische Frage.“ Für den 3. Juli (19.30 Uhr im Pöckinger Pfarrgemeindehaus) sei eine Zukunftswerkstatt geplant. Es sollen Ideen gesammelt werden, wie die Johanniskirche umgestaltet oder anders genutzt werden könnte. Für Stein gibt es viele Optionen: Kooperationen mit Kultur- oder Tagungsveranstaltern, Sportvereinen oder Schulen seien denkbar. „Man könnte vor allem das Bildungsangebot stärken.“

