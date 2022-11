Platz bei Polizei heißt Platz für Feuerwehr

Von: Sandra Sedlmaier

Das Alte Polizeihaus in Pöcking steht unter Denkmalschutz, muss aber dringend saniert werden, damit es wieder bewohnbar wird. Die Gemeinde nimmt dafür viel Geld in die Hand. © Andrea Jaksch

Die Gemeinde Feldafing saniert das Alte Polizeihaus, um dort Wohnraum zu schaffen für eine Mieterin, die derzeit im Feuerwehrhaus wohnt. Der Gemeinderat hat dem Vorhaben zugestimmt. Ein Gewinn für alle, denn damit bekommt die Freiwillige Feuerwehr mehr Platz.

Feldafing – Die Gemeinde Feldafing nimmt 300 000 bis 400 000 Euro in die Hand, um ihr denkmalgeschütztes Altes Polizeihaus am Schluchtweg zu sanieren. Es sollte schnell gehen, denn in eine Wohnung in dem Gebäude möchte eine Mieterin ziehen, die bislang noch im Feuerwehrhaus wohnt. Damit wäre im Feuerwehrhaus der Weg frei für mehr Platz für die Feuerwehr.

Die Wohnung im Alten Polizeihaus ist laut Bürgermeister Bernhard Sontheim nicht bewohnbar. „Der Keller und die Wände sind feucht, und in der Wohnung ist Schimmel“, sagt er. Allerdings könne man sanieren, habe ein Sachverständiger festgestellt. Derselbe Sachverständige habe einen Renovierungsfahrplan vorgeschlagen, dem der Gemeinderat in nicht öffentlicher Sitzung zugestimmt habe, berichtet Sontheim. Ein Angebot für die Trockenlegung des Mauerwerks liegt laut Bürgermeister bereits vor. „Um das möglichst schnell durchziehen zu können, hat mich der Gemeinderat ermächtigt, die übrigen Gewerke zu vergeben.“ Wie viel das Ganze kosten wird, ist unklar. „Der Gemeinderat hat ein Budget von 300 000 Euro festgelegt, dazu kommen 100 000 Euro Risikoreserve“, sagte Sontheim bei einem Pressegespräch im Rathaus.

Das Alte Polizeihaus wurde laut Denkmalliste 1845 erbaut. Es steht direkt neben dem Feuerwehrhaus und leidet unter Feuchtigkeit im Mauerwerk. Inzwischen habe man festgestellt, dass zwischen den Gebäuden eine Betonsockel liege. Dadurch fließe das Wasser in Richtung Polizeihaus, erklärte Sontheim.

„Für die Sanierung müssen wir die Wohnungen im Erdgeschoss in ihren Rohzustand versetzen.“ Vermutlich werde man dann, wenn der Putz schon einmal weg ist, die Elektrik auch gleich mit erneuern. Die Arbeiten überwacht das gemeindeeigene Planungsunternehmen Pewu.

Für die Sanierung muss die Mieterin in der belegten Erdgeschosswohnung ausziehen. „Sie hat sich bereit erklärt, für die Zeit der Renovierung in eine Wohnung im Alten Rathaus zu ziehen“, berichtete der Bürgermeister. Den Umzug werde der Bauhof machen, und die Sachen, die in der etwas kleineren Wohnung im Alten Rathaus keinen Platz haben, könne sie bei der Gemeinde unterstellen. „Die Mieterin hat nur gebeten, dass die Renovierung möglichst schnell erfolgt.“ Das ist ganz im Sinne der Gemeinde: Schließlich will sie die andere Wohnung im Erdgeschoss auch möglichst schnell fertig haben, um den Platz im Feuerwehrhaus nutzen zu können.

Die Wohnung im Alten Rathaus wiederum ist deshalb gerade frei, weil die Gemeinde die Mieter dort auf ihre Abrisspläne für ein neues Feuerwehrhaus am Makarska-Grill aufmerksam gemacht hatte. Diese Pläne sind zwar nach dem erfolgreichen Bürgerentscheid zum Erhalt der Ratsstuben obsolet, doch der Mieter hatte sich bereits eine neue Wohnung gesucht und gibt der Gemeinde damit Spielraum.