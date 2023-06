Sisis Quelle mit neuem Anblick

Von: Sandra Sedlmaier

„Klar wie dies Wässerlein möge deine Seele sein“: Diese Inschrift auf dem Pschorr-Brunnen zwischen Strandbad und Forsthaus am See ist nach der Reinigung wieder deutlich zu lesen. © Andrea Jaksch

Eine Überraschung trat bei der Sanierung des Pschorr-Brunnens in Feldafing zutage: Der Brunnen, aus dem schon Kaiserin Sisi trank, ist von Mauern eingerahmt.

Feldafing - „Wir haben links und rechts vom Brunnen Tuffsteinmauern gefunden, die seit Jahrzehnten zugewachsen waren“, berichtete Feldafings Bürgermeister Bernhard Sontheim in der Gemeinderatssitzung am Dienstag und zeigte Vorher-Nachher-Fotos. Gleichzeitig bat er den Gemeinderat um zusätzliche Mittel. Bei der Ortsbesichtigung am Dienstag habe sich herausgestellt, dass Schichtenwasser hinter der Brunnenwand durch die Mauer in das vorgelagerte Becken fließe. „Dort ist zwar ein Abfluss, aber leider nicht an der tiefsten Stelle“, berichtete Sontheim. Das Wasser sammle sich und hindere Spaziergänger daran, zur Quelle zu gehen. Vor allem im Winter fürchtet Sontheim weitere Schäden. „Der Beton und der Tuffstein frieren ein und gehen kaputt.“ Daher bat er um die Freigabe, eine Drainage zu beauftragen. „Damit wir alles ordentlich sanieren und nicht in ein paar Jahren wieder ran müssen.“ Die Kosten für die Sanierung betragen etwa 15 000 Euro, dazu kommt nun noch die Entwässerung. Bis Juli soll alles fertig sein.

Der Brunnen wurde in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts von der Familie Pschorr angelegt. Seine heutige Form erhielt er 1913, wie auf der Internetseite der Gemeinde zu lesen ist. Dr. Michael Keltsch (AUF) erinnerte daran, dass sich Kaiserin Elisabeth bei ihren Aufenthalten in Feldafing täglich einen Krug des Wassers genommen habe. „Ja, aber nicht aus dem Schichtwasser“, antwortete Sontheim. „Das kommt von woanders her.“ Das Brunnenwasser sei kein Trinkwasser, darauf verweise man mit einem Schild. edl