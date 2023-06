„Die schlechteste Straße in Feldafing“

Zwar wenig befahren, aber völlig marode: Die Rat-Jung-Straße in Feldafing, die laut Rathaus von lediglich rund 20 Autos täglich befahren wird, soll renoviert werden.

Die Rat-Jung-Straße bekommt eine neue Decke

Unebenheiten, Löcher, aufgebrochener oder gänzlich fehlender Asphalt: Die Rat-Jung-Straße in Feldafing ist in einem katastrophalen Zustand. Jetzt soll sie saniert werden.

Feldafing - Die Kosten für die Sanierung der Rat-Jung-Straße liegen bei voraussichtlich etwa 133 000 Euro. Das ergab zumindest die Kostenschätzung. „Die Rat-Jung-Straße dürfte die schlechteste Straße sein, die wir in Feldafing haben“, stellte Feldafings Bürgermeister Bernhard Sontheim fest und fand deutliche Worte. „Da kann man nicht mehr sagen: grenzwertig, nein, die ist komplett hin.“ Der Gemeinderat teilte in der Sitzung am Dienstag diese Ansicht und genehmigte die Straßensanierung einstimmig.

Bisher ist die Rat-Jung-Straße nur mit einer Spritzasphaltdecke ausgestattet. Und die habe sich bereits in Teilen aufgelöst, wie Andreas Keller vom kommunalen Planungsunternehmen Pewu sagte. Er skizzierte die vorgesehene Sanierung. „Wir wollen eine neue Asphaltschicht, eine neue Tragdecke und einen ordentlichen Fahrbahnbelag herstellen“, sagte er in der Sitzung. Der Sanierungsbereich liege zwischen Hausnummer 15 und dem Straßenende bei der Villa Carl.

Auch die Stichstraße zur Compton-Treppe soll asphaltiert werden. „Darum hat der Bauhof gebeten“, erklärte der Bürgermeister. Eine Asphaltdecke erleichtere das Schneeräumen. Die Stichstraße gehöre der Deutschen Bahn, die Gemeinde trage jedoch die Straßenbaulast, wie Sontheim sagte. Den Weg auch im Winter begehbar zu halten, hielt Anton Maier (Grüne) für angemessen. „Das ist ein wichtiger Weg, auch für Fußgänger. Da muss der Winterdienst sein.“

Ein Gehweg sei in dem Sanierungsbereich der Rat-Jung-Straße nicht möglich, sagte Sontheim auf eine Nachfrage von Imke Schmid. Und es gebe auch keine andere Möglichkeit der Sanierung, was Sibylle Härtl (Grüne) nachfragte.

Die Kosten für die Sanierung liegen unter dem Ansatz von 150 000 Euro im aktuellen Haushalt.