Ratsstuben-Bürgerentscheid in Feldafing: Alles zum Ablauf am Sonntag

Von: Tobias Gmach

Teilen

Umstrittenes Gebäudeensemble: die Ratsstuben mit dem Restaurant Makarska-Grill in Feldafing. © Andrea Jaksch

Wirtshaus-Erhalt oder Feuerwehrhaus-Bau? Die Feldafinger stimmen am Sonntag über die Zukunft der Ratsstuben ab. Fakten zum Bürgerentscheid.

Feldafing – Die 3460 wahlberechtigten Feldafinger können am Sonntag über die Zukunft eines bedeutsamen Grundstücks abstimmen. Sollen die Ratsstuben mit dem Restaurant Makarska-Grill an der Possenhofener Straße erhalten bleiben? Oder soll dort, wie von einer Gemeinderatsmehrheit gewünscht, das neue Feuerwehrhaus entstehen? Für den Fall, dass die Ergebnisse der beiden Fragen des Bürgerentscheids nicht miteinander vereinbar sind, gibt es eine Stichfrage – der Bürger kreuzt an, ob das Feuerwehrhaus die Ratsstuben ersetzen soll oder nicht.

Knapp 500 Feldafinger haben das schon getan. So viele Briefwahlzettel sind bisher im Rathaus eingegangen, berichtet Geschäftsleiter Peter Englaender auf Nachfrage. „Erfahrungsgemäß werfen am Sonntag noch viele ihre Unterlagen in den Rathausbriefkasten“, sagt er.

Ähnliche Spielregeln wie bei der Kommunalwahl

Am Tag des Bürgerentscheids gelten ähnliche Spielregeln wie bei einer Kommunalwahl. Von 8 bis 18 Uhr können die Wahlberechtigten in der Grundschule ihre drei Kreuze machen. Im einzigen Abstimmungslokal an der Höhenbergstraße 13 sind laut Englaender insgesamt 32 Helfer damit beschäftigt, die Stimmzettel entgegenzunehmen und sie am Ende samt Briefwahl auch auszuzählen. Mit den Ergebnissen rechnet der Geschäftsleiter, wenn alles glatt läuft, gegen 19.30 Uhr. Schnellmeldungen, eine Übertragung der Ergebnisse auf eine Leinwand oder gar eine Wahlparty wird es im Rathaus nicht geben. „Wir hängen die Ergebnisse an die Tür und teilen sie den Initiatoren mit. Das war’s“, sagt Englaender.

Sollte das von Reinhard Anklam und Günter Rusche initiierte Bürgerbegehren eine Mehrheit bekommen, dürfte die Gemeinde auf dem Ratsstuben-Gelände ein Jahr lang nicht tätig werden. Setzt sich das Ratsbegehren, vertreten durch Bürgermeister Bernhard Sontheim, durch, gehen die Planungen für das neue Feuerwehrhaus weiter. Anklam und Rusche wollen das Gebäudeensemble als Wirtshaus und Heimat für Vereine erhalten. Die meisten Gemeinderäte sehen an der Possenhofener Straße den am besten geeigneten Standort für das Feuerwehrhaus.

Lesen Sie auch:

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Starnberg-Newsletter.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Starnberg finden Sie auf Merkur.de/Starnberg.