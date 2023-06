Unfall in Feldafing: Radfahrer schwer verletzt, Autofahrer reanimiert

Von: Peter Schiebel

Ein 83-jähriger Autofahrer ist in Feldafing mit seinem Wagen auf die Gegenspur gekommen und hat dort einen Rennradfahrer erfasst.

Feldafing – Ein schrecklicher Verkehrsunfall hat sich am Freitagnachmittag in Feldafing ereignet. Dabei wurden zwei Menschen schwer verletzt, eine Person musste sogar reanimiert werden.

Autofahrer aus München erfasst Radfahrer in Feldafing

Wie die Starnberger Polizei mitteilt, befuhr ein 83 Jahre alter Mann aus München mit seinem Opel Corsa die Possenhofener Straße in Richtung Possenhofen. Gegen 16.40 Uhr geriet er auf Höhe des ehemaligen Hotel Residence plötzlich nach links auf die Gegenfahrbahn und erfasste dort einen 47 Jahre alten Rennradfahrer aus Pöcking. Anschließend kam der Opel am Randstein zum Gehweg zum Stehen.

Das völlig demolierte Rennrad ist ein Bild des Schreckens. © Feuerwehr

Radfahrer bei Unfall verletzt - Autofahrer muss reanimiert werden

„Der Rennradfahrer, der einen Helm trug, schlug mit dem Kopf in die Windschutzscheibe ein und erlitt mehrere Knochenbrüche“, berichtet ein Polizeisprecher. „Er wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt.“ Ein Rettungshubschrauber brachte den 47-Jährigen in die Unfallklinik Murnau, wo der Mann operiert wurde.

Der Autofahrer blieb nach dem Unfall bewusstlos in seinem Pkw sitzen. „Zeugen begannen sofort mit Reanimationsmaßnahmen, bis der Notarzt kam und diese fortsetzte“, erklärt der Polizeisprecher. „Diese verliefen erfolgreich, und der Mann wurde ins Klinikum Starnberg zur weiteren Behandlung verbracht.“ Aufgrund von Zeugenaussagen geht die Polizei davon aus, dass der 83-Jährige während der Fahrt ein plötzlich auftretendes gesundheitliches Problem bekam und deswegen den Pkw nicht mehr steuern konnte. Den Sachschaden am Auto schätzen die Beamten auf rund 15 000 Euro, den am komplett zerstörten Rennrad auf circa 5000 Euro.

Auch der Opel ist erheblich beschädigt. © Feuerwehr

Im Einsatz waren neben Polizei und Rettungsdienst auch die Feuerwehren Feldafing und Pöcking. Die Kameraden unterstützten den Rettungsdienst, sicherten die Unfallstellen und lenkten den Verkehr daran vorbei. Einen besonderen Dank richtete die Feldafinger Wehr an die Ersthelfer. Sie hätten „eine sehr gute Erste-Hilfe-Leistung“ vollbracht. ps

