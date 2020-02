Reges Interesse für ein heikles Thema bei der SPD im Landkreis Starnberg

Ein brisantes Thema stand im Mittelpunkt des Neujahrsempfangs der Landkreis-SPD und der Genossen aus Pöcking und Feldafing. Es ging um die Notwendigkeit von mehr Gewerbeflächen zur Steigerung von Steuereinnahmen und die damit einhergehenden Folgen.

Feldafing–Der SPD-Kreisverband hatte gemeinsam mit der SPD Pöcking/Feldafing zum Neujahrsempfang ins Café Max nach Feldafing eingeladen. Als Gast begrüßte Kreisvorsitzende Julia Ney am Sonntag den ehemaligen Geschäftsführer der Arbeiterwohlfahrt und jetzigen Stadtkämmerer der Landeshauptstadt München, Christoph Frey. Mit dabei waren auch Jakob Stillmark, der Feldafinger Bürgermeisterkandidat der SPD, und die Landratskandidatin der Partei, Christiane Kern, die von Beruf Polizeihauptkommissarin ist.

Mit der SPD in Feldafing sah es in den vergangenen Jahren düster aus. Sie hatte in der ablaufenden Wahlperiode keinen Vertreter im Gemeinderat. Das soll sich nun bekanntlich ändern. Hoffnungsträger ist der junge ortsansässige Komponist Jakob Stillmark. Er bekannte beim Neujahrsempfang, dass er wegen US-Präsident Donald Trump in die Politik gegangen sei. „Wir Jungen müssen uns mehr einbringen“, sagte Stillmark. „Mich hat geschockt, dass hier in Feldafing kein einziger SPDler am Ratstisch sitzt.“ Über sein Engagement freut sich auch Kreisvorsitzende Julia Ney.

Lässt sich mehr Gewerbe mit bezahlbarem Wohnraum vereinbaren?

Die Veranstaltung war rege besucht, auch einige Gemeinderäte waren nach Feldafing gekommen. Dabei stand das Ganze unter einem eher heiklen Motto, denn es ging um das Thema, inwieweit sich die Notwendigkeit von größeren Gewerbesteuereinnahmen, mehr Gewerbeflächen und zunehmendem Flächenverbrauch mit Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, einer funktionierenden Infrastruktur und mit dem Willen, die Natur zu erhalten, unter einen Hut bringen lässt. Christiane Kern, die in die Politik gegangen ist, um etwas für die Frauen zu erreichen, nutzt den öffentlichen Nahverkehr aus Überzeugung und wurde zum Neujahrsempfang mit einer Stellwerksstörung am Ostbahnhof konfrontiert: „Da muss sich was bewegen“, sagte sie zur Begrüßung. Für bezahlbaren Wohnraum möchte sie Anreize schaffen, aber sie will genauso wie Jakob Stillmark die schöne Natur erhalten und die Bioregion unterstützen.

Appell für weniger Verschuldung der Gemeinden

Münchens Kämmerer Frey hält die Klimaschutzziele insgesamt für „ambitioniert“ und will konkrete Finanzierungsvorstellungen sehen. Er findet, dass die SPD zur Wirtschaftsentwicklung stehen muss – „gerade hier, wo sich Internetfirmen und Unternehmen, die sich um Mobilität kümmern, ansiedeln“. Frey will auch mehr Geld vom Bund für die Kommunen, denn: „Es kann nicht sein, dass der Bund schwarze Zahlen schreibt und die Gemeinden sich immer mehr verschulden“, sagte er. Zudem will er auch mehr Investitionen der Zukunft auf den Weg bringen. Diskutiert werden müsse aber auch, wie die Forderung, CO2-frei zu werden, finanziert werden soll.

Während Julia Ney betonte, die SPD im Landkreis werde bei den bestehenden Gewerbegebieten bleiben, forderte Frey zusätzliche Auflagen für neue Gewerbegebiete hinsichtlich der Mobilität Er befürwortet das Zusammenlegen von Wohn- und Gewerbegebieten.

Astrid Amelungse-Kurth

